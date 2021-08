Beste Sigrid Kaag, spreek u uit voor de Afghaanse meisjes

Afghaanse leerlingen van de Zarghoona high school, de grootste meisjesschool van Kabul, gaan na hun lessen met de bus naar huis. Beeld Getty Images

Beste Sigrid Kaag,

Ik zou u graag iets willen vragen. Volgens mij heeft u zich in de afgelopen dagen nog niet uitgesproken over het lot van miljoenen jonge meisjes in Afghanistan. Als onze minister van Buitenlandse Zaken, als vrouw, maar bovenal als moeder van een jonge dochter, zou ik u willen vragen om dat toch te doen.

U bent het gezicht van ons land naar de buitenwereld toe. U heeft een stem in het buitenland. U vertegenwoordigt ons land en onze waarden in het buitenland.

Ik begrijp dat er een kabinetsformatie is en ik begrijp dat er tal van dossiers op uw tafel liggen. Maar er zijn zoveel jonge meisjes in Afghanistan, wier toekomst op dit moment onzeker is.

Zou u zich hierover willen uitspreken? Voor het recht van de jonge meisjes om naar school te mogen. Het recht om te mogen werken. Het recht om niet onderdrukt te worden door mensen die met wapens een land overnemen.

De totale terugtrekking van het Westen uit een land met meer dan 35 miljoen inwoners is misschien niet uw beleidskeuze geweest, maar u kunt uw humanitaire en Nederlandse stem laten spreken.

Spreek u uit voor hun rechten namens Nederland en in Europees verband.

Laat weten hoezeer Nederland en Europa daadkrachtig achter humanitaire waarden staan, ook voor de burgers in de steden en dorpen van een land als Afghanistan.

Doe het alstublieft voor de jonge meisjes die door hun ouders wanhopig waren meegenomen op het vliegveld van Kabul vanochtend. En de velen die nu achterblijven.

Hartelijke groeten,

Wais Sediq, Amsterdam

Kracht van vrouwen

Rob Vreeken schrijft in de Stekel van 17 augustus dat de honderden miljarden dollars ,uitgegeven om Afghanistan uit handen van de Taliban te houden, niet voor niets zijn geweest, omdat er o.a. flink is geïnvesteerd in onderwijs en daardoor de goed opgeleide vluchtelingen naar ons land goed kunnen integreren.

Ik wil het breder trekken. Doordat met name het onderwijs aan vrouwen een hoge vlucht heeft genomen, en er inmiddels veel universitair opgeleide vrouwen rondlopen in Afghanistan, hoop ik zo dat er van binnenuit, vanuit de vrouwen initiatieven ontwikkeld worden, desnoods ondergronds, om door te gaan met onderwijs aan meisjes, om op micro­niveau hun mannen, hun zonen te beïnvloeden.

Het kan toch niet zo zijn dat de Afghaanse vrouwen, die toch 50 procent van de bevolking uitmaken, zich weer aanpassen, onderworpen worden aan de door de Taliban opgelegde regels en weer monddood gemaakt worden. Ik geloof in de kracht van vrouwen.

Mieke Hulshof, Giethoorn

Uitgestorven

In navolging van de ingezonden brief van P. Floor, gisteren op deze plek: het was goedkoper geweest om alle vrouwen en meisjes in Afghanistan de afgelopen twintig jaar asiel te verlenen naar rato van de geïnvesteerde miljarden en (militaire) levens. Dan waren de Taliban, zonder geweld, al bijna uitgestorven.

Niek van Dijk, Mont Saint Jean (Frankrijk)

Beyoncéfeministen

Op de dag nadat Kabul is gevallen, plaatst de Volkskrant een column van Sander Schimmelpenninck over wat hij Beyoncéfeministen noemt. Een aanklacht tegen jonge vrouwen die hun schoonheid inzetten om bij mannen zaken gedaan te krijgen.

Moet dat echt op de dag dat de wereld beseft dat het leven van Afghaanse meisjes en vrouwen onder de Taliban naar alle verwachting weer onvoorstelbaar naar en uitzichtloos wordt?

Moet op de voorpagina die gevuld is met nieuws over Afghanistan (‘grote zorgen over positie vrouwen’) ook echt dit citaat uit de column staan: ‘Misschien wel het grootste taboe onder aantrekkelijke vrouwen: de dingen die ze gedaan krijgen met hun uiterlijk?’ Juist nu lees ik in zo’n citaat een verre echo van een denkwereld waarin vrouwen geen rechten hebben.

Ik vind de timing van de column niet oké. Als Schimmelpenninck als man echt vindt dat emancipatie een zaak is van ons allemaal, had hij dit zelf ook ingezien en zijn column gebruikt voor een vlammend betoog over de vrouwen en meisjes in Afghanistan.

Elsbeth Aartse, Utrecht

Nagellak

Andre Claus stelt dat ‘nagellakgate’ klein leed is vergeleken bij de gebeurtenissen in Afghanistan. Ook in Afghanistan zelf zouden er echter zaken van groter belang moeten zijn dan van staatswege vrouwen verbieden naar school te gaan of zich zonder bedekking of man buiten te vertonen.

Onder het Talibanregime zal een jongen met nagellak overigens zijn leven niet zeker zijn. Goed dus dat we ons in Nederland wèl druk maken over deze dingen. Dit doet niets af aan de verschrikkingen in Afghanistan.

Roy Kessels, Nijmegen