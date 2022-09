Bestaat de stikstofcrisis niet in Yvons boerenbontenwereld vol vrolijke gekleurde regenlaarzen en eigenwijze varkentjes?

‘Bertie, eerlijk zeggen, vind je dit een grote Ot en Sien-show?’, vraagt Yvon Jaspers.

‘Ja, een beetje wel’, antwoordt de boerin.

‘Jij vindt dit niet serieus te nemen?’

‘Ja, als je dit op een grote schaal wil doen, en dan met varkentjes je hele akker om laten wroeten, dan heb je wel heel veel varkentjes nodig.’

‘Maar misschien is het op termijn wel heel erg hip, want we wilden toch minder groot met z’n allen? Tenminste, daar gaat het toch alsmaar om, dat het minder groot moet en wat kleinschaliger. En dan is het eten uiteindelijk wat duurder. Dus misschien is die Ot en Sien-manier wel heel hip. Is het de toekomst.’

‘Het is ongetwijfeld heel hip, maar de vraag is of mensen ervoor betalen.’

In 'Onze Boerderij: en nu zelf' begint Yvon Jaspers een miniboerderij. Beeld KRO-NCRV

Yvon Jaspers is een boerderij begonnen. Dat wil zeggen, een televisieboerderij, die bestaat zolang de opnamen van het programma Onze boerderij: en nu zelf (KRONCRV) duren. Jaspers boerderij ‘moet een staalkaart worden van wat agrarisch Nederland te bieden heeft’ met verschillende gewassen, wat kippen en drie varkens die het gras omwoelen tot akkerland.

De boeren, bijna allemaal ex-Boer zoekt vrouw-deelnemers die de presentator gevraagd heeft te helpen, kijken hoofdschuddend toe. Yvon begint met boeren in het najaar: het moment dat haar stukje geleend weiland zeiknat is en er niets mee te beginnen valt. De zelf in elkaar getimmerde omheining van de varkens doet ook al niet wat-ie moet doen, want de beesten zetten het constant op een lopen – Yvon erachteraan, de boeren lachen, natuurlijk. Precies de romantische boerenkneuterigheid die je verwacht. En die al jaren scoort.

Onze boerderij: en nu zelf is namelijk een spin-off van een spin-off. Eerder maakte Jaspers Onze boerderij en Onze boerderij in Europa, die op hun beurt voortkomen uit Boer zoekt vrouw. Ja, Yvon zit diep in de agrarische sector. Ze maakt al 18 jaar programma’s over boeren en het boerenleven, met zo’n herkenbare stijl dat een productie van de publieke omroep nauwelijks te onderscheiden is van het (omstreden) commerciële werk dat ze voor ForFarmers deed.

En de stikstofcrisis? Je weet wel, die ertoe leidde dat boze boeren politiewagens vernielden, wegen blokkeerden en minister Van der Wal en haar gezin thuis intimideerden? Bestaat dit dan allemaal niet in Yvons boerenbontenwereld vol vrolijke gekleurde regenlaarzen en eigenwijze varkentjes? Ze noemt in de eerste aflevering heel even de ‘ingrijpende plannen’ van de overheid ‘om de agrarische sector in te dammen’. Verder komt de klimaatproblematiek niet aan bod, ook niet als ze een tuinder spreekt die grote stormschade heeft na de zwaarste storm van de afgelopen 50 jaar. Nu begonnen de opnamen ruim voor de lancering van de kabinetsplannen en zou het in latere afleveringen alsnog een prominente rol kunnen spelen. In theorie zou dat kunnen, ja, hoewel een grote Ot en Sien-show waarschijnlijker is.