Besmettelijke kinderen? Ook het corona-evaluatierapport ziet het niet helemaal goed

Het was maart 2020, het virus greep om zich heen, toen het Outbreak Management Team met een opvallend advies kwam. Veel van het openbare leven kon beter dicht om het virus te remmen. Maar de scholen? Die konden open blijven. ‘Algehele schoolsluiting draagt minder bij aan beperking van circulatie van het virus’, schreef het OMT.

De zaak is een van de opmerkelijke geschiedenissen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) oprakelt in zijn vorige week verschenen evaluatierapport van de eerste coronagolf. De OVV beschrijft het met nauwelijks verhulde afkeuring. Er waren immers ook ‘experts’ die zich ‘roeren in de media’ en ‘kritische kanttekeningen plaatsen’ bij het OMT-standpunt, schrijft de raad. ‘Kinderen worden weliswaar niet zo ziek, maar kunnen het virus wél verspreiden, is de gedachte.’ Waarna het kabinet besloot de scholen toch te sluiten, ‘al heeft het OMT dat niet geadviseerd’.

Wat een stelletje wereldvreemde academici daar bij dat OMT, denk je al lezend in het rapport van Jeroen Dijsselbloem onwillekeurig. In plaats van de scholen te sluiten, wilde het RIVM eerst vervolgonderzoek. En toen dat eindelijk af was, had het ‘fundamentele gebreken’, lezen we. Zo liet het RIVM onvermeld dat het onderzoek plaatsvond tijdens de lockdown. Nogal wiedes dat kinderen dan weinig anderen besmetten.

Perplex

Raar. Ik volgde de zaak destijds intensief. Heb ik nou helemaal gemist dat het RIVM er zo’n potje van maakte? Zat de club van Jaap van Dissel ernaast, terwijl de échte experts via de media verhaal moesten halen? En, wat een beschuldiging, rommelde het RIVM met het kinderonderzoek?

Bladerend door de archieven kom ik tot een weinig geruststellende ontdekking. Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelt de gang van zaken nogal selectief voor. Zo laat de raad een cruciaal stuk van de puzzel helemaal achterwege: de internationale vakliteratuur.

Twee weken vóór de Nederlandse schoolsluiting had de WHO een team experts naar China gestuurd, om zicht te krijgen op hoe het virus zich verspreidt. En een van de hoofdconclusies was dat er opvallend weinig kinderen besmet raken – en dat onzeker was in hoeverre ze het virus doorgeven. ‘De mensen die door het missieteam zijn geïnterviewd, konden zich geen geval herinneren waarin overdracht plaatsvond van een kind naar een volwassene’, noteerde de WHO-missie.

In vakblad The Lancet schreven artsen dat ze ‘perplex’ stonden over het lage aantal kindergevallen, en dat dit ‘belangrijke implicaties’ had voor de te nemen coronamaatregelen. ‘We hoeven de scholen niet te sluiten om het coronavirus te bestrijden’, kopte epidemioloog Jennifer Nuzzo in The New York Times. Zelf sprak ik destijds vaak met kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning, geen lid van het OMT. Ook die zei bij herhaling: bij griep of mazelen is de basisschool de motor, bij dit virus lijkt het anders te zitten. Maar op de een of andere manier is het Dijsselbloem allemaal ontgaan.

Internationale literatuur gevolgd

Er rammelt meer aan de versie die de OVV ons voorschotelt. Als ik het RIVM-kinderonderzoek erbij pak, staat daar wel degelijk met zoveel woorden: let op, dit zijn cijfers van tijdens de lockdown. Bovendien laat de raad onvermeld dat vervolgonderzoek opnieuw uitwees dat kinderen minder besmettelijk zijn. Later veranderde gaandeweg het beeld, onder meer doordat er besmettelijkere virusvarianten kwamen. Maar de Europese gezondheidsdienst ECDC stelt in een bespreking van het bewijs nog steeds: ‘Coronagevallen blijken bij jongere kinderen minder vaak tot nieuwe besmettingen te leiden.’

Zo gaat het OVV-rapport toch een beetje mee in de karikatuur: die kamergeleerden van het RIVM, die er een heel particuliere kijk op de werkelijkheid op nahielden, terwijl men het in het buitenland allemaal véél verstandiger deed. Zeker, het OMT besprak in zijn advies niet alle wetenschappelijke plussen en minnen. Dat hadden ze beter wel kunnen doen. Maar de experts volgden wel degelijk de internationale literatuur: wacht eens, corona verspreidt zich nu eens niet overwegend via de scholen, moeten we die dan wel sluiten?

Wie waren eigenlijk die ‘experts’ die in de media zo ‘kritisch’ waren over het OMT-advies? De voetnoot in het OVV-rapport die het moet vertellen, blijkt niet te kloppen. Dus zoek ik in de archieven wie er in dat cruciale weekeinde in de talkshows en in de kranten zo hartstochtelijk pleitten vóór een algehele schoolsluiting.

De Federatie van Medisch Specialisten, belast met de ziekenhuiszorg, wilde ‘het zekere voor het onzekere nemen’. Maar de grootste druk kwam van het onderwijs en de ouders zelf, die petities startten met namen als Sluitscholen.nu, en van de haast voltallige oppositie. Pikant detail: de politicus die vooropliep en een motie opstelde waardoor de scholen uiteindelijk sloten, was Dijsselbloems partijgenoot, Lodewijk Asscher.