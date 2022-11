Bescherm onze online beschermers

Het was zo veel over Elon Musk gegaan dat ik er Musk-moe van was geworden. Weer dat gelul over die blauwe vinkjes. Weer die foto van voor zijn haartransplantatie. Men vraagt zich af of Twitter, toch al niet de gezelligste plek op aarde, er onder zijn heerschappij uit zal komen te zien als dat grimmige landschap in De leeuwenkoning, vol hyena’s en geraamten, donker en doods. Als Musk de teugels van de contentmoderatie laat vieren, iets waar hij regelmatig op zinspeelt, zullen ophitserij, nepnieuws en andere kwaadaardigheid nog meer kans krijgen om het mooie te overwoekeren. En in zo’n omgeving heb je als rechtgeaard welpje natuurlijk niets te zoeken.

Het is wel een goed moment om stil te staan bij degenen die sociale media voor ons opschonen, want er bestaat geen magische schakelaar waarmee je contentmoderatie kunt aan- of uitzetten. Er wordt een heleboel met kunstmatige intelligentie gedaan, maar voor een groot deel blijft het mensenwerk.

En menselijk is dat werk allesbehalve, blijkt steeds weer uit onderzoek. Onlangs publiceerde The Bureau of Investigative Journalism uit Londen een ijzingwekkend verhaal over de honderden Colombianen die zes dagen per week voor nog geen 2 euro per uur TikTok gezellig moeten houden. Een 28-jarige student somt op wat voor nachtmerriemateriaal hij op dagelijkse basis te zien krijgt: moord, zelfmoord, pedofilie, pornografie, ongelukken, kannibalisme.

Verontrustend, maar niet verrassend. The Guardian schreef vijf jaar geleden al over de Facebook-moderators in Amerika, vaak immigranten die gebrekkig voorbereid aan beelden van onthoofdingen, kindermisbruik en seks met dieren werden blootgesteld. Eerder dit jaar moest er een kritisch verhaal van Time aan te pas komen om Facebook-moderators in Kenia – een van hen omschreef zijn baan als ‘mentale marteling’ – een beter loon te bezorgen (2,20 euro per uur in plaats van 1,50 euro).

Time schreef ook over WhatsApp, en sprak met een getraumatiseerde moderator die zichzelf en zijn lotgenoten ‘de mijnwerkers van Silicon Valley’ noemde. De gemene deler in alle verhalen is een minimaal salaris, lange werkdagen, korte pauzes, mentale problemen, gebrekkige psychologische begeleiding, tijdelijke contracten en weinig tot geen inspraak. Vaak zijn de moderators in dienst bij een extern bedrijf dat door de grote techbedrijven wordt ingehuurd.

Het werk doet denken aan het voorproeven van eten om te controleren of er geen gif in zit. In de Oudheid waren het totslaafgemaakten die dit ondankbare taakje opknapten voor de keizer, nu lopen degenen die onder aan de arbeidsmarkt bungelen PTSS op, zodat wij ongestoord naar influencers en kattenplaatjes kunnen kijken. Erg ethisch is het niet.

Dat vond het Utrechtse techfestival Impakt ook. In een kaartspel dat op mijn bureau ligt, vorige week op het festival gepresenteerd, zijn behalve koningen (Mark Zuckerberg, Jeff Bezos) en koninginnen (YouTube-ceo Susan Wojcicki) ook onder andere contentmoderators opgenomen. Ruiten 2 is bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse klokkenluider Daniel Motaung, die in Kenia als Facebook-opschoner werkte, maar werd ontslagen toen hij tegen de slechte arbeidsomstandigheden in opstand kwam. Het leuke van het kaartspel, dat Turning Tables heet, is dat je Big Tech bij het oude kunt laten, maar ook de machtsstructuren kunt omdraaien met ‘goede jokers’: onderzoekers, activisten, klokkenluiders, techcritici. Mensen die, kortom, verderkijken dan de haargrens van Elon Musk.