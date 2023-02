Bescherm de samenleving tegen de vechthond

Een Amerikaanse Stafford. Beeld Getty Images/iStockphoto

Schokkend verhaal van de door een pitbull vermoorde baby. Zoals de agente waarneemt heeft de vechthond lol in scheuren, trekken en doden. Niemand kan zich verweren tegen zo’n bloeddorstige aanval.

Als de politie sinds het afschaffen van het pitbullverbod (2009) alle aangiftes had opgenomen, in plaats van dit te weigeren, hadden we allang cijfers voor de eenvoudige conclusie: er zijn ruim 20 hondenrassen en – types die bewust zijn geselecteerd en gefokt op verscheurend doden. Ter misleiding heeft de vechthondlobby er verschillende etiketjes opgeplakt; het type hond herkent ieder normaal mens.

Ik ga hier niet in op de drogredenen dat vechthonden een opvoedingscursusje moeten, dat iedere hond kan bijten en meer. Dat zijn nietszeggende oneliners van de vechthondlobby. Het type hond dat mens en dier op leven en dood aanvalt hoort niet thuis in onze samenleving. Het is een overheidstaak om ons tegen dit soort aanvallen te beschermen. Dat de verantwoordelijke minister het houden van dwerghamsters verbiedt maar de vechthond wil behouden, is politiek onzinnig.

Iairi Boissevain, Utrecht

Kinderhartchirurgie

Dat de UMC’s van Leiden en Utrecht naar de rechter zouden stappen om het besluit van minister Kuipers om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Groningen aan te vechten, vind ik triest om niet te zeggen een gotspe.

Dat het beter is om deze hoog specialistische zorg te concentreren in minder ziekenhuizen is al 30 jaar geleden vastgesteld, de ziekenhuizen onderschrijven dit idee, maar zijn er in al die jaren niet in geslaagd om er onderling uit te komen. Dan is moet op een gegeven een bestuurder, in dit geval minister Kuipers, de knoop doorhakken. Het parlement kan daar als controleur van het kabinet nog wat aan veranderen, maar een gang naar de rechter van de ziekenhuizen zou een zwaktebod zijn. Ze hebben hun kans gehad om het op te lossen, en nu is het zoals het is.

Albert Willem Knop, Horn

Op de borst

Wellicht een interessante aanvulling op de column van Paulien Cornelisse over het begrip ‘pijn op de borst hebben’ (Voorpagina 14/2). Het ‘in petto hebben’ betekent, uit het Italiaans, ‘in de borst’ hebben. Weinigen zullen dat weten. Eigenlijk betekent het ‘in borst hebben’. Waarom is het niet ‘in de petto hebben’?

Kees Eilander, Nijmegen

Op de borst (2)

Pijn op de borst (POB) is inderdaad raar. Het is min of meer een vertaling van het potjeslatijn angina pectoris, wat in het Duits Brustschmerzen heet. Borstpijn dus, maar dat heeft in het Nederlands een dubbele betekenis.

POB kan ook letterlijk pijn óp de borst(wand) betekenen, bij voorbeeld bij het syndroom van Tietze of bij hyperventilatie (pijn van de tussenribspieren). Medici kennen ook wel pijn ín de borst: retrosternale pijn, ofwel pijn achter het borstbeen. Ingewikkeld dus. Overigens zegt iedereen ten oosten van Amersfoort (en ten noorden van Nijmegen?) ‘pijn ín de voet’ wat mij als geëmigreerde Amsterdammer ook lang heeft verbaasd.

Roy van der Zwaard, arts, Zwolle

Poep

Het ontwikkelen van een kunstwerk vergt vaak veel van de maker. Op de toppen van zijn kunnen wil hij er alles uithalen om de boodschap, schoonheid en emotie over te brengen.

Dan komt de journalist, die het werk met een enkele pennenstreek neerhaalt. Hij kan de kunstenaar maken of breken. Het besmeuren met poep van de journalist door choreograaf Marco Goecke is impulsief en dom, maar wel begrijpelijk. De kunstenaar staat machteloos tegenover de persoon die publiekelijk zijn werk afbrandt. Laten we vooral wel naar de voorstelling In the Dutch Mountains gaan.

Irene Apperloo, Twello

Openheid

Wat zijn wij toch een domoren. We schrijven elke dag uitgebreid onze kranten vol en bespreken op tv hoe Oekraïne Poetin zou kunnen verslaan en geven uitgebreid inzage in aantallen toegezegd militair materieel aan Oekraïne. Zelfs tactieken over wie wat waar en hoe moet doen om de strijd tegen ‘de Rus’ te winnen worden zonder enige reserve besproken. Je zou bijna wensen dat wij nét zo’n dictatuur als Rusland en China zijn, al is het maar om net zoals zij nooit inzicht te geven in hún oorlogsplannen. Ze lezen brullachend mee met onze openheid en doen er vervolgens hun voordeel mee.

Paul Moonen, Stitswerd

Saldering

Als we besluiten om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen benadrukken we dat de kansrijke mensen het meest van deze subsidie hebben geprofiteerd.

Het stimuleren van de aanschaf van zonnepanelen is een succes gebleken. Zo’n succes dat we met z’n allen schrikken van de prijsdaling in de zomermaanden van een kilowatt­uurprijs. De mensen zonder zonnepanelen, veelal huurders, gaan hierdoor meer betalen ten gunste van de zonnepanelenbezitters. Dat is oneerlijk, dus onze eerste reflex is om salderen af te bouwen. Maar waarom gaan we er niet voor zorgen dat die opgewekte zonnestroom in de zomer niet in waarde daalt?

Dit kan door groene waterstof te produceren en zo een begin te maken met een groene waterstofeconomie. Een andere mogelijkheid is om deze groene stroom op te slaan in een niet vervuilende warmtebatterij voor de verwarming van onze huizen in de winter. Zo kunnen we de energie lokaal houden en hoeven we ook minder te investeren in het verzwaren van onze elektriciteitsnet.

We moeten juist nu niet op de rem gaan staan en doorpakken met verduurzamen. We hebben in de toekomst het duizendvoudige aan (zonne)stroom nodig. Denk aan de elektrificatie van het bedrijfsleven, het gebruik van warmtepompen en inductiekookplaten, elektrisch rijden en de productie van waterstof.

En als we dan ook nog een regeling in het leven roepen om huurders te stimuleren om ook zonnepanelen op hun dak te leggen, kunnen we de oorspronkelijke weeffout die deze saldering met zich meebracht, herstellen. Een bijkomend voordeel is dat we eerst onze daken optimaal gaan gebruiken voordat we natuur volleggen met panelen. Dat vergt wel ondernemersvisie en lef van de overheid om richting te geven.

Jos ten Brink, Nijmegen