‘Ben jij niet een beetje oud voor een boa?’, vroeg ik, nu het ijs gebroken was

Het liep tegen zessen en ik fietste over het Leidseplein. Dat mag niet, maar ik deed het toch. ‘Jóngedame!’, hoorde ik, en daar stond een man met opgestoken hand. Een boa, zo’n handhaver van de gemeente, een soort politieagent, maar dan met ‘beperkte bevoegdheden’, tenminste, dat hoopte ik dan maar.

Ik stopte, en riep melig ‘Jóngeheer!’ terug. Hij was van mijn leeftijd, tanig, donkerharig, en aan de kleine kant. Hij nam mij op met een cynische grijns, en sprak: ‘Ben je soms slecht ter been? Nee hè?’ Zou ik een potje hinken ten beste geven? Maar ik heb geen talent voor acteren, en het hinkt ook niet zo lekker, met een fiets aan je hand.

‘Heb je haast ? Zijn de weeën begonnen?’, vervolgde hij schamper. Ik zweeg. ‘Waar moet je naartoe dan?’, hield hij vol. Nu kon ik natuurlijk ‘Dat gaat je geen reet aan, met je Melkertbaan’, roepen, maar dan zou hij mij misschien bekeuren, en het leven is al duur genoeg, al mogen we dat niet zeggen van Sander Schimmelpenninck.

‘Naar mijn zus in de Derde Looiersdwarsstraat, want die heeft de jajem koud staan’, antwoordde ik naar waarheid. Hij barstte in lachen uit. ‘De Der-de-Looi-ers-dwars-straat’, scandeerde hij. ‘Driehoog achter in de Jordaan zeker? Is je zus soms Tante Leen?’

Hij begon met luide uithalen te zingen: ‘Me wiegie was een stijfselkissie/ me dekentje een baaien rok...hoe ging het ook alweer verder?’ Ik dacht na. ‘Dat is niet van Tante Leen , maar van Zwarte Riek’, zei ik.

De boa trok zijn telefoon tevoorschijn, plus een leesbril. ‘Ben jij niet een beetje oud voor een boa?’, vroeg ik, nu het ijs eenmaal gebroken was. ‘Leeftijd is maar een getal’, sprak hij sereen. En, na een blik op Google: ‘Verrek. Je hebt gelijk. Zwarte Riek.’ Hij zong, lezend van zijn schermpje: ‘De ooievaar kwam aangevlogen/ Me moeder keek angstig omhoog/ Ze was bezig koppies te drogen/ toen die bij ons binnenvloog...’

‘Me wiegie waaaas een stijfselkiiissie...’ viel ik in, zodat wij tweestemmig stonden te kwelen, midden op het Leidseplein. Het was eigenlijk wel gezellig. Toen het uit was lachten we, als oude vrienden. ‘Nou, ga maar gauw naar de Der-de Looi-ers-dwars-straat’, sprak hij. ‘Lópend.’

Om de hoek tikte ik ‘maximale leeftijd boa’ in op mijn telefoon. Ik las: ‘Boa’s worden, afhankelijk van de lokaliteit, zo’n 1 tot maximaal 4 meter lang. Ze halen vaak de 20 en er zijn zelfs boa’s die ouder dan 25 jaar zijn geworden.’

Gelukkig had mijn zus inderdaad de jajem koud staan.