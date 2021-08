Ben ik verplicht om me aan de minimale duur van mijn huurcontract te houden?

U heeft samen met uw vriendin een huurwoning gevonden per 1 september. De huur is vrij hoog en de woning is niet ideaal, maar u had geen keuze. Anders had u geen dak boven uw hoofd. Het contract is een tijdelijke huurovereenkomst met een minimale periode van twaalf maanden. U kan de huur dus niet opzeggen vóór 1 september 2022. Maar wat als de relatie stukloopt? Moet u daar dan echt blijven?

Nee, dat hoeft niet. U heeft het recht om de huur op te zeggen. Dat recht is vastgelegd in de wet, in artikel 7:271 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Ik noem dat artikel specifiek, zodat u ernaar kunt verwijzen als u de huur opzegt. Doe dat per aangetekende brief en hou rekening met de opzegtermijn van één maand.

De verhuurder zal uiteraard protest aantekenen en beweren dat u contractueel gebonden bent aan de minimumperiode. Daar heeft u uw handtekening onder gezet, dus u bent ermee akkoord gegaan. Dat is onzin. In artikel 7:271 BW staat dat de huurder een opzegtermijn heeft die gelijk is aan de periode waarvoor hij huur betaalt. Wie maandelijks huur betaalt, heeft dus een opzegtermijn van één maand. Als in een huurcontract een andere termijn staat, is die nietig.

In de wet zijn er twee begrippen: nietig en vernietigbaar. Een belangrijk verschil. Als een bepaling in het contract nietig is, hoeft u zich er niet aan te houden. Of uw handtekening onder het contract staat, doet er niet toe. U bent niet gebonden aan iets dat in strijd is met de wet. Als een bepaling vernietigbaar is, ligt het anders. De rechter moet er dan aan te pas komen om in u het gelijk te stellen. Hij kan oordelen dat het contract gezien de omstandigheden toch redelijk is.

3 maanden De verhuurder heeft altijd een opzegtermijn van minstens drie maanden, ook bij een kortdurend hospitacontract van een jaar.

Ook belangrijk is of een huurcontract tijdelijk is, of voor onbepaalde tijd. Een tijdelijk contract mag maximaal twee jaar zijn voor een zelfstandige woonruimten en vijf jaar voor kamers. Het kan maar één keer afgesloten worden met dezelfde huurder, dus twee keer twaalf maanden mag niet. Bij een tijdelijk huurcontract heeft u geen huurbescherming, maar bij een verlengd tijdelijk contract en een contract voor onbepaalde tijd wel. De verhuurder krijgt iemand moeilijk weg als hij huurbescherming heeft.

Een huurcontract voor onbepaalde tijd mag wel een minimale duur van twaalf maanden hebben. Dat is ook wel logisch. De huurder krijgt zekerheid en mag daar ook wel iets tegenover stellen.

Er is bij het Juridische Loket veel informatie te vinden over huren, opzegtermijnen en contracten. U moet wel eerst af van het gevoel dat een contract in beton gegoten is. Het is vaak niet meer dan een poging om u te imponeren en te overrompelen, zodat u vergeet te checken wat uw rechten zijn. Begin dus met de vraag: mag dat eigenlijk wel?

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

