Vanwege een kleine ingreep (alles goed gegaan) zit er iets in mijn hals dat binnenkort een litteken moet worden, maar waarvan ik nu denk dat het beter is om het niet aan de wereld te tonen.

Om dit gegeven een beetje leuk te maken voor mezelf, toog ik naar de stoffenwinkel en kocht een lap zachte katoen. Thuis zoomde ik daar iets van dat je een zomersjaal kunt noemen, maar hij is wel dusdanig groot dat je hem ook als tafelkleed zou kunnen gebruiken. Die sjaal blijkt nogal een statement, terwijl hij juist was bedoeld om de aandacht af te leiden.

Ben ik het type voor een statement-sjaal? Blijkbaar niet, want tot nu toe voel ik me bij elke ontmoeting genoodzaakt te zeggen: ‘Ik draag deze sjaal vanwege een litteken-in-wording.’ Mijn gesprekspartner zegt dan iets als: ‘O, hij was me nog helemaal niet opgevallen.’

Waartoe dan de sjaal? En waartoe dan eigenlijk alles?