Beloon kind niet voor leegeten bord

Een kind aan het ontbijt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag

In het artikel over hoe de zorg pandemiebestendig te maken stond dat dit begint op de crèche. Dat kinderdagverblijven, zoals crèches tegenwoordig heten, eten moeten aanbieden volgens de aanbevelingen van het Voedingscentrum en daarbij voldoende gelegenheid moet geven tot bewegen om obesitas op latere leeftijd te voorkomen.

Wat daarbij heel belangrijk is en ook wel eens onder de aandacht van ouders en pedagogisch medewerkers gebracht mag worden, is dat kinderen niet aangeleerd moet worden om over hun grenzen te eten. Kinderen krijgen een compliment als zij hun bord leeg gegeten hebben, daarmee leren wij ze om over hun grens te eten.

Je bord moet leeg en daarna moet je zak leeg en je rolletje leeg en het bakje leeg en je glas leeg. Terwijl je eigenlijk al vol zit. Daarbij scheppen de volwassenen het bord van het kind vol met dat ene schepje extra voor het geval ze het misschien lekker vinden. Kinderen kunnen dit al heel snel zelf.

Stimuleren is goed, aandringen en beloning voor je bord leeg eten is misschien wel het begin van overeten bij volwassenen.

Marleen van Bloois-Stöve, Zeewolde

Kwezelarij

In een lezenswaardig interview in het Volkskrant Magazine zegt schrijver Joris Luyendijk over het feit dat hij vwo-advies kreeg terwijl zijn cito-score niet zo hoog was:

‘(…) Zoals oud-GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil, die een veel hogere score had dan ik, maar toch een lager advies kreeg.’

Dat klopt niet helemaal. Özdil had inderdaad een zeer hoge score met recht op vwo-advies. En de leraar wilde hem inderdaad onderadviseren. ‘Zihni is een allochtoon, hij gaat het moeilijk krijgen, dus laten we rustig aan met havo beginnen.’ Maar Özdils vader, die in Turkije aan de universiteit had gestudeerd, ging de strijd aan met de leraar. Waardoor Özdil alsnog vwo-advies kreeg en meteen op het Erasmiaans Gymnasium belandde.

Evenwel blijft de strekking van Luyendijks betoog overeind. Door de kwezelarij der lage verwachtingen in Nederland krijgen veel kinderen nog steeds te lage schooladviezen. En Özdil is inderdaad veel intelligenter dan hij.

Zihni Özdil, Amsterdam

Ruimte

Mensen zonder die zeven vinkjes van Luyendijk kennen de importantie al decennia (boeken, theater, muziek, films). Alleen de betrokken mannen nog niet. Nou, die zijn weer goed bediend met voorpagina, redactioneel op pagina 3, en vervolgens negen (!) bladzijden.

Graag de volgende keer zoveel pagina’s voor mensen die, zoals Marion Koopmans voorheen klaarblijkelijk, iets minder bedreven zijn in ruimte innemen.

Paula Breeman, Leiden

De Hef

Patricia van Ulzen schreef in haar proefschrift (2/2/2007) Dromen van een metropool. De creatieve klasse in Rotterdam, 1970-2000: ‘Men zou De Hef kunnen zien als een Rotterdamse versie van de Eiffeltoren. In beide gevallen gaat het om ingenieursconstructies waarbij de mogelijkheden van het materiaal, staal, optimaal zijn benut om een enorm hoog, luchtig bouwwerk te realiseren. Beide constructies hebben zeer veel kunstenaars geïnspireerd en bovendien is De Hef, net als de Eiffeltoren, lange tijd een beeldmerk van de stad geweest – tot de bouw van de Euromast in 1960.’

En nu moet De Hef tijdelijk ontmanteld worden om het miljardenjacht van Jeff Bezos naar de Noordzee te kunnen brengen. Kan iemand zich voorstellen dat de Eiffeltoren deels ontmanteld wordt omde rijkste man ter wereld van een nieuw speeltje te voorzien? Als dit onzalige plan echt door moet gaan, zou Jeff meer voor Rotterdam moeten doen dan alleen de kosten voor zijn rekening te nemen.

Gerda van Wijk, Rotterdam

Translobby

Martin Sommer vreest dat 16-jarige meisjes onder invloed van de ‘translobby’ (die durft op te komen voor de belangen van de eigen achterban) en die verderfelijke sociale media en masse achteloos hun geslacht laten wijzigen bij het gemeentehuis. Wellicht stelt het hem gerust dat nu het administratieve deel van in transitie gaan nu zo is versimpeld, dat het ook weer makkelijk terug is veranderd, mochten zij weer bij zinnen komen. Ik hoop dat deze kennis hem geruststelt en hij zich weer op iets anders kan richten dan zich bemoeien met het privéleven van anderen en het achteloos overnemen van de grijsgedraaide argumentatie van de anti-translobby.

Martin Evers, ’s-Hertogenbosch