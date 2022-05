Beleggen in de wapenindustrie is opeens moreel verantwoord

In de Volkskrant stond donderdag een stuk van Stieven Ramdharie over de problemen van de Amerikaanse wapenindustrie. De verkopen zijn weliswaar sinds de Russische inval in Oekraïne sterk gestegen, net als de koers van de aandelen, maar het is de vraag of de voorraden snel genoeg kunnen worden aangevuld. De Javelin-antitankraketten, de Stinger-luchtdoelraketten, de M777-houwitsers en de M113-pantservoertuigen gaan er in hoog tempo doorheen. Dat is het nadeel van oorlog, de levensduur van het materieel is tamelijk kort. De wapenproducenten kampen met een tekort aan arbeidskrachten en grondstoffen. Het echte probleem: de wapenindustrie staat nog in de vredesmodus en die bouw je niet zomaar om naar oorlogsstand.

Op de langere termijn ziet het er toch goed uit voor de aandeelhouders in Raytheon Technologies en Lockheed Martin, twee van de vijf grootste wapenproducenten ter wereld. De andere drie (Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics) zijn ook Amerikaans, de VS beheersen 54 procent van de markt.

Niet alleen is de vraag naar wapens in Oekraïne groot, ook in andere westerse landen is twee procent van het bbp voor defensie opeens een heilig geloofsartikel geworden. En die scherpschuttersgeweren die Nederland aan Oekraïne heeft geschonken moeten toch worden vervangen. De topman van Lockheed Martin, James Taiclet, verklaarde onlangs dat de ‘grote machtsstrijd’ tussen de VS, China en Rusland ‘meer business voor het bedrijf’ beloofde.

Het is geruststellend dat uiteindelijk alles kan worden teruggebracht tot dat ene woord: business. Daarmee wordt wat een groot moreel probleem leek te zijn (willekeurig platgegooide steden, geterroriseerde burgers, lijken onder het puin) opeens hanteerbaar. Jammer, uiteraard, en erg sneu. Maar uiteindelijk gaat het om rendement en aandeelhouderswaarde, laten we dat vooral niet vergeten. Het gaat wel om beleggingen waarmee straks onze pensioenen moeten worden betaald.

Het begrip sin stock verandert ook van betekenis. Sin stocks zijn aandelen met een moreel smetje. Een belegger met een hart steekt zijn geld niet in een tabaksfabrikant of gokbedrijf maar in iets duurzaams met ‘een ESG-geïntegreerde strategie’ en good governance. Tot voor kort was een wapenproducent ook een sin stock: lucratief maar moreel niet verantwoord. Die wapens veroorzaakten toch een hoop ellende. Had je toch belegd in een wapenfabriek, dan kon je daar op verjaardagen beter niet over opscheppen.

Dat is veranderd. De wapenindustrie is opeens uitgeroepen tot redder van Oekraïne, president Zelensky smeekt om wapens waarmee hij Russische tanks kan opblazen of helikopters kan neerhalen – en wie bedenkt en levert die wapens? Nou? Of moeten ze in Oekraïne de Rus soms tegenhouden met pijl en boog?

Wie belegt in een wapenfabriek levert tegenwoordig een bijdrage aan een betere wereld, of in elk geval aan de bestrijding van het grote kwaad. Daar mag gerust een klein winstje tegenover staan.

Heel lang moesten de wapenfabrikanten vele miljoenen investeren in hun lobbyapparaat, maar dat is niet langer nodig. Poetin heeft de legers aan lobbyisten overbodig gemaakt die in Londen, Berlijn, Parijs en Washington regeringen moesten overtuigen om meer geld uit te geven aan wapens. De lobby komt nu van de andere kant: we willen meer, beter en geavanceerder en het moet snel worden geleverd.

Wat covid was voor de farmaceutische multinationals, is Oekraïne voor de wapenindustrie: een godsgeschenk.