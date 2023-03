Beleefd, beschaafd en begripvol: wie weet brengt de verkiezingsuitslag nu eens echt verandering teweeg

Het was de week van de politieke deemoed. Niet in Den Haag, waar de zittende macht geen debat aandurfde over de nieuwe verhoudingen, en daarmee precies deed waar de kiezer zo’n hekel aan heeft, maar wel in het land. Daar maakten politici van alle kanten vrijwel ongezien werk van een nieuwe lente.

In Den Haag bleef Wopke Hoekstra stoïcijns leider van zijn getormenteerde partij, alsof hij niets met het fiasco te maken had. Mark Rutte ging opgewekt op audiëntie bij Caroline van der Plas, grappend dat haar partij nu eenmaal groter is dan de zijne, wat waar is. Ook werd er als vanouds hard geroepen en gedaan in het theater van de Haagse politiek, door politici die nog steeds denken dat het ze verder brengt.

Ondertussen kwamen in de provinciehuizen vers gekozen volksvertegenwoordigers bijeen en hun toon was beleefd, beschaafd en begripvol, maar ook heel duidelijk – jammer dat het niet op tv werd uitgezonden. In Groningen bijvoorbeeld kon je het volgende horen:

‘Er moet recht worden gedaan aan de zorgen die leven’, Erik Jan Bennema (VVD).

‘We hebben deze verkiezingen vooral van onszelf verloren’, Robert de Wit (CDA).

‘Het is de BBB gelukt om hoop te bieden’, Sander Claassen (D66).

‘Deze mensen zijn niet afgehaakt, er is een broos vertrouwen’, Johan Hamster (CU).

De wind heeft in Wamel een omgekeerde protestvlag teruggedraaid. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een diep verantwoordelijkheidsbesef vulde de zaal tijdens het ‘duidingsdebat’, een democratische innovatie waarbij de volksvertegenwoordigers alvast vertellen wat ze vinden van de nieuwe verhoudingen. Democratie werkt meestal zo: in de aanloop naar verkiezingen zijn politici overal met hun meningen, maar al tijdens de uitslagenavond gaan de luiken dicht en begint het konkelfoezen, dat duurt tot ze klaar zijn. Maar nu zaten de gekozenen in een hoefijzeropstelling bij elkaar, netjes gekleed, kalm articulerend, en Agnes Bakker van de SP vertelde hoe ze de zaterdag na de verkiezingen langs de deuren ging in Winschoten: ‘Aan ons allemaal de opdracht om vooral van het pluche af te komen en het volk te vertegenwoordigen.’

Tegelijk was bij de grote winnaar, BBB, geen spoor van triomfalisme te ontwaren. Lijsttrekker Gouke Moes, techniekdocent en hobbyboer, sprak kalm en serieus over ‘hoop en verwachting’, ‘verbinding’ en ‘bruggen bouwen’. Graag ‘geen debatten voor de bühne’, zei hij, ‘we moeten elkaar opzoeken en naar elkaar luisteren (…). We moeten hier met elkaar een voorbeeld zijn.’

Zelfs Ton van Kesteren van de PVV, de partij die in Den Haag het schelden en uitjouwen en jij-bakken normaliseerde, had het over ‘luisteren, verbinden’.

BBB begon bijna vier jaar geleden met de bedoeling meer begrip te kweken tussen mensen. De eerste daad was het publiceren van het BoerBurgerBoek met een verklarende agrarische woordenlijst: BoerBurgerBegrip. Ondertitel: ‘Wees goed, vertel en verbind’. Dat stond toen al haaks op het platte ‘stem ze weg’ van de gevestigde volkspartijen, en het is nog steeds een belangrijk verschil. Er staan de partij veel stormen te wachten, te hopen is dat ze dit vasthouden.

21 jaar geleden marcheerden 26 leden van de Lijst Pim Fortuyn de Tweede Kamer binnen; hun opdracht de stem van het volk te brengen mislukte door egotisme en ruziezoekerij. 13 jaar geleden nam de Partij voor de Vrijheid ineens 24 zetels in, hun opdracht de stem van het volk te brengen mislukte door xenofobie, een ondemocratische partijstructuur en een boos isolement op de rots van het eigen gelijk. Vier jaar geleden trok Forum voor Democratie de poorten van de politiek binnen, ook om de stem van het volk te brengen, maar het bleek een labiele, elitaire, extremistische partij.

Wie weet is er nu ander weer op komst en brengt de verkiezingsuitslag eens echt verandering. Bij het ‘duidingsdebat’ in Utrecht sprak André van Schie eerlijk over ‘het falen van de gevestigde partijen, waaronder mijn eigen VVD’, en de jonge lijsttrekker van BBB, dierenarts Anton Verleun, vertelde over de plicht ‘ons bescheiden op te stellen’.

Hij kreeg een groot applaus.