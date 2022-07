Bel het OMT en strik Famke Louise als schurftfluencer

Computerbeeld van de Sarcoptes scabei, de schurftmijt. Beeld Getty Images/Science Photo Libra

Brief van de dag

Een nieuwe ontwrichtende pandemie heeft de studentenpopulatie in zijn greep: schurft of scabiës, een ziekte die middeleeuwse gevoelens oproept. Maar niets is minder waar. De schurftmijt is bezig aan een heuse comeback en laat een spoor van vernieling achter.

Overdraagbaar via 15 minuten lichamelijk contact, maar ook via kleren en banken. Met vaak verschillende bedpartners en meerdere huisgenoten, een perfecte match met het klassieke studentenhuis. Eenmaal binnengedrongen, graaft de mijt tunneltjes onder de huid. Hier eet, drinkt en poept het beestje naar bekoren. De uitwerpselen geven een mest-reactie onder de huid en de gastheer kriebelt en krabt zich helemaal lens.

In 2020 kwamen er 260 op de 100 duizend patiënten naar de huisarts met jeuk en een beestje onder de huid. In 2014 waren dit er nog honderd. De huisartsen in steden als Amsterdam, Groningen en Utrecht zijn er inmiddels wel mee bekend, maar daarbuiten wordt er nog steeds wel eens raar opgekeken als een patiënt zich meldt voor permetrine-crème.

Minister van Volksgezondheid, dit is het moment waarop uw klinische ervaring van pas komt. Bel het OMT, strik Famke Louise als schurftfluencer en maak het Torentje gereed. Of beter: vergoed ivermectine in het studentenpakket. Deze pandemie is er wél mee op te lossen. En als de wappies u vragen, waarom het nu opeens wel kan? Kunt u zonder gêne vertellen dat u anders de kriebels van ze krijgt.

Berend van Doorn, Amsterdam

Paardenkrachten

Volgens de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) telt Nederland 270 duizend tractoren. Bij een gemiddelde van 75 pk heeft de regering dus ruim 20 miljoen paardenkrachten in beweging gebracht. Als je dit in werkelijkheid uitbeeldt met volwassen paarden achterelkaar heb je een optocht van zo’n 60 duizend kilometer.

John den Besten, Zuid-Beijerland

Empathie

Aan het slot van rubriek Die ene melding komt cyberrechercheur Yoanne Spoormans tot de conclusie: ‘...Sommige gasten zijn niet te verbeteren. Ze hebben een totaal gebrek aan empathie, zijn berekenend en genieten daar zelfs van. Ik moet erkennen: zulke mensen bestaan echt.’

Ja, daar kwam Jeroen Dijsselbloem laatst ook al achter. Ze zitten zelfs in het kabinet en het torentje.

Floris Duijfjes, Dordrecht

Grap

Mag je overal grappen over maken? De vraag wordt gesteld in het interview met de nieuwe directeur van de Kleine Komedie, Jörgen Tjon A Fong. Vertaal de vraag eens naar andere kunstvormen. Vraag een schilder: mag je overal een schilderij over maken? Vraag een dichter: mag je overal poëzie over maken? Vraag een componist: mag je alle tonen gebruiken in een partituur? Onmiddellijk wordt duidelijk hoe verwerpelijk de vraag is.

Theo Maassen, grappenmaker sinds 1990, Eindhoven

Schreeuwers

Uit de column van Loes Reijmer, waar zij beschrijft hoe een PVV’er spreekt over omvolking, en de diverse artikelen over de boerenprotesten waaruit blijkt dat agressieve ‘boeren’ de meeste aandacht trekken, komt een bekend spreekwoord boven drijven: ‘De grootste schreeuwer heeft altijd gelijk’.

De Schreeuwers halen de voorpagina, de Rustigen misschien pagina twee. De nuancering en weldoordachte tegenspreking en weerlegging van des Schreeuwers foute uitlatingen staan, een paar dagen later pas, ergens verderop in de krant. Niet dat dit de volgers van de Schreeuwers opvalt, laat staan erin geïnteresseerd te zijn.

Partijen als PVV, via Gidi Markuszower en FvD met Gideon van Meijeren, en de club FDF van Mark van den Oever zijn daar sprekende, nee schrééuwende voorbeelden van. Anarchie begint, ook in de Kamer, terrein te winnen. Dieptriest en levensgevaarlijk.

Marcel Heinsbroek, Schiedam

Erkende vrije dagen

We moeten af van de verplichte vrije dagen. Verplicht vrij is niet vrij. Zet dit om in erkénde, facultatieve vrije dagen. Hemelvaartsdag enzovoorts, plus Holi, het Suikerfeest, Keti Koti en enkele andere dagen geven we die status van erkende feestdag zonder automatisch vrij. Zodat iedereen kan kiezen op welke dag(en) vrij te zijn of te werken. Maak alleen 5 mei een vrije dag voor iedereen.

F.M. Boon, Delft

Ezelsbrug

Aaf Brandt Corstius beschrijft in haar column van maandag haar ezelsbrug voor het onthouden van het Griekse woord voor hoofd (‘Ik ben op mijn hoofd kefale – op mijn hoofd gevallen’). Mijn zus kon naast de Griekse vertaling ook de Latijnse niet goed onthouden en breidde de zin daarom uit met een verwonding: ‘Ik heb mijn hoofd caput kefale’. Inmiddels 25 jaar geleden, dus prima ezelsbrug.

Caroline Dijkstra-Mattheij, Kockengen

Ontwikkelingssamenwerking

Het vierde kabinet Balkenende was het laatste dat zich aan de afspraak hield om 0,7 procent van het bruto nationaal product (bnp) te besteden aan ontwikkelingssamenwerking . Het deed er zelfs nog 0,1 procent van het bnp bij voor de milieukosten van de arme landen.

Toen premier Rutte in 2010 aantrad, was hij van plan het budget voor ontwikkelingssamenwerking te halveren. Door luide protesten, ook van zijn eigen VVD, heeft hij daar maar van afgezien, maar toch is het hem gelukt een eind richting die doelstelling te komen. Zo zijn in de elf jaar waarin hij aan de macht is steeds meer posten die niets met ontwikkelingshulp te maken hebben verhaald op het budget voor ontwikkelingssamenwerking, zoals de kosten voor de opvang van asielzoekers, de risico’s van investeringen van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden, milieukosten, administratiekosten, schuldaflossingen, enzovoorts. Netto blijft van de 0,7 procent slechts 0,2 procent over. Sinds Rutte premier is, heeft hij voor bruto 25 miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, maar netto is dit bedrag nog veel hoger.

Dit jaar zal de economische groei 3,5 procent zijn en volgend jaar 3 procent. Het wordt hoog tijd dat dit land, één van de rijkste ter wereld, zich weer aan de, in 1973 in de Verenigde Naties gedane, belofte houdt om 0,7 procent van het bnp aan ontwikkelingshulp te besteden en die minimaal 25 miljard euro aan de allerarmsten van deze wereld terug te geven.

Er sterft nog steeds elke 5 seconden een kind door honger of ondervoeding en er leven 736 miljoen mensen in extreme armoede. Zij hebben minder dan 1,90 dollar per dag om van te leven. Bovendien hebben 5,5 miljard mensen op de wereld nog geen schoon drinkwater.

Frits Benschop, Den Haag