Behalve een traditionele oorlog is dit ook een factcheckoorlog

De oorlog in Oekraïne is, behalve een traditionele oorlog waarin steden in puin worden gelegd en slachtoffers vallen, ook de eerste TikTok-oorlog én de eerste crowdfunding-oorlog. Ook is het onmiskenbaar een informatie-oorlog, die verrassend traditioneel van aard is. Natuurlijk, de inzet van social media als Tiktok voor de verspreiding van propaganda is nieuw, inclusief hippe soundtracks die influencers onder gruwelijke beelden zetten. Maar geavanceerde nieuwe technologieën als deepfakes (met kunstmatige intelligentie vervaardigde nepbeelden) spelen geen enkele rol.

Dat is best opvallend. Critici waarschuwen namelijk al een tijdje voor deepfakes als propagandamiddel. Zo noemde het Rathenau Instituut in zijn rapport over desinformatie deepfakes expliciet een potentieel gevaar voor de democratie. Dat was in 2019. En in de aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 betitelde The Washington Post deepfakes als een ‘heel bijzonder politiek wapen’. We hebben er niets van vernomen. Ook nu, tijdens de oorlog, niet.

Wat niet wil zeggen dat er geen desinformatie is. Integendeel. Het wrange is dat er helemaal geen deepfakes nodig zijn om verwarring te stichten. Eerst was er desinformatie. Toen kwamen de factcheckers die zin van onzin scheidden. Inmiddels bedienen verspreiders van desinformatie zich van hetzelfde jargon en doen alsof ze factchecken. Een wrang voorbeeld kwam van de Russische ambassade, die de iconische foto van de hoogzwangere vrouw bij de gebombardeerde kraamkliniek in Marioepol op Twitter zette, met daar overheen in rode letters: FAKE. Zonder bewijs.

In Nederland is het onder andere Thierry Baudet die enthousiast die nep-factchecks onder zijn volgers op Twitter verspreidt. Een voorbeeld daarvan is het bericht van ene ‘Jan’, gericht aan RTL Nieuws. Zijn boodschap aan de nieuwsorganisatie: stop eens met liegen en manipuleren. Daarbij staat een screenshot van een liveblog van RTL met de foto van een huilend kind in Oekraïne. Die foto is echter niet in Oekraïne gemaakt, aldus de nijvere ‘factchecker’ Jan, maar komt van een film uit 2010. Jan heeft niet zoveel volgers, maar Baudet zorgt ervoor dat zijn nep-factcheck onder veel mensen wordt verspreidt. Zo gaat het keer op keer.

Baudet verspreidt vervalst screenshot, zogenaamd van RTL Nieuws: de foto uit de speelfilm is over de oorspronkelijke foto in de FB-post van RTL geplakt. Factcheck: https://t.co/A2ABQp5MyB pic.twitter.com/UHZJLXYbdq — Peter Burger (@JPeterBurger) 11 maart 2022

De methode is in elk geval bij een deel van zijn volgers uiterst effectief. Zij geloven het. Een andere groep weet het allemaal niet zo goed en hangt nu het adagium aan: iedereen liegt en er is geen waarheid meer. Dit waarheids-agnosticisme is misschien wel nog giftiger. Voor hen is ‘het is waar’ vervangen door ‘het had waar kunnen zijn’.

Terug naar de deepfakes. In 2018 waarschuwden Danielle Citron en Robert Chesney in een paper voor de ‘liar’s divident’. In een wereld waarin alles vervalst kan zijn, kunnen kwaadwillenden ook evidente waarheden ontkennen. De auteurs waarschuwen voor de totale verwarring die ontstaat: als we zelfs bewegende beelden niet meer kunnen vertrouwen, kan iedereen die daar een belang bij heeft ook legitieme beelden verdacht maken.

Zo ver is het met die deepfakes nog niet gekomen. Gelukkig niet. Maar de verwarring tijdens de huidige informatie-oorlog is er niet minder om. Een simpel hoax-labeltje is minstens zo effectief. We zitten in een factcheck-oorlog.