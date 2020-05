Behalve de megalomane trekjes is voetbal een schitterend sociaal bindmiddel

Vier jaar geleden won FC Twente, een club die buiten de eigen regio flink wordt verguisd omdat het voortbestaan na een periode van megalomane hoogmoed meerdere keren afhankelijk was van belastingcenten, een belangrijke prijs. Op de ranglijst van de beste publiekscatering in het stadion eindigde FC Twente op de eerste plaats, voor AZ en Heerenveen.

In een reactie op twentefans.nl vertelde de tevreden ‘coördinator publiekscatering’ Harry Peters destijds dat zijn favoriet in het assortiment een ‘biertje’ is. ‘Het is een mooi product en snel te tappen.’

Een mooi product is het biertje zeker en snel te tappen ook, maar wat de catering in de Grolsch Veste uniek maakt, is het broodje Twenteham. Dit product werd ooit in de slagerij in Hengelo ontwikkeld door de vader van Harry Peters, Harry Peters sr. Junior: ‘Het is de hardloper in ons food-assortiment’.

Leon ten Voorde, de Twente-watcher van Tubantia, maakte mij deelgenoot van de geschiedenis van het broodje beenham. Het broodje is vermaard. Toen Willem II in 2011 uit de eredivisie degradeerde, hingen Tilburgse supporters in de Grolsch Veste een spandoek op met de tekst ‘Vaarwel beenham’.

Een week geleden begon FC Twente met de verkoop van seizoenkaarten, midden in de crisis. De club eindigde dit seizoen op de veertiende plaats. Het spel was flets, de wedstrijden waren niet veel aan. Niemand weet of supporters weer naar het stadion mogen komen als in augustus het nieuwe seizoen begint.

Binnen drie uur verkocht FC Twente zaterdag vijfduizend seizoenkaarten. Aan het eind van de dag waren het er 8157. Inmiddels zijn er meer dan elfduizend abonnementen verkocht. Voor zover mogelijk werd bij iedere koper een broodje beenham bezorgd. Met saus. Ten Voorde schreef in zijn krant dat het broodje beenham kon worden geïnterpreteerd als symbool van het verlangen naar de oude wereld. Er zijn vast mensen die vinden dat dit onzin is, maar er valt niets tegenin te brengen.

Op een paar plekken zag ik deze week weer een paar pogingen van mensen om het voetbal te bashen. Het gaat dan altijd over geld. En altijd worden bedragen gebruikt om dedain te tonen.

Als in de Volkskrant, zoals woensdag, een briefje wordt geplaatst met de kop ‘Betaald voetbal’, dan weet ik het wel weer. Deze keer werd de transferwaarde van Kylian Mbappé aangegrepen om een statement te maken. Of we wel wisten dat – deze zag niemand aankomen – tien miljoen Italianen op de armoedegrens leven. Kortom: ‘Een trieste reflectie van onze wereld en de volstrekt onzinnige overwaardering van betaald voetbal.’

Een paar dagen eerder had ik er ook al een gezien, op Twitter. Yoeri Albrecht, de directeur van debatcentrum De Balie in Amsterdam, legde een link tussen het gemiddelde maandsalaris in de eredivisie, 25 duizend euro, en het verzoek van de KNVB aan de overheid om vierhonderd miljoen euro steun. ‘Gaan we alle miljonairs betalen?’

Ik hoorde op @NPORadio1 dat de gemiddelde betaalde voetballer ruim 25.000.- euro in de maand salaris ontvangt. En ik las ergens dat de @KNVB 400 miljoen steun van de overheid wil. Maar hoe dan? Gaan we alle miljonairs betalen? — Yoeri Albrecht (@YoeriAlbrecht) 18 mei 2020

Bijna tweeduizend mensen beloonden de tweet met een hartje, iets waar ik slecht tegen kan. In de eerste plaats wordt het gemiddelde salaris in de eredivisie omhoog gestuwd door een handjevol grootverdieners bij de topclubs, vooral Ajax. In de eerste divisie is het gemiddelde maandsalaris 2750 euro. Bruto.

In de tweede plaats heeft de KNVB niet om vierhonderd miljoen gevraagd. Dat is het geschatte verlies. Aan de overheid is een noodfonds aangevraagd van 150 miljoen, een overbruggingslening.

Behalve een circus met megalomane trekjes is voetbal een schitterend sociaal bindmiddel. Ik juich voor kunst en cultuur, hoe meer hoe beter, maar een stelling durf ik wel te noteren: FC Twente betekent voor de saamhorigheid en het vermaak in de regio net zo veel als het Rijksmuseum Twenthe, het Wilminktheater, Schouwburg Hengelo en Poppodium Metropool bij elkaar. Zo niet meer.