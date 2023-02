Begin bij de uitvoering, anders blijven zich beleidsdrama’s ontvouwen

Je bent arbeidsongeschikt. Je krijgt een uitkering. Je wilt weten waarom je het bedrag krijgt dat je krijgt. Helaas: ‘UWV-medewerkers zijn niet altijd meer in staat om te doorgronden, laat staan toe te lichten, hoe de hoogte van een uitkering tot stand is gekomen.’ In Nederland kan je bestaanszekerheid dus in handen liggen van mensen die geen idee hebben wat ze zitten te doen.

Het is een typerend zinnetje uit de onlangs aan de Tweede Kamer gestuurde Staat van de Uitvoering. De eerste editie. Voortaan moet jaarlijks zo’n stand van zaken verschijnen over de praktijk van de overheid, opgesteld door onafhankelijk adviseurs in opdracht van Binnenlandse Zaken.

Er gaat veel goed, haasten zij zich te zeggen. Maar het is een noodkreet. Burgers en ondernemers zien nu al door de bomen het bos niet meer, terwijl er steeds meer ingewikkelds van uitvoerders wordt gevraagd, die dat met steeds minder mensen moeten doen. Dit gaat zo nog erger mis dan we al hebben meegemaakt.

Het is de UWV-medewerkers niet aan te rekenen dat zij zijn opgezadeld met onbegrijpelijke regels. Van de week konden we in deze krant lezen dat minister Van Gennip een commissie heeft ingesteld omdat het arbeidsongeschiktheidsstelsel – 14 miljard aan uitkeringen – een onontwarbare kluwen is geworden. Met onrechtvaardigheden tot gevolg. Zo zijn er lange wachtlijsten voor steeds uitgebreidere keuringen. En mensen die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt worden verklaard komen vaak voor 100 procent zonder werk én inkomen te zitten. Of de commissie even iets wil verzinnen dat ‘uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar’ is, maar wel met ‘ruimte voor de ambities in het coalitieakkoord’.

Met gevoel voor tragiek bracht het krantenbericht in herinnering dat twintig jaar geleden al een commissie aan het werk werd gezet omdat de boel was vastgelopen. Je zou willen dat de Karien van Gennip van 2043 niet weer zo’n club nodig heeft om kwetsbare Nederlanders te bevrijden uit een web van warrige wetgeving.

Daarvoor is een grondiger verandering nodig. Zodra je zegt welke, begint iedereen zo ijverig te knikken dat je kunt denken dat het al volop gebeurt, maar pas op, niets is minder waar. Er moet worden geluisterd naar de mensen die het beleid uitvoeren. Hoe verder ik me verdiep in bestuurlijk Nederland, des te meer valt me op dat dat verbijsterend weinig gebeurt.

In de jaren tachtig en negentig zijn uitvoerende taken van de overheid veelal op afstand gezet in de verwachting dat dat efficiënter zou zijn. Ondergebracht bij organisaties die opereren in een bar niemandsland tussen staat en markt, met lustontnemende namen als ‘zelfstandig bestuursorgaan’. Van die efficiëntie is het niet gekomen, want het zijn nu eenmaal geen handelaren die aanbod op vraag kunnen afstemmen, ze moeten broodnodige publieke diensten leveren. Reken ze af op ‘productie’ voor zo min mogelijk geld en dat kan moeilijk tot iets anders dan verschraling leiden.

Intussen micromanagen politici eerder meer dan minder, want bij gebrek aan directe sturing nemen zij hun toevlucht tot het instrument dat nog wel voorhanden is: regels. Ze storten daarbij een ongeremde hoeveelheid hoog gegrepen wensen over instanties uit, want zij hoeven die toch niet zelf te verwezenlijken. ‘Wij bedenken een wet en zij lossen het maar op’, zo kenschetste oud D66-leider Pechtold in De Groene Amsterdammer de houding die hij zelf in de politiek ook aannam. ‘We denken iets briljants te hebben verzonnen aan de coalitietafel, maar hoe het uitgevoerd moet worden en met hoeveel mensen, geen idee.’ Pechtold heeft het licht gezien nu hij zelf baas van zo’n orgaan is, het CBR.

Sinds de ontkoppeling van beleid en uitvoering houden ook de ambtenaren op ministeries weinig meer tegen. Zij hoeven immers evenmin het echte werk te doen. En tegen de tijd dat zich weer ergens een beleidsdrama ontvouwt, zijn zij vaak een functie verder.

Niet dat er niets verbetert. De Staat van de Uitvoering is een stapje. Een Kamercommissie bracht al eens een onderzoek uit met allerlei behartenswaardigs over ‘waardering voor uitvoering en ‘zeggenschap voor professionals’. En bij het debat daarover gaf de Tweede Kamer zichzelf er met de karwats van langs. Het Toeslagenschandaal heeft bovendien een schokgolf door het openbaar bestuur veroorzaakt, dus de ‘feedbackloops’ en ‘uitvoeringstoetsen’ zijn tegenwoordig niet van de lucht.

Toch klopt er iets niet. Nog altijd is er éérst beleid en daarna mogen uitvoerders zeggen of dat ‘haalbaar’ is. In het gunstigste geval mogen ze een beetje proberen bij te sturen. Altijd achteraf. Dat hele woord ‘uitvoering’ is misschien wel verkeerd. Daar zit iets slaafs in, haast iets hersenloos. Alsof het over een zombieleger gaat.

Vrijwel nooit begínt beleid bij mensen van de uitvoering. Terwijl die vaker direct in contact staan met degenen voor wie het uiteindelijk is bedoeld. Met ons namelijk, het volk. Uitvoerders zouden de vraag moeten krijgen: Zeg, voor welk probleem moeten we eigenlijk een oplossing zoeken en waar dachten jullie aan?

We zijn een democratie, geen technocratie, dus keuzes moeten politiek zijn. Maar liefst wel geïnformeerde keuzes door mensen die de consequenties ervaren. Dat lukt alleen als uitvoerders op de hoogste ambtelijke functies komen te zitten, in het hart van ons bestuur.

