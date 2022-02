Beetje laat, maar eindelijk is ook bij Rutte en Hoekstra de weerzin gegroeid tegen het gehits van bruinrechts

Er is nieuws waar niemand van opkijkt. Zoals: Jesse Klaver heeft lokale GroenLinksafdelingen opgeroepen om na de gemeenteraadsverkiezingen niet samen te werken met Forum voor Democratie of PVV in het lokale bestuur. De enige dwalende GroenLinkser die ooit met rechts-extremisten in een bestuur stapte, was gedeputeerde in de Provinciale Staten in Limburg. Ze werd sneller uit de partij gegooid dan ze bij Volt ‘Nilüfer Gündogan’ kunnen zeggen.

Ook niet gek: dat Sigrid Kaag alle D66-geledingen dit weekend maande ‘om extreemrechts uit het stadsbestuur te houden’. Kaag had pas nog een verwarde fakkeldrager voor de deur staan, met de groeten van bruinrechts.

En er is nieuws waar je heel erg van opkijkt. Waarvan je in de ogen gaat wrijven, aan de buurman ‘lees ik dit goed?’ vraagt. Zoals: Mark Rutte en Wopke Hoekstra sluiten zich hierbij aan. Rutte stelliger (‘Desnoods roep ik de VVD-afdelingen ertoe op’) dan Hoekstra (‘Het is aan lokale CDA-afdelingen, maar ik vind dat het niet kan.’)

Politiek verslaggever Avinash Bhikhie legde voor de krant de puzzelstukjes bij elkaar en ontkwam niet aan de conclusie: er is ook in de top van VVD en CDA afkeer gegroeid tegen de waanzin, het extremisme, het gehits, de onbeschaamd uitgevente joden- en andere rassenhaat, de smerige verdachtmakingen tegen iedereen met een dubbel paspoort, de antidemocratische tendensen, en het politieke verdienmodel dat over coronalijken gaat.

Dat is groot nieuws, na een lange geschiedenis van sussen, accommoderen en wegkijken van misdragingen. Denk terug aan het kabinet-Rutte I met zijn ministers die kropen voor Geert. Denk terug aan de fatsoenlijke CDA’ers die toen zijn weggehoond. Denk terug aan waarom Rutte toen boos was op de PVV: niet omdat Wilders miljoenen zomaar-Nederlanders tot tweederangsburgers wil reduceren, maar omdat Wilders ‘is weggelopen uit het Catshuis’ toen er iets met het begrotingstekort was.

Denk terug aan de omarming van Forum na de megaoverwinning bij de provincialestatenverkiezingen van 2019. VVD en CDA hadden zulke kromme rechtvaardigingen bedacht om uiteindelijk met de winnaars het pluche te bestijgen in Limburg en in Brabant, dat mensen met een geweten er hartzeer van kregen.

In dat licht bezien is ‘ik vind dat het niet kan’ een mijlpaal.

Nu is Wilders natuurlijk boos omdat uitsluiten ‘ondemocratisch’ zou zijn. Dat is een misverstand. Weinig is zo inzichtelijk en doet zoveel recht aan kiezers als van tevoren laten weten met wie een partij wel en niet een coalitie wil vormen.

Maandag volgde meer nieuws waar we niet van opkeken: lang niet alle lokale afdelingen van CDA en VVD willen op voorhand uitsluiten dat ze in een college van B&W zullen stappen met PVV’ers of Forummers. Sommige CDA’ers blijven nu eenmaal in Forum een potentiële lokale bondgenoot zien. Vorige maand nog koos de afdeling Noord-Brabant van het CDA Mark Janssen als nieuwe voorzitter; hij was pleitbezorger van de duivelse Brabantse coalitie en meende toen dat ophef over tweetjes van Baudet hinderlijk afleidde van de zaak: de boerenachterban te vriend houden.

Ook in de VVD zit het pragmatisme diep. De nieuwe staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, was namens de VVD medearchitect van de provinciale liaison met FvD en PVV en constateerde toen geen bezwaren in de achterban.

Zo wordt de lokale koers van CDA en VVD na de gemeenteraadsverkiezingen ook een lakmoesproef voor het gezag van partijleiders die rijkelijk laat een norm proberen te stellen.