Bedrijven presenteren zich in pathetische filmpjes als liefdevolle moraalbrengers

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week roept Katinka Polderman deugreclames een halt toe.

Als ik het juist heb, begon het met een reclame voor Apple. Het kan ook Microsoft zijn geweest, in ieder geval was het iets met computers. Die bazen van Apple – of Microsoft – dachten natuurlijk: we kunnen nou wel een reclame maken waarin we beweren dat onze computers de snelste en slimste zijn, maar tegen de tijd dat die op tv is heeft de concurrent allang een veel geavanceerdere computer uitgevonden. In onze reclame moeten we het dus zo min mogelijk over computers hebben.

Er werd een reclamebureau ingehuurd, dat ging er eens goed over vergaderen – ze noemden het brainstormen, want dan konden ze er vier keer zoveel voor vragen – en toen de brainstorm was gaan liggen, stapten de reclamejongens met verwaaide kuiven uit hun brainstormunit en spraken plechtig: ‘We maken een heel moeilijke reclame, en daarin doen we net alsof jullie de wereld willen verbeteren. Het milieu en de mensen enzo.’

De computermannen brachten ertegenin dat de wereld juist veel slechter werd van hun computers: ‘Er zitten grondstoffen in die worden gedolven door kindertjes, er worden oorlogen voor gevoerd en het milieu gaat ervan naar de gallemiezen!’

‘Maakt niet uit’, zeiden de reclamejongens, ‘als we het in zwart-wit doen, en we laten het inspreken door een beetje een artistiekerige stem, dan heeft niemand het daarover.’

En zo geschiedde. Er kwam een sentimentele commercial met allemaal mensen die iets bijzonders hadden bereikt, en als je de computer in kwestie kocht om voortaan je kampeervakantiekostenexcelletjes mee te maken, kon je zogenaamd bij die bijzondere mensen horen.

Vanaf die reclame is het volledig uit de hand gelopen.

Je kunt geen energiemaatschappijreclame bekijken of een stoet van ostentatief unieke mensen trekt in slow motion voorbij, met muziek van een halfrijmende door het metrum hinkstapspringende ukelelemillennial. De boodschap is meestal iets in de trant van: ‘We zijn allemaal verschillend, en dat is geweldig, kijk wat een wonder, de aarde boft maar met zo’n fan-tas-tische mensheid die zich unaniem wast met zeep van ons merk/ zich verzekert bij onze maatschappij/ ons internetabonnement heeft’.

Terwijl: wat is er mis met een reclame waarin wordt gezegd: ‘Ons product is het beste, koop het, nu, in grote hoeveelheden’?

Dat commerciële bedrijven zich in pathetische filmpjes presenteren als liefdevolle moraalbrengers, enkel en alleen om spullen aan ons te verkopen, is ongelofelijk cynisch. Als we onze normen en waarden willen bijslijpen, hebben we daarvoor kerken, filosofen, scholen, kunstenaars, ouders en vrienden. Reclamebureaus horen in dat rijtje niet thuis. Weet je hoe we een betere wereld krijgen? Door een systeem zonder winstnajagende ziektekostenverzekeringen, en door minder te internetten zodat er geen lelijke energieslurpende datacenters nodig zijn.

En vooral: door helemaal niks meer te kopen.

Het lijkt me verfrissend als een fabrikant daar eens een spotje over laat maken. En dat dat dan de volgende reclametrend wordt.