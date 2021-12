Bedrijven nemen graag de boodschap van sociale bewegingen over, maar of dat echte verandering is?

‘Wij maken miljoenen kilometers schoner’ (Shell). ‘Samen onderweg naar duurzaam reizen’ (KLM). ‘(…) wat er zou gebeuren als vrouwen de macht zouden nemen over de reclame?’ (Dove). ‘Just do it.’ (Nike). ‘Wij geloven in een beter Nederland’ (Volksbank). ‘Monnie is niet alles’ (Zeeman). ‘Impact (duurzaam (C.O.)) beleggen’ (De Giro). Het houdt me al langer bezig: de snelheid waarmee commerciële bedrijven niet alleen de taal, maar vooral ook de boodschap van zo’n beetje ieder maatschappelijk protest, verzet of kritiek overnemen, zich toe-eigenen en vertalen in reclameboodschappen waarvan je bijna de tranen in de ogen krijgt en denkt: ‘Yes!! Er verandert eindelijk echt iets!’

Of het nu om het klimaat gaat, of Black Lives Matter, Metoo of om andere fundamentele, antikapitalistische maatschappijkritiek (‘minder economische groei’; meer ‘gemeenschap’), sneller als het licht bijna zijn de multinationals erbij om de tijdgeest te vangen en te incorporeren in hun ‘visie’.

Kaepernick

Wat goed dat Nike in actie kwam toen de Afro-Amerikaanse football-speler Colin Kaepernick ontslagen werd nadat hij tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied uit protest tegen het politiegeweld tegen zwarten knielde en zijn vuist balde! Hij werd het gezicht van Nike. Believe in something, even if it means sacrificing everything.

Nike als bondgenoot van Black Lives Matter. KLM en Shell die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zeeman verbindt zich met de jongeren van de straat, voor wie de kansen niet voor het oprapen liggen en zet hun verhaal om in heuse spoken word. ‘Als mama zei: ‘Kom shoppen’ wist ik al waar ik heen ging/ ik ben een product van me omgeving/ papa-dag betekent eventjes de bibliotheek in’, rapt hiphopartiest Hef.

Nou wil ik niet negatief doen: het is zonder meer fijn dat commercials en advertenties vaker de (culturele) diversiteit van onze samenleving weerspiegelen, dat ‘volle’ modellen niet zeldzaam meer zijn en vrouwen (soms) krachtiger en zelfbewuster worden gerepresenteerd. Als multinationals de klimaatcrisis, racisme en inkomens- en kansenongelijkheid serieus lijken te nemen, is dat een uitdrukking van de kracht van de maatschappelijke protestbewegingen.

Toch?

Toen Nike met Kaepernick in zee ging, daalde het aandeel Nike aanvankelijk, om vervolgens keihard te stijgen. Je maakt mij niet wijs dat de marketingafdeling dit niet al vermoedde, wellicht zelfs van tevoren onderzocht. Bedrijven als Nike, en KLM, Shell, Unilever (Dove) en zelfs Zeeman worden gedreven door winstmaximalisatie en het tevreden stellen van aandeelhouders. Hun positieve, nobele boodschappen (en soms zelfs foundations waarmee ze hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ nemen) helpen hen daarbij.

Op je hoede

Dit weten we natuurlijk allemaal. Maar de duizelingwekkende snelheid waarmee de taal en boodschappen van protest- en verzetsbewegingen, van in oorsprong kritische, vernieuwende ideeën over onze economie en samenleving als bijvoorbeeld de ‘deeleconomie’, of ‘community’ worden toegeëigend en omgezet in een hyper-kapitalistische verdienmodellen (denk aan Uber, Airbnb, bezorgdiensten) gaat tegenwoordig in zo’n duizelingwekkend tempo, dat je als sociaal bewogen en betrokken mens (al of niet verbonden met een protest- of verzetsbeweging) langzamerhand het gevoel hebt dat je steeds op je hoede moet zijn, of over je schouder moet kijken. Ieder voor zich, en God voor ons allen, zoiets.

Het nieuwe kabinet is er ook goed in. ‘Gratis kinderopvang’, ooit een links thema, wordt nu de pleister op de stinkende wond van de Toeslagenaffaire, door datzelfde kabinet veroorzaakt. Breek eerst de boel af, verkleed je als Gutmensch, eigen je diens taal en thema’s toe en voilà: een ‘herstelkabinet.’ Rutte IV. Lang leve het neoliberalisme!

Krijg meteen een flashback naar de jaren zeventig, toen ik als tiener een marxistische scholing volgde. Ik deed mee omdat mijn vrienden dat ook deden en vanwege de bijbehorende discofeesten, maar nu, zoveel jaar later, ben ik blij dat we ons toen diepgaand verdiepten in machtsstructuren en klassenverhoudingen. Volgens mij zei Marx al dat het kapitalisme oneindig flexibel zou zijn in het absorberen van iedere uiting van verzet en protest, daarmee de angel halend uit dat verzet.

Traditioneel links

Het lijkt bijna alsof een ander, humaner en socialer economisch systeem niet meer denkbaar is. Ook omdat de vakbeweging en de traditionele linkse partijen zich ofwel van hun ‘ideologische veren’ hebben ontdaan of naar het politieke midden opschuiven. Ze reppen nauwelijks nog van structurele verandering en strijd. Geen wonder dat ze niet erg ‘sexy’ zijn voor nieuwe generaties die de straat opgaan voor het klimaat, Black Lives Matter of Metoo.

Ik snap het wel: door het failliet van het communisme, en de realiteit van onderdrukkende regimes die zich ‘socialistisch’ noemen (Cuba, Nicaragua, Venezuela), lijkt het kapitalisme het enige alternatief. Hooguit met een ‘menselijk’ gezicht.

Ik moet denken aan Rosa Luxemburg, de Duitse revolutionaire denker en activist die in 1919 werd vermoord vanwege haar eigenzinnigheid en wier werk op dit moment een herwaardering krijgt, mede door de inzet van filosoof Joke Hermsen. Nu heb ik het werk van Luxemburg niet grondig bestudeerd, maar wat me bijbleef van een workshop van Hermsen over haar, is dat Luxemburg benadrukte dat persoonlijke verandering en emancipatie (bevrijding) juist gebeurt wanneer je er het minst op bedacht bent en vooral in actie, (tegen)beweging, organisatie. Ik vind die gedachte troostrijk. Wij zijn de verandering.

Christine Otten is schrijfster en theatermaker en in de maand december gastcolumnist van volkskrant.nl/opinie.