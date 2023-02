Beckett moet in Groningen gewoon worden gespeeld, met bijbehorend debat

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

‘Waar Beckett niet welkom is, heb ik niks te zoeken’, schreef cabaretier Micha Wertheim woensdag in een brief aan het Groningse cultureel studentencentrum Usva. Wertheim zou dit najaar optreden in het studententheater (77 stoelen), maar heeft zijn komst afgezegd. De reden: de Usva besloot onlangs dat studententheatergezelschap Guts zijn voorstelling Wachten op Godot van Samuel Beckett niet mocht spelen. De makers hielden zich namelijk aan een clausule van de erven Beckett, die voor dit stuk een mannelijke cast voorschrijft.

Dat is geen uiting van misogynie (Beckett schreef ook mooie vrouwenrollen) maar van artistieke precisie en controlfreakerigheid. De Ierse schepper (1906-1989) van een absurdistisch oeuvre vol existentiële raadsels heeft zijn auteursrecht grondig beschermd en schrijft tot in detail tekst, spel, decor én bezetting voor. Wie daarvan afwijkt kan een rechtszaak vrezen. Het auteursrecht vervalt in 2059, zeventig jaar na zijn dood.

De voorstelling van Guts zou in maart in première gaan, tot de Usva ontdekte dat het gezelschap in november (!) exclusief voor mannelijke acteurs audities heeft gehouden. Verrassend genoeg was vooral die auditie het probleem. Usva-baas Bram Douwes legde dit bloedserieus zo uit: ‘Als ze audities voor iedereen gehouden hadden en daarna alleen mannen hadden aangenomen, was het een ander verhaal geweest.’ Over absurdisme gesproken.

Douwes relativeert de ophef door te stellen dat het ‘slechts’ om een geschil tussen studenten gaat. Maar dit raakt aan iets veel groters: de gespannen verhouding tussen auteursrecht en artistieke vrijheid, bijvoorbeeld. Die tussen vrijheid en (het streven) naar gelijkheid in de kunst. En de vaak frontale botsing van verouderde zeden met een verscherpte hedendaagse moraal. Natuurlijk werd online alweer woest ‘wokisme!’ en ‘cancelcultuur’ geroepen. Op Twitter kreeg Wertheim tot zijn afgrijzen bijval van Jan Dijkgraaf.

Dat tumult vertroebelt het zicht op interessante vragen. Natuurlijk, de Usva toont zich ideologisch erg star, maar doen de erven Beckett niet iets vergelijkbaars? Beckett stelde ooit een nu misschien kwestieuze eis, maar de ingreep van de Usva is weer doorgeschoten hypercorrectie daarop. Tussen die twee lelijke uitersten vindt tegenwoordig vaak maatschappelijke verandering plaats.

Is het artistiek-inhoudelijk noodzakelijk dat de acteurs in Wachten op Godot man zijn? Welnee. Het is al eerder met een vrouwelijke of gemengde cast gespeeld. In 1988 regisseerde Matin van Veldhuizen hier een versie met een volledig vrouwelijke cast. Beckett himself klaagde de makers toen nog aan – en verloor. In 1991 oordeelde een Franse rechter dat de vrouwelijke cast van En attendant Godot voor elke uitvoering een protestbrief van de erven moest oplezen, maar verder haar gang kon gaan. In december speelde actrice Elsie de Brauw bij het Altstadt Ensemble nog een van de hoofdrollen.

Guts koos anders, misschien ook uit respect voor Beckett – laten we niet vergeten dat ook dat een optie is. Die keuze leidt nu tot censuur, en dat weer tot een boycot door Wertheim, die er overigens op aandringt dat de Usva zijn besluit terugdraait. Dat zou mooi zijn, en een uitgelezen kans op een stevig, zinvol en genuanceerd debat rond de voorstelling, over de onwenselijkheid van juridische én politieke beperkingen van kunst.

Of we blijven tot 2059 wachten op Godot.