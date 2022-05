Barok in Paramaribo is een korte, vrolijk stemmende docu over klassieke muziek in Suriname

Klassieke-zangstudenten Lucretia Starke en Arturo den Hartog keren voor een aantal concerten met muziekgezelschap Holland Baroque terug naar hun vaderland.

Een Surinaamse jongen en meisje, jaar of 12, zingen vol overgave een stukje uit een aria. ‘Dit is het Te Deum van Händel, Georg Friedrich Händel. Ik vind het práchtig. Hij is een van mijn favoriete componisten’, zegt de jongen. Het meisje: ‘Ik schrok ooit van mijn eigen stem. Ben ík dat? Nu droom ik ervan een van de beste operazangeressen te worden… ter wereld.’ Zingen en dromen vanuit het hart, dat doen de leerlingen van het Kathedrale Koor Paramaribo, waaraan het NTR-programma Podium zondag een korte, aanstekelijk vrolijk stemmende docu wijdde.

Barok in Paramaribo heet de film van een half uurtje waarin twee uit Suriname afkomstige klassieke-zangstudenten van het conservatorium in Den Haag, Lucretia Starke en Arturo den Hartog, terugkeren naar hun vaderland. Begeleid door het twintigkoppige muziekgezelschap Holland Baroque geven ze er een aantal concerten, waarmee ze zoveel mogelijk kinderen kennis willen laten maken met hun muziek. Kinderen zoals de eerstgenoemde twee. Geen eenvoudige missie, in het land dat ook in cultureel opzicht nog volop de sporen van het kolonialisme draagt.

Het Kathedrale Koor Paramaribo is de plek waar de klassieke muziek in Suriname opnieuw ontkiemt. Ooit telde Suriname drie klassieke orkesten, maar het vertrek van een aanzienlijk deel van de bevolking midden jaren zeventig – toen het land onafhankelijk werd van kolonisator Nederland – en de lange, duistere periode van de Bouterse-dictatuur daarna, deden de muzikale infrastructuur teniet. De directeur van de school voor jong talent Albert Arens besloot er wat aan te doen, richtte in 2009 het kathedrale koor op waar basisschoolleerlingen zich dagelijks kunnen bekwamen en ziet nu hoe de eerste generatie, belichaamd door Lucretia en Arturo, de sterren van de hemel zingt.

Lucretia Starke in Barok in Paramaribo. Beeld NTR

Holland Baroque stuit in het hete en vochtige Surinaamse klimaat op onverwachte problemen. Het hout van het klavecimbel zuigt zich vol vocht, waardoor het uitzet en de pennetjes niet meer goed tokkelen. De darmsnaren van de strijkinstrumenten raken voortdurend ontstemd en breken. IJlings uit Amerika overgevlogen, stroeve vislijnen moeten uitkomst brengen.

In het Brokopondo-district speelt het koor, aangevuld door het kathedrale koor, voor een maar matig gevulde zaal– watersnood hindert een grotere opkomst. Het weerhoudt de musici niet en zo klinkt Händel voor de marrons in het gebied – Arturo betwijfelt of er ooit eerder in Brokopondo klassieke muziek, laat staan barok, heeft geklonken. De districtscommissaris belooft na afloop van het concert de muzikale scholing van kinderen te steunen ‘zolang als ik hier ben’. Een kleine, desalniettemin grote overwinning voor pionier Arens.

In de afbladderende houten kathedraal van Paramaribo beleven Arturo en Lucretia in een duet hun voorlopig finest hour voor een welgevulde kerk. Terwijl hun zang klinkt, het ‘Hallelujah’ uit Händels Messiah, stijgt de camera op naar de nok van het imposante bouwwerk: beeld en klank versmelten tot een hemels moment dat iedereen optilt.