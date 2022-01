Barbara Baarsma doorbrak haar pijnlijke mediastilte na Herstel-NL bij M – en geen kritische vraag werd gesteld

Het is nog niet eens half januari, maar nu al lijkt de tv-comeback van het jaar zijn beslag te hebben gekregen bij Margriet van der Lindens talkshow M. Vrijdagavond was ze terug van een lange, oorverdovende mediastilte: econoom Barbara Baarsma. Directeur van de Rabo Carbon Bank, ooit veel gezien talkshowgast, welbespraakt hoogleraar in de toegepaste economie en stelligheidskunde – en in die laatste hoedanigheid enigszins in verlegenheid gebracht.

Baarsma was een van de voortrekkers van het clubje academici dat, verenigd in de hooggeleerde actiegroep Herstel-NL, in talkshows en radiospotjes en met een postercampagne een klein jaar geleden opriep de door de lockdown gehinderde economie weer open te gooien door kwetsbaren voor corona – zoals 60-plussers – af te zonderen in hotels en vakantieparken. Opdat de jonge generaties, waarvoor corona nauwelijks levensbedreigend zou zijn, vrijuit kunnen doen waartoe zij op aarde zijn: geld verdienen en het laten rollen met precoronale rotatiesnelheden.

Barbara Baarsma (rechts) aan tafel bij M. Beeld KRO-NCRV

Tv-makers die hun journalistieke dan wel satirische taak serieus namen – Jort Kelder in Op1, Arjen Lubach – fileerden de in Op1 gebezigde, gehakkelde argumentatie van Herstel-NL-voorman Coen Teulings (oud-directeur Centraal Planbureau) op dusdanige wijze dat de club binnen enkele dagen implodeerde. Baarsma distantieerde zich van Herstel-NL zonder inhoudelijke argumentatie.

Onder verwijzing naar de doodsbedreigingen die ze heeft ontvangen, verkoos Baarsma een langdurige radiostilte boven openbare verantwoording van de stelligheid waarmee ook zij die leeftijdssegregatie had verdedigd. Eind 2021 stierf haar voormalige Herstel-NL-kompaan Robin Fransman, ongevaccineerd uit overtuiging, op 53-leeftijd aan corona. Zijn jonge dood – zeven jaar voor de door Herstel-NL geformuleerde risicogrens – onderstreepte zijn ongelijk op tragische wijze.

Het was gespreksstof waaraan een programma dat serieus informatie probeert te bieden – M – niet kan voorbijgaan. Ook niet als het onderwerp van de discussie, de geloofwaardigheid van het nieuwe kabinet en het armoedebeleid, een ander is. Maar Van der Linden besloot, wellicht na strategisch overleg met Baarsma, om over die twee voor de econoom zo pijnlijke kwesties domweg... te zwijgen.

Alsof ze terug was van nooit weggeweest, orakelde Baarsma dat het hoog tijd was het debat over armoedebeleid te voeren op basis van ‘de feiten’ en dat alles draaide om ‘vertrouwen’. En alsof er nooit enige reden is geweest om aan haar eigen stelligheid te twijfelen, poneerde Baarsma de dwingende opdracht waarmee zij minister Carola Schouten voor Armoedebeleid het nieuwe kabinet in stuurt: staar je niet blind op koopkracht, laat je leiden door het ‘kans-krachtkompas’.

Weet u het zeker, vroeg Van der Linden. Nee, natuurlijk vroeg ze dat niet, want ze wilde het de verloren en hervonden dochter van de opiniemakerij bij de publieke omroep niet lastig maken. Een ontgoochelend gebrek aan kritische zin dat M een kras op de journalistieke geloofwaardigheid oplevert.

Niet gek opkijken als Sywert van Lienden bij M binnenkort zijn licht laat schijnen over het kabinetsbeleid voor het hoger onderwijs.