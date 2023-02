Balloncrisis? ‘We moeten ons niet alleen druk maken over wat er in het Amerikaanse luchtruim gebeurt’

Amerikaanse zeelieden van Assault Craft Unit (ACU) tijdens de berging van de neergeschoten Chinese ballon. Beeld REUTERS

‘Het lijdt geen twijfel dat het woord spion een verontrustend element toevoegt aan elk nieuwsbericht’, zo begon Soledad Alcaide, de ombudsvrouw van de Spaanse krant El País, afgelopen weekeinde haar column. ‘Bij de keuze tussen ‘Chinese ballon’ en ‘spionageballon’ zou geen enkele journalist twijfelen welke optie hij voor een kop zou kiezen, en ongetwijfeld zouden niet veel lezers weerstand kunnen bieden aan de literaire beloften van het tweede alternatief.’

En inderdaad, terwijl de Verenigde Staten vorige week overgingen tot het neerhalen van een als Chinees geïdentificeerde ballon - en vervolgens in het weekend tot de vernietiging van verschillende niet-geïdentificeerde vliegende objecten - beschuldigde de Chinese regering maandag voor het eerst Washington ervan ballonnen op grote hoogte boven Chinees grondgebied te laten vliegen.

Het ballonconflict tussen de VS en China lijkt daarmee verder geëscaleerd. Beide grootmachten voeren deze week mogelijk op hoog niveau overleg over de kwestie. Maar voorlopig raken commentatoren niet uitgepraat over de vraag of de ballonnen gemaakt zijn om te spioneren, zoals bronnen van de Amerikaanse inlichtingendienst beweren, of zoals de Chinezen volhouden: voor meteorologisch onderzoek.

De Spaanse krant El Periódico de Catalunya schrijft in een hoofdredactioneel commentaar dat Beijing en Washington af lijken te koersen op een nieuwe Koude Oorlog. ‘Sinds de ontmoeting tussen de presidenten Joe Biden en Xi Jinping medio november is de relatie tussen de twee grootmachten enorm verslechterd door de strijd om de hegemonie in de westelijke Stille Oceaan, de rivaliteit op het gebied van nieuwe technologieën en een stevig handelsconflict.’ De kwestie rond de ballonnen bevestigen volgens de krant dat de betrekkingen tussen de VS en China ‘een onoplosbare puzzel’ zijn geworden. ‘Niet omdat de inmenging van de inlichtingendiensten van beide landen tot nu toe niet permanent was, maar omdat dergelijke activiteiten plaatsvonden in het duister en niet bedoeld waren als een publieke veiligheidsuitdaging.’

Diverse commentatoren maken al vergelijkingen tussen de huidige balloncrisis en de Cubaanse rakettencrisis in 1962. In die tijd dreigde er een nucleaire oorlog tussen de VS en de Sovjet-Unie. ‘Een dergelijke escalatie tussen de kernmachten VS en China moet koste wat kost worden voorkomen', schrijft commentator Sabine Gusbeth in de Duitse krant Handelsblatt. ‘De lessen die zijn getrokken uit de Cubaanse rakettencrisis kunnen helpen het huidige conflict te bezweren: de communicatiekanalen moeten ten koste van alles open worden gehouden om verdere escalatie te voorkomen.’ Ook het Britse blad The Economist waarschuwt in een commentaar: ‘Als de heren Biden en Xi niet willen dat relaties worden bepaald door ongelukken, fouten en misverstanden, moeten ze betere manieren vinden om met elkaar te communiceren.’

‘We moeten tot bezinning komen', schrijft Jocelyn Coulon, voormalig politiek adviseur van de Canadese regering, in de Franstalige krant Le Devoir. ‘Deze kwestie toont duidelijk aan dat het nodig is om de dialoog tussen de twee grootmachten opnieuw op gang te brengen en om de regels die de internationale betrekkingen beheersen te versterken of te herzien. In andere tijden was slechts een telefoontje nodig geweest om alles discreet op te lossen. Maar de afgelopen jaren zijn de regels en normen die de wereld zo goed hebben gediend sinds het einde van de Koude Oorlog aan het afbrokkelen. De Verenigde Staten vielen illegaal Irak binnen en doodden ongestraft 200 duizend Irakezen, wat Rusland op het idee bracht om hetzelfde te doen in Georgië en Oekraïne, en aan China met de eilanden in de Zuid-Chinese Zee. Kracht heeft voorrang op recht, en de vijandige kampen zoeken hun toevlucht achter hun stellingen, observeren elkaar, dagen elkaar uit. Dit voorspelt niet veel goeds.’

Ook commentator Gordon G. Chang is pessimistisch. In het Amerikaanse tijdschrift Newsweek schrijft hij dat de balloncrisis wel eens zou kunnen aantonen dat de Chinese president Xi zich aan het opmaken is voor een oorlog. ‘China heeft de afgelopen drie jaar voortdurend het idee gepropageerd dat de VS hebben afgedaan als grote mogendheid. ‘Het Oosten komt op en het Westen gaat onder ‘, zou de favoriete uitspraak zin van Xi zijn. (...) Op het 20ste Nationale Congres van de Communistische Partij, in oktober, benoemde Xi zijn ‘oorlogskabinet’; hij financieert de snelste militaire opbouw sinds de Tweede Wereldoorlog; hij probeert zijn regime sanctiebestendig te maken en hij mobiliseert Chinese burgers voor de strijd. (...) Zijn totale gebrek aan respect voor de VS, wat blijkt uit de ballon boven de VS, suggereert dat Xi zich niet langer laat afschrikken door Amerika.'

Tom Fowdy, een Britse analist op het gebied van politieke en internationale betrekkingen, ergert zich echter aan alle dreigende taal en oorlogsretoriek rond de Chinese ballon en de verschillende niet-geïdentificeerde vliegende objecten. In een opiniestuk in de China Daily schrijft Fowdy dat deze worden gebruikt ‘om massahysterie te voeden met het oog op een anti-Chinese agenda'. De regering-Biden zou volgens hem ernaar streven de Amerikaanse defensie-uitgaven ‘tot ongekende niveaus op te drijven’ en bondgenoten aan zich willen binden om ‘Beijing militair en strategisch in bedwang te houden’.

‘De VS schilderen hun vijanden graag af als almachtige, allesbedreigende en alwetende actoren om zo paniek te zaaien onder Amerikanen, waardoor die denken dat ze ‘nu ertegen moeten optreden’, aldus Fowdy. ‘Dergelijke narratieven omvatten gefabriceerd nieuws, zoals Saddam Hoessein die ‘massavernietigingswapens’ bezit, Noord-Korea die van plan is ‘een nucleaire aanval tegen de VS te beginnen’, Rusland die zich ‘bemoeit met de Amerikaanse verkiezingen’ en ‘China die naar verluidt de VS bespioneren op tal van terreinen’. (...) Met de huidige balloncrisis herinneren de VS ons nog maar eens aan dat georkestreerd drama en angst een cruciaal aspect zijn van het naar hegemonie strevende buitenlandse beleid van de VS.’

Maar als het aan politiek columnist Cal Thomas ligt, maken we ons niet alleen druk over wat er in het Amerikaanse luchtruim gebeurt. Op de grond vindt ‘een verontrustender bedreiging voor onze nationale veiligheid’ plaats, schrijft hij in een column voor The Washington Times. ‘Federale, staats- en lokale overheden lopen achter in hun reactie op de verwerving van Amerikaans land door mensen en bedrijven die banden hebben met de Chinese overheid. (...) Een eenvoudige zoekopdracht op internet toont aan dat China bijna 192.000 hectare landbouwgrond in de VS bezit en beheert. Dat is geen groot percentage van het totale landbouwareaal, maar het groeit gestaag. Een deel van de grondaankopen vond plaats in de buurt van Amerikaanse militaire bases. Wat zegt dat? Het zei de gemeenteraad in Grand Forks, North Dakota, genoeg. Die stemde onlangs unaniem om de aankoop door een Chinees bedrijf van een korenmolen te blokkeren, nadat de luchtmacht haar zorgen had geuit over de nationale veiligheid vanwege de nabijheid van een militaire basis.’

Daarmee lijkt een volgende crisis zich alweer aan te dienen. Al heeft Scott M. Moore, docent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Pennsylvania, mogelijk een oplossing om de toegenomen spanning tussen Washington en Beijing weer wat te verkleinen. In een opiniestuk voor Politico wijst Moore erop dat China sinds kort zijn grenzen weer heeft opengesteld na bijna drie jaar van corona-isolatie. ‘De komende maanden zullen waarschijnlijk weer grote aantallen Amerikaanse zakenmensen, onderzoekers, studenten, journalisten en anderen naar China afreizen. Leiders in zowel Washington als Beijing moeten de ruimte bieden om deze uitwisseling te laten gedijen, ongeacht de verschillen tussen de twee regeringen.’ (...) ‘De VS en China moeten de intermenselijke banden gebruiken om hun wankele relatie beter te grondvesten – of het risico lopen de wereld te onderwerpen aan veel grotere onrust.’