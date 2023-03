Autorijden is meedoen, en geen schrijver zonder de vrees om deel te nemen aan het grotere geheel

Mijn voornemen voor het huidige jaar was om een wat normaler mens te worden. Dat plan viel als vanzelfsprekend in verschillende voornemens uiteen, waaronder het halen van mijn rijbewijs. Normale mensen rijden auto. Vandaar dat ik vorige week voor het eerst instapte bij instructeur Dave, die me direct vroeg wat ik deed. Ik antwoordde dat ik schreef, waarna mensen meestal beleefd knikken en voorzichtig informeren of ik daarnaast ook echt werk heb.

Dave daarentegen vroeg niets. Wel zette hij 20 minuten later de auto stil en zei: ‘Dus jij schrijft boeken.’ Ik vind dit altijd een moeilijk uitgangspunt voor gesprekken, om te beginnen vanwege het in mijn geval onjuiste gebruik van het meervoud. Maar voordat ik kon uitleggen dat het vooralsnog om slechts één roman ging, zei Dave: ‘Er bestaat anders ook een boek over mij.’

Nu was ik het die beleefd knikte. Ik vroeg hem hoe het heette, waarop hij grijnzend antwoordde: ‘De man zonder rijbewijs.’ Plots kreeg ik het vermoeden bij een gek te zijn ingestapt, die me inmiddels duidelijk probeerde te maken dat geen van ons wist hoe je moest schakelen of remmen. ‘Wat leuk’, zei ik, terwijl ik probeerde te beredeneren hoelang de terugtocht lopend zou duren. Totdat hij zei: ‘Het is heel dik en van Oek de Jong.’

Later vertelde ik het verhaal aan mijn uitgever, die zei dat het een schande was dat ik met mijn gebrekkige kennis voor dit boekenkatern mocht schrijven. Daar had ze volkomen gelijk in. Diezelfde middag heb ik het gelezen, waarbij het me in eerste instantie vooral opviel dat niet alleen mijn generatie, maar ook zeventigers van buiten de Randstad bij voorkeur over zichzelf schrijven.

Voor het overige viel me eigenlijk vrij weinig op; het is gewoon een boek over de vraag waarom Oek de Jong op latere leeftijd zijn rijbewijs wilde halen. Angst was uiteraard de reden dat hij zich er zolang niet aan waagde: rijden is meedoen, en geen schrijver zonder de vrees om deel te nemen aan het grotere geheel. Zelf ben ik er op mijn 18de ook niet aan begonnen, iets wat weinig verband hield met het gevoel een kunstenaar te zijn maar vooral met een ander, min of meer alles overstemmend sentiment: somberte.

Het ging in die tijd zo slecht dat er een merkwaardig fenomeen optrad: ik moest op de fiets plots straten inslaan, overtuigd dat daar het geluk lag. Zo reed ik ooit over de Nassaukade, inmiddels besmet met mijn eigen misère, toen ik op het laatste moment de Tweede Helmersstraat zag liggen en zeker wist me daar weer levend te voelen. Ik ben vervolgens heel hard tegen een lantaarnpaal opgeknald, en stelde terecht vast dat dit eigenlijk überhaupt geen doen was – maar als automobilist al zeker niet.

Depressie is een vreemd ding: een strak aangesnoerde droom, waarin anderen amper figureren. In die zin staat het misschien wel haaks op het verkeer, waarbij je die omgeving almaar in de gaten houdt. Dat is wat normale mensen doen, of blijkbaar moeten kunnen. Tien jaar later fiets ik al een tijdlang rechtdoor, hoewel ik wiebelig genoeg blijf om het rijden te vrezen. Maar naar het schijnt verricht Dave wonderen – leert hij zelfs de grootste gek schakelen en remmen, of zoals De Jong het beschrijft: eindelijk aankomen in de wereld van de anderen.