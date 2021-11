Aukje van Roessel vertrekt na kwart eeuw Binnenhof: geen kluitjesvoetbal meer

Vorige week stuurde ze haar laatste Haagse kroniek naar hoofdredacteur Xandra Schutte, en de hele dag was er een liedje dat niet uit haar hoofd wilde. Ze zingt: ‘E ei a o e ie. IJ a o oo ie. IJ ee oo e oe ij’… en zo nog een tijdje door. Het blijkt een kinderliedje over een sjeik in de woestijn, waarvan ze vroeger alleen de klinkers zong. Het eindigt met: ‘Hij zei: dit is de laatste keer, op de fiets ga ik nooit meer.’ (ij ei i i e aae ee, o e ie a i ooi ee)

De laatste keer, na 25 jaar parlementaire verslaggeving en na 12,5 jaar elke week een politieke kroniek in de Groene Amsterdammer. Aukje van Roessel vertrekt, haar kamerpas doet het al niet meer.

Er zijn er genoeg die daar dramatisch over zouden doen. Zij niet. Ze gaat met pensioen en ziet wel wat er op haar afkomt, al blijft ze voorlopig wel elke ochtend om kwart over vijf de krant downloaden.

Rond het Binnenhof heb je passanten en blijvers. Politici behoren vrijwel zonder uitzondering tot de passanten, onder journalisten heb je er die van geen wijken weten. Zo iemand is Aukje van Roessel. Ze begon in 1985 in Den Haag als politiek verslaggever van de Brabant Pers - zowat alle regionale kranten hadden nog hun eigen Haagse redacteuren. Ze bleef tot 1991, deed daarna ander werk (zoals Haags stadsverslaggever voor de Volkskrant), om in 2004 voor de Groene terug te keren in de politiek.

Ze vertelt over de Oude Zaal, waar een kleine perstribune was met een paar vaste telefoons. Daar bivakkeerde gewoonlijk de roemruchte NRC-journalist mr. B.C.L. (Pim) Waanders. Zijn adagium: Je moet niet met politici praten. ‘Die kant ben ik ook meer opgegaan. Schrijven van op afstand, niet meedoen aan dat kluitjesvoetbal.’

Vraag je haar naar wat er is veranderd, dan komt ze daarmee: het samenklonteren. De camera’s en microfoons en telefoons die elkaar verdringen. De ongedwongenheid die is verdwenen.

Ze probeerde dicht bij de inhoud te blijven. Analyseren waarom een kiesdrempel al dan niet een goed idee zou zijn, uitleggen dat ook in een zakenkabinet bewindspersonen eigen opvattingen hebben. Met een knipoog: ‘Het afgelopen half jaar is me dat door omstandigheden buiten mezelf minder goed gelukt.’ Als de politiek van inhoud naar beeldvorming schuift, zul je als verslaggever moeten volgen.

Aukje van Roessel bij de ingang van de 'oude' Tweede kamer Beeld Ariejan Korteweg

Brede welvaart, voltooid leven, vennootschapsbelasting - dat de politiek haar verplichtte zich te verdiepen in een eindeloze stroom onderwerpen, hield haar op de been. Het laatste half jaar nam de geestdrift af. ’Ik heb voor het eerst gezegd dat ik ziek word van wat er gebeurt. Het demasqué, het onderlinge wantrouwen, het niet naar zichzelf kijken - het stoort me mateloos. Ik had er veel voor gegeven als er nu een kabinet met nieuwe energie had gestaan.’

Of ze vrienden heeft gemaakt in die Haagse jaren? Ze kijkt verbaasd. Er zijn fracties waar ze graag komt, zoals de ChristenUnie: met Segers en Schouten kan ze het goed vinden. Maar vrienden maken, daar moet je als journalist op het Binnenhof niet aan beginnen. ‘Je hebt het meest aan toevallige ontmoetingen waar je niet op uit was. Die kunnen goud waard zijn.’

Altijd ging ze op dinsdagmiddag naar de ‘patatbalie’, waar Kamerleden en journalisten elkaar kunnen treffen. ‘Ik ben blijven komen, om mezelf ertoe te dwingen er geen hekel aan te krijgen.’ Het was voor haar eerder observeren dan nieuws zoeken. Kijken naar de kluwen die zich verdringt rond Wilders. Zoals nu iedereen op ‘die mevrouw van BBB’ duikt. ‘Dat stoort mij. Alles voor de clicks en om te scoren.’

Een paar jaar geleden werd ze gebeld door een gepensioneerde collega die vertelde dat hij voorzitter van de Anne Vondelingprijs was, bedoeld voor politieke journalistiek. Goh, leuk voor je, had ze gezegd: zal wel een hoop werk zijn. Enfin, na lang praten viel het kwartje: zij had de prijs gewonnen. Ze lacht, nog steeds vol ongeloof. Haar naam tikte ze altijd als laatste. Ze kent collega’s die daarmee beginnen, dat vindt ze hovaardig. ‘Je moet het eerst nog maar eens voor elkaar krijgen.’