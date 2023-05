Asielpraktijk Europa dreigt ‘race to the bottom’ te worden om vluchtelingen te weren

Om te voorkomen dat Europa moreel steeds verder wegzakt, is eerlijk Europees immigratiebeleid nodig. Griekenland moest het grotendeels alleen opknappen.

In het weekeinde dat premier Kyriakos Mitsotakis de Griekse verkiezingen won, publiceerde The New York Times video’s waaruit bleek dat Griekenland asielzoekers terugzet in Turkse wateren – ook asielzoekers die het Griekse vaste land al hebben bereikt. Zulke deportaties zijn niet alleen in strijd met de Griekse wet, maar ook met EU-wetgeving en internationale verdragen.

Mitsotakis voert al jaren een hard anti-immigratiebeleid. Tijdens de verkiezingscampagne vertelde hij vol trots dat hij het aantal aankomsten van migranten met 90 procent had verminderd. Een harde aanpak van migratie levert electorale winst op, blijkt eens te meer.

Zo dreigt een Europese race to the bottom. Elk land probeert zich zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor potentiële vluchtelingen, in de hoop dat het aantal asielzoekers daardoor zal dalen. Landen in Oost-Europa, zoals Bulgarije, Hongarije en Kroatië, sluiten vluchtelingen met geweld op en zetten ze vervolgens uit. Denemarken, dat niet gebonden is aan Europese migratieafspraken, gaat daarin in West-Europa voorop door te dreigen met het uitzetten van asielzoekers naar Rwanda.

Ook Nederland is inmiddels door de morele ondergrens gezakt. Hier is het geen gevolg van een democratisch besluit, maar eerder van bestuurlijke onmacht of weigerachtigheid. Het Rijk en de gemeenten blijken niet in staat om fatsoenlijke opvang voor asielzoekers te organiseren. Zo kan het dat de tijdelijke opvang in een evenementenhal in Zuidbroek, waar daglicht en privacy ontbreken, een permanent karakter krijgt en het nieuwe normaal dreigt te worden. Asielzoekers moeten onder mensonterende omstandigheden veel te lang wachten op uitsluitsel en worden zo psychisch kapotgemaakt.

De enige manier om te voorkomen dat Europa moreel steeds verder wegzakt, is een Europees immigratiebeleid. Dat Griekenland zijn toevlucht zoekt tot deportaties komt ook doordat Europa het land in de steek heeft gelaten. De lidstaten hebben veel te weinig gedaan om vluchtelingen eerlijk te verdelen over de Unie en zo te helpen een einde te maken aan de erbarmelijke omstandigheden in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Griekenland moest het grotendeels alleen opknappen.

Als Europa echt gelooft in opvang in de regio, dan is het hoog tijd daar serieus werk van te maken. Om te beginnen door ervoor te zorgen dat de vluchtelingenkampen in de regio meer dan voldoende geld krijgen. Daarnaast zou er Europees beleid voor arbeidsmigratie moeten komen. Zo zouden er vooraf meer – tijdelijke – werkvergunningen kunnen worden verstrekt. Dat voorkomt dat het verdienmodel van smokkelaars in stand wordt gehouden en dat ook arbeidsmigranten in de reeds overbelaste asielketen terechtkomen.

Nu gebeurt het tegenovergestelde. Libanon en Turkije, die miljoenen Syriërs hebben opgevangen, dreigen hen te verjagen, waardoor ze opnieuw op drift zullen raken en ook zij hun heil in Europa zullen zoeken. Als er geen Europees beleid komt, zal het asielprobleem alleen maar groter worden en Europa steeds minder menselijk.