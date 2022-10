Asielcrisis vraagt om pragmatisme, niet om wensdenken

Het wensdenken in de politiek wordt hardnekkiger naarmate de zelf gecreëerde migratiechaos toeneemt. Pragmatisme lijkt een gepasseerd station.

De politiek moet zich niet zo blindstaren op papieren oplossingen. Dat is de kern van een conclusie van het WODC, het kenniscentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC stelde na onderzoek vast dat het terugsturen van migranten uit veilige landen als Marokko of Tunesië nu eenmaal moeilijk is, zelfs als er goede afspraken kunnen worden gemaakt met de landen van herkomst. Gemiddeld keert 30 tot 40 procent van de zogeheten ‘veiligelanders’ terug, velen verkiezen een leven in de illegaliteit ergens in Europa.

De veiligelanders domineren het Nederlandse asieldebat, vooral omdat deze relatief kleine groep grotendeels verantwoordelijk is voor de overlast in en rond asielzoekerscentra. Het draagvlak voor de opvang van ‘echte’ oorlogsvluchtelingen kalft hierdoor in rap tempo af, zoals al te merken is aan de hardnekkige onwil van gemeenten om meer opvangplekken aan te bieden voor asielzoekers of woningen voor statushouders.

Hoe wenselijk het ook is om de veiligelanders te kunnen terugsturen, een oplossing voor de asielcrisis is het niet. Het WODC wijst daarom terecht op het probleem van wensdenken bij de politiek, een fenomeen dat hardnekkiger lijkt te worden naarmate de - zelf gecreëerde - chaos toeneemt. De verstopping in de asielketen bijvoorbeeld, waardoor honderden asielzoekers buiten of op de grond in het aanmeldcentrum van Ter Apel moeten slapen of van hot naar her moeten worden verplaatst, is het gevolg van ‘wensgedachte‘ inschattingsfouten over de benodigde opvangcapaciteit en niet zozeer van overmacht.

Falend Europees beleid

Het aantal asielzoekers dat illegaal de EU binnenkomt en verder doorreist is immers niet extreem hoger dan voorgaande jaren, al was er een calculeerbaar inhaaleffect vanwege corona. Wel lijkt alle gastvrijheid verspeeld door de extra stroom Oekraïense vluchtelingen die weliswaar buiten de asielregeling vallen, maar toch een beroep doen op andere regelingen en vooral de beperkte woningvoorraad - overigens ook een zelf gecreëerd probleem.

Het feit dat migranten en asielzoekers überhaupt illegaal blijven doorreizen vanuit het zuiden van Europa waar ze illegaal zijn binnengekomen naar meer welvarender landen als Nederland, is gevolg van falend Europees beleid. Al sinds de Syrische vluchtelingencrisis in 2015 slaagt de EU er niet in om een functionerend en rechtvaardig asielsysteem op te tuigen. Pogingen om vluchtelingen eerlijker over de lidstaten te verdelen om de zuidelijke landen te ontlasten, mislukten. Dit gebrek aan solidariteit zorgt er voor dat landen als Griekenland en Italië op hun beurt minder hun best doen om ervoor zorgen dat migranten niet illegaal verder reizen.

In deze vicieuze cirkel van onmacht regeert de angst en wordt de muur om Fort Europa steeds hoger opgetrokken, waarbij migranten door de kustwacht terug de zee in worden geduwd of naakt over de grens gezet. De grens voor humane opvang wordt steeds verder opgerekt, zelfs het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag is niet langer taboe. Ook hier staart de politiek zich wensdenkend blind op een papieren oplossing: opvang in de regio en asielzoekerscentra buiten de EU-grenzen - waar geen enkel Noord-Afrikaans land zin in heeft.

Het WODC pleit terecht voor ‘meer realisme‘ bij de politiek. De migratiechaos verdwijnt niet zolang er geen functionerend Europees asielsysteem is. En smokkelaars zullen hun diensten blijven aanbieden zolang er niet meer legale wegen zijn om de EU te bereiken om asiel aan te vragen of als seizoensarbeider aan de slag te gaan. Ondertussen schreeuwt de arbeidsmarkt om extra handen die niet worden ingezet. De asielcrisis vraagt om pragmatisme en niet om wensdenken en wegkijken.