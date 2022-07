Arnon Grunberg over het neoliberalisme: als marktwerking niet de oplossing is, wat dan wel?

Beeld Ming Ong

Als je op Google Trends kijkt, zie je dat het gebruik van de zoekterm ‘neoliberalisme’, althans in Nederland, vanaf 2004 nauwelijks toeneemt. Echte groei zit er niet in, er is sprake van stabiele belangstelling, met pieken in juni 2020 en maart 2021. Ook in de Volkskrant wordt het begrip vaak aangehaald, naar het zich laat aanzien vooral in columns en bijdragen aan de opiniepagina.

Ik vermoed dat het woord ‘neoliberalisme’ vandaag ongeveer zo populair is als ‘perestrojka’ en ‘glasnost’ aan het eind van de jaren tachtig. Gorbatsjov had die woorden – ze betekenen ongeveer ‘hervorming’ en ‘openheid’ – bekendheid gegeven toen hij zijn ‘nieuwe bestuurscultuur’ aan de wereld wilde voorstellen.

Neoliberalisme, perestrojka en glasnost: wat er echt mee werd bedoeld was lang niet altijd duidelijk, wat niet wegneemt dat er zeker achter ‘neoliberalisme’ ideeën schuilgaan. Dit wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, omdat neoliberalisme zich tot een containerbegrip heeft ontwikkeld. Je kunt er alles in kwijt, vooral alles wat je niet bevalt, want neoliberalisme is alweer enige tijd een pejoratief begrip.

Hoe ruim het begrip is geworden, mag blijken uit een recente observatie van Volkskrant-columnist Kustaw Bessems. Hij meent dat minister De Jonge in zijn speeches keer op keer afscheid neemt van het neoliberalisme, terwijl zijn beleid uitstekend onder die noemer kan worden geschaard – waaruit tevens blijkt dat woord en daad twee verschillende kanten uit kunnen marcheren.

Een Nederlandse geschiedenis

Uit ergernis over de veronderstelling dat neoliberalisme als politieke stroming niet zou bestaan en als gedachtengoed niet te definiëren zou zijn, schreven historicus Bram Mellink en socioloog Merijn Oudenampsen, met hulp van Naomi Woltring, het boek Neoliberalisme, dat in deze krant verdiend vijf sterren kreeg van recensent Ronald van Raak. Ondertitel van hun boek luidt Een Nederlandse geschiedenis.

Een van de verdiensten ervan is dat allerlei mythen en aannames over de verzorgingsstaat in Nederland en de recentere politieke geschiedenis worden verbrijzeld dan wel worden rechtgezet. Zo is onze verzorggingsstaat niet eigenhandig in elkaar getimmerd door de socialistische premier Willem Drees (1886-1988), die van 1948 tot en met 1958 premier was. Weliswaar zorgde Drees ervoor dat ‘een collectief ouderdomspensioen voor burgers van 65 jaar en ouder’ wet werd, maar verder kenmerkten zijn regeringen zich door begrotingstucht, die weinig te maken had met sociaaldemocratische idealen. Mellink en Oudenampsen vatten de jaren van Willem Drees zo samen: ‘Corporatistisch-neoliberaal industriebeleid, sobere overheidsfinanciën, (…) minimale sociale voorzieningen.’

Van de verzorgingsstaat werd pas echt werk gemaakt in de jaren zestig. Juist conservatieve, confessionele en liberale ministers zijn als vroedvrouw opgetreden van de Bijstandswet, de WAO, de Algemene wet bijzondere ziektekosten en de Mammoetwet. Dit gebeurde zonder veel geestdrift. Het waren vooral omstandigheden die de bewindspersonen ertoe dwongen.

Dat is in lijn met een observatie die socioloog Abram de Swaan in 1989 deed in een essay over de staat als verzorger: ‘De rijken waren alleen bereid om de zorg voor de armen op zich te nemen als ze zich door die armen bedreigd meenden, of als die armen hun in ruil daarvoor ook iets te bieden hadden.’ Zo was inderdaad de New Deal van Roosevelt in Amerika in de jaren dertig vooral een geslaagde poging het communistische gevaar in Amerika te bezweren.

In Nederland in de jaren zestig had de CPN zelf, ook dankzij internationale ontwikkelingen (Russische tanks in Boedapest), het communistisch gevaar bezworen.

Mellink en Oudenampsen schrijven dat krapte op de arbeidsmarkt in de jaren zestig de regering dwong de politiek van loonmatiging te laten varen, maar uit weerzin tegen al te veel consumptie – Nederland was en is een domineesland – werd er een compromis met de vakbonden gesloten: toch enige loonmatiging in ruil voor meer sociale zekerheid.

Iedereen een koelkast

Dankzij Mellink en Oudenampsen beseft de lezer hoe ongelooflijk veel er in korte tijd veranderd is. Veelal ten goede zou ik zeggen, maar met dergelijke conclusies moet je voorzichtig zijn. In 1957 beschikte nog maar 3 procent van de Nederlandse huishoudens over een koelkast, in 1972 was dat 88 procent.

Het is moeilijk voor te stellen dat het 78 jaar geleden volop oorlog was in Nederland. Nog moeilijker is het voor te stellen dat nog maar 65 jaar geleden de koelkast in Nederland ongeveer net zo zeldzaam was als heden ten dage de wolf.

Ik vermoed dat als je nu aan Nederlanders zou vragen, wat hebt u liever, oorlog mét koelkast of vrede zonder koelkast, een ruime meerderheid zou zeggen: ‘Doe maar oorlog met koelkast.’

De verspreiding van koelkasten in Nederland ging niet zonder slag of stoot. Zo waarschuwde de voorzitter van het Gereformeerd Politiek Verbond in 1963 – de GPV loste later op in de ChristenUnie – dat het volk zou ‘vermaterialiseren’ met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. We mogen aannemen dat Wim Beeftink, zo heette die voorzitter, oprecht dacht dat wie een koelkast aanschaft de duivel in huis haalt. Hieruit mag blijken dat ook religieuzen razendsnel assimileren. Het is ondenkbaar dat Gert-Jan Segers op een partijcongres verklaart dat eenieder die witgoed koopt de duivel toegang verleent tot zijn huis.

Om de zoveel tijd echter, en bij politici van vrijwel alle gezindten, steekt Beeftinks afkeer weer de kop op, zij het in andere bewoordingen. In mijn eigen kennissenkring heb ik mensen aan diverse dinertafels horen verzuchten hoe gruwelijk het materialisme wel niet is. Die verzuchting moet ook de econoom Joseph Schumpeter (1883-1950) hebben gehoord. Hij figureert even in het boek van Mellink en Oudenampsen. Schumpeter voorspelde dat de bourgeoisie het kapitalisme ten grave zal dragen omdat ze, in mijn parafrase, haar eigen materialisme ondraaglijk vindt. Schumpeter was een scherpzinnig man, maar hij zag over het hoofd dat het woord de ene, en de daad de andere kant uit kan marcheren, zonder dat de betrokkene zich een leugenaar voelt of zelfs maar hypocriet. (Deze menselijke eigenschap die allesbehalve schaars is fascineert me buitengewoon. Was deze gedomesticeerde vorm van schizofrenie, die we ook overlevingsstrategie kunnen noemen, minder wijdverspreid geweest, dan was ik vermoedelijk geen romanschrijver geworden.)

De invloed van ambtenaren

Een andere verdienste van Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis is dat het inzichtelijk maakt hoe groot de invloed van de vierde macht, de ambtenaren, in dit land kan zijn. Zo werd een deel van het neoliberaal beleid in de jaren tachtig uitgerold door econoom Frans Rutten, secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken. Geruststellend dat als er eens iemand tot minister wordt benoemd die niet al te snugger is, de hogere ambtenaren de boel wel draaiende houden. Wie het boek echter heeft gelezen, beseft dat in sommige gevallen de minister een marionet is van die ambtenaren: de minister een toevallige passant, hogere ambtenaren zorgen voor beleid en continuïteit.

Lenin zei dat ideeën machtiger zijn dan geweren. Tot wanhoop van velen lijkt het neoliberalisme een goed voorbeeld. Wat is die neoliberale gedachte nu eigenlijk? Mellink legt het zo uit: ‘Neoliberalen zijn liberalen die niet, zoals de klassieke liberalen, de markt vrij willen laten, die ook niet, zoals sociaalliberalen, de markt willen indammen om de kwalijke effecten ervan in te perken, maar die de overheid willen gebruiken om de markt aan te jagen en het werkingsmechanisme van die markt, namelijk concurrentie, op allerlei terreinen in te voeren waar die niet van nature aanwezig is.’ Het neoliberalisme is een afscheid van het oude, liberale denken over de overheid als nachtwaker, het laissez-faire. Net als de keynesianen, genoemd naar de econoom Keynes, die ruwweg en waarschijnlijk terecht stelde dat in tijden van crisis de overheid niet moet bezuinigen maar moet investeren, menen de neoliberalen dus dat de overheid een taak te vervullen heeft, namelijk het optimaliseren van de markt.

Publiekskeuzetheorie

Mellink en Oudenampsen schrijven ook nog uitvoerig over de zogenoemde publiekskeuzetheorie. George Mason University nabij Washington D.C. is het centrum van die theorie. (Op die universiteit heb ik overigens een tijdje rondgelopen als voorbereiding op mijn roman Huid en haar.)

Publiekskeuzetheorie stelt dat ambtenaren veelal ‘het ambtelijke eigenbelang’ nastreven, en dat is echt iets anders dan het algemeen belang, voor zover dat kenbaar is, waarvoor ze geacht worden te werken. Daarnaast gaat die theorie er, terecht, van uit dat de overheid bewerkt wordt door belangengroepen (minderheden), bijvoorbeeld boeren. Hoe beter georganiseerd die belangengroep is, hoe meer de overheid geneigd is ernaar te luisteren, waardoor het belang van alle individuele burgers samen wordt geschaad.

Hoe deze theorie zich verhoudt tot het neoliberalisme is lastiger uit te leggen en ik heb de indruk dat Mellink en Oudenampsen daar ook niet helemaal uitkomen. De erkenning dat het democratisch proces niet optimaal functioneert, is nog geen neoliberalisme.

Vooral verleiden beide schrijvers de lezer zich grondiger te verdiepen in economie, wat er hopelijk voor zorgt dat hij dooddoeners over materialisme in een volgende discussie achterwege laat. Dat meer marktwerking heel vaak niet de oplossing is, is inmiddels tot velen doorgedrongen. De vraag blijft: wat dan wel?

Angst voor totalitarisme

Wie klaar is met Mellink en Oudenampsen zou even De weg naar slavernij moeten lezen van een van de grondleggers van het neoliberalisme, de Oostenrijkse econoom Friedrich Hayek (1899-1992), die een groot deel van zijn leven in Engeland en Amerika heeft gewoond. Hij schreef het boek tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn grote zorg is het totalitarisme. Voor hem zit er geen verschil tussen fascisme en communisme, dat hij consequent socialisme noemt.

Hayek stelt, dat wil ik van hem aannemen, dat politieke vrijheid niet bestaat zonder economische vrijheid, dat elke planeconomie tot dictatuur leidt. Toch is hij minder ver van Keynes verwijderd dan veel van zijn navolgers veinzen. Niet elk beetje regulering zag hij als een bedreiging en hij liet ook zeker de mogelijkheid open dat de overheid aan sociale zekerheid doet. Al acht hij het uitgesloten dat de overheid gelijkheid kan creëren, of elk onrecht kan goedmaken.

China bewijst dat economische vrijheid kan bestaan zonder politieke vrijheid, al zou ik China geen voorbeeld willen noemen. Maar politieke vrijheid zonder economische vrijheid?

Ik vermoed dat de zoekterm ‘neoliberalisme’ nog een lange toekomst voor zich heeft, omdat het schrikbeeld, zie juist ook China, relevant blijft: waar het collectief het individu vermorzelt, begint het totalitarisme.

Het prachtige, Zwitserse dorp Mont Pèlerin speelt in de opkomst van het neoliberalisme een cruciale rol. Daar werd onder andere door Hayek de Mont Pèlerin Society opgericht, die zou bijdragen aan de verspreiding van het neoliberalisme. Nee, geen samenzwering, waarschuwen Mellink en Oudenampsen.

Wie deze zomer in de buurt is van het Meer van Genève raad ik aan het stadje Vevey te bezoeken. Neem vandaar de funiculaire naar Mont Pèlerin. Draag in uw tas Hayek en Mellink en Oudenampsen met u mee. Ga boven in het gras zitten en lees beide boeken. U hebt ook ten minste tien dagen geen koelkast nodig, althans geen eigen.