Arnon Grunberg legt uit waarom hij als nihilist een staatsprijs aanvaardt

Schrijver Arnon Grunberg betoogt in zijn dankwoord voor de toekenning van de Vermeerprijs waarom hij zich genoodzaakt voelt te doen wat hij als nihilist nooit voor mogelijk had gehouden: de status quo verdedigen.

Geachte staatssecretaris, geachte aanwezigen, lieve vrienden,

Enkele weken geleden adviseerde de choreograaf Hans van Manen mij het prijzengeld dat aan deze achtenswaardige prijs verbonden is te besteden aan de verbouwing van mijn keuken. Zelf had hij al in 2000 gezegd, toen hij de niet minder achtenswaardige Erasmusprijs mocht ontvangen, dat hij het betreurde dat de organisatie van die prijs hem had laten weten dat het niet de bedoeling was dat hij met het prijzengeld een dure auto zou aanschaffen. Hij voegde eraan toe dat hij in een dure auto ongetwijfeld ‘enorm veel inspiratie zou hebben opgedaan.’

Het zal voor een deel van de aanwezigen, niet in de laatste plaats de staatssecretaris, een opluchting zijn dat ik geen rijbewijs heb en een verbouwing van mijn keuken ook niet zie zitten.

De Johannes Vermeerprijs is de enige, de laatste staatsprijs voor de kunsten in Nederland. Toen ik in augustus werd gebeld door de juryvoorzitter, Andrée van Es, vroeg zij mij of ik de prijs aanvaardde. Anders dan het heffen van belasting wordt het aanvaarden van een staatsprijs hier niet afgedwongen met behulp van het staatsmonopolie op geweld.

Wie een staatsprijs vrijwillig aanvaardt, erkent daarmee dat de staat die hem die prijs toekent fatsoenlijk genoeg is. Meer hoeft een staat niet te zijn, meer kan een staat vermoedelijk niet zijn. Er was een tijd dat geen laureaat in Nederland dit hoefde te onderstrepen omdat de fatsoenlijkheid van de Nederlandse staat evident was.

Binnen die evidentie bood de kunst een vrijplaats waar de weerzin tegen de status quo – die altijd heeft bestaan, de status quo omarmen is de dood omarmen – aan de regels van het fatsoen kon ontsnappen. De vrijplaats echter is nu overal en de vrijheid wordt nog maar zelden opgeëist in naam van de schone kunsten. Het vuur van de weerzin, dat ongetwijfeld een artistieke kern heeft, heeft de laatste decennia de vorm aangenomen van een uitslaande brand waarbij steeds minder mensen nog lijken op te kijken van woorden als ‘landverraad’ en ‘tribunaal’. Ik neem die woorden niet licht, ik denk dat niemand die woorden licht zou moeten nemen.

Het is daarom dat ik mij genoodzaakt zie hier te doen wat ik had gedacht nooit te zullen doen toen ik begon met schrijven, namelijk: de status quo verdedigen, en als dat nog steeds te sterk is uitgedrukt wil ik op zijn minst erop wijzen dat de status quo genoeg bezit wat de moeite van het verdedigen waard is.

Ik ben niet naïef

Ik ben niet naïef, de staat is een gevaar, de staat hoeft zich maar op de andere zij te draaien en onschuldige burgers en ingezeten worden vermorzeld, en ook het meer bewuste vermorzelen van diegenen die misschien niet onschuldig kunnen worden genoemd, is geen prettig gezicht. Mij ontbreekt echter het geloof in anarchisme, ik vrees voor een oorlog van allen tegen allen, daarom spreek ik van een noodzakelijk gevaar, en, voor wie nu al vermorzeld wordt, van een noodzakelijk kwaad. Wat niet wil zeggen dat dit vermorzelen zonder meer geaccepteerd dient te worden.

In 1882 publiceerde Friedrich Nietzsche De vrolijke wetenschap, waarin de beroemde woorden staan: ‘God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood! Hoe troosten we ons, moordenaars aller moordenaars?’ Om daaraan toe te voegen: ‘Is de grootheid van deze daad niet te groot voor ons?’

Zoals Nietzsche voorzag was deze dood geen eindpunt. Zolang wij mensen er zijn, hebben we oude goden vermoord en er nieuwe goden voor in de plaats gesteld, die ons moesten brengen wat de oude niet hadden gebracht: verlossing, het liefst niet pas in het volgende leven. De goden die de balans tussen omzien naar een geïdealiseerd verleden en verlossing in een nabije toekomst, tussen melancholie en hoop, het best beheersten, hielden onze aandacht het langst vast. Niets echter is dodelijker voor de goden dan de heilsverwachting die de mensen op hen projecteren.

De staat is een van de goden die ons is komen opzoeken na de dood van de god van Nietzsche en van de staat heeft men bij uitstek een god gemaakt die al het lijden pragmatisch diende uit te bannen. In Engeland heeft enige tijd een minister tegen Eenzaamheid bestaan, waarmee ik maar wil zeggen dat de heilsverwachting topzwaar geworden is. Wie de natiestaat wenst te beschermen, en ook dit had ik nooit verwacht te zullen doen, moet om te beginnen de heilsverwachting temperen.

Het probleem is niet het ongeloof, ten onrechte ook weleens secularisatie genoemd, het probleem is dat het ongeloof te klein is, te klein, om met Nietzsche te spreken, voor de te grote daden die daaruit zijn voortgevloeid en nog steeds voortvloeien. Ook mij ontbreekt het aan geloof, zei ik. Dat ontbreken is de motor van mijn schrijverschap en vermoedelijk ben ik om die reden meerdere malen een nihilist genoemd. Nihilist is al heel lang vooral een scheldwoord, en hoewel vrijwel geen enkele ondeugd mij vreemd is, dus ook niet die van het masochisme, zou ik het ongepast vinden mijzelf hier, bij het ontvangen van zo’n achtenswaardige prijs, uit te schelden, en toch, ik kan niet anders dan toegeven, ik ben een nihilist. Ik spreek over verworvenheden, over mijn vriendin en vrienden, over mijn zonen, ik spreek over deugd en ondeugd, maar ik geloof niet echt in de vooruitgang, niet echt of althans niet echt genoeg in de liefde, niet echt in menselijkheid in de humanistische zin van het woord, noch in die van mezelf, noch in die van mijn medemensen.

Verlangen naar waarheid

In zijn studie Nihilisme en Cultuur uit 1960 legt de socioloog J. Goudsblom uit dat nihilisme meer is dan een scheldwoord. Het nihilisme begint met een waarheidsgebod, door Goudsblom als volgt geformuleerd: ‘Men moet de waarachtigheid cultiveren, ook al vernietigt ze veel dat lief en fraai is.’ Feitelijk een parafrase van wat Ludwig Wittgenstein al zei: ‘Wij verlangen naar waarheid, ook als die niet goed voor ons is.’

Iemand wie dit verlangen, dit waarheidsgebod fataal werd, was de Atheense filosoof Socrates, Goudsblom en vele anderen noemen hem de eerste nihilist.

Een beroemde uitspraak van Socrates, die vermoedelijk aan die reputatie heeft bijgedragen, luidt: ‘Filosoferen wil zeggen zich op de dood voorbereiden.’

Dat klinkt zwaarmoedig, maar dat is het niet. Wie zich op de dood voorbereidt, weet hoe belangrijk het is te genieten van een frambozentaartje in de zon. Hans van Manen kent op zijn beurt de troost van de dure auto. Ook lezen en schrijven, de literatuur, zij is niets anders dan dat, een actieve voorbereiding op de dood.

Wat wil dat zeggen? Het betekent in de eerste plaats dat wij ons de moeite kunnen besparen de dood te slim af te willen zijn. Dat de consequenties van ons handelen veelal ongewis zijn, dat het noodlot misschien wel onoverwinnelijk is en elke keuze in potentie een tragische keuze is. Vertegenwoordigers van de staat kozen ervoor mij de Johannes Vermeerprijs toe te kennen, ik koos ervoor deze prijs te aanvaarden en ik dank u voor deze prijs.

Elke keuze vóór iets of iemand is vrijwel altijd ook een keuze tegen iemand anders, tegen iets anders. Als wij voor de waarheid kiezen, kiezen wij vaak tegen onszelf. De literatuur biedt ons echter de kans om het waarheidsgebod te bestuderen, niet te overwinnen: te domesticeren. De geoefende lezer zal misschien ooit die verheven staat bereiken waarin hij kan zeggen van het waarheidsgebod te kunnen genieten.

Ja, de gulzigheid is nooit ver weg, ook niet de gulzigheid om van het waarheidsgebod te genieten. Misschien is dat wat Albert Camus aanvoelde toen hij opmerkte dat het absurde de zonde is zonder God.

Waarom reikt een staat een prijs uit aan iemand die met enig recht een nihilist kan worden genoemd? Aan iemand die, in de woorden van Goudsblom, mogelijk veel wat fraai en lief is vernietigt?

De in 1904 in Oostenrijk-Hongarije geboren schrijver Manès Sperber schreef een roman over Socrates, waarin hij en passant een aardige omschrijving geeft van de maatschappelijke positie van de filosoof en vermoedelijk ook van de kunstenaar. De vrouw van Socrates, Xanthippe, komt aan het woord en geeft antwoord op de vraag hoe de vrienden van haar man naar hem kijken. Ze zegt: ‘Een kruid in hun spijzen, dat ben jij voor hen, goedkoper dan de oudste Syrische danseres, goedkoper dan brandnetel.’

Dansende brandnetel

Een kruid in de spijzen van zijn vrienden, dat is de kunstenaar. Dit jaar speelde ik nog voor dansende brandnetel, in onze tuinen ben ik de minste onder de brandnetels.

Xanthippe overdreef een beetje. Het zou gek zijn als een staat prijzen toekent aan brandnetels. Maar brandnetels zijn in het verleden, en ook in het heden trouwens, vermorzeld door staten. Misschien is een prijs de andere kant van de medaille, de andere kant van het vermorzelen.

In Athene begon men een proces tegen Socrates omdat hij de jeugd zou bederven en een ‘nieuwe religieuze praktijk zou hebben gepropageerd’. Socrates aanvaardde dit oordeel van de staat niet en dat bleek een fatale keuze.

Sperber stelt dat Socrates met zijn verdediging niet zozeer zijn onschuld wilde bewijzen als wel zijn aanklagers wilde ‘beschamen en zijn rechters uitdagen’. Hoewel lang niet alle Atheners zijn dood wensten, liet zijn optreden de rechters geen keus. Zijn gefilosofeer bleek geen voorbereiding meer, maar werd een aansporing om zelf te sterven, zijn trots was groter dan zijn leer, groter dan het leven.

Het is een gevaarlijke vergissing te denken, concludeert Sperber, ‘dat wijsheid alle dwaasheid uitsluit en bescherming biedt tegen onverstandig gedrag.’

Het is met dit inzicht, dit eeuwige inzicht zou ik willen zeggen, dat de roman geboren wordt, de testruimte van het nihilistische waarheidsgebod. Sperbers roman werd overigens naar het Nederlands vertaald door Gerrit Bussink en uitgegeven door mijn eigen uitgeverij Kasimir, ik was 20, met dit eeuwige inzicht begonnen ook mijn schulden. De uitgeverij ging failliet, ik werd schrijver.

- Beeld Rhonald Blommestijn

Dwaasheid

Waarom zou een staat een prijs uitreiken aan iemand die toch met enig recht een nihilist kan worden genoemd? vroeg ik mijzelf net af.

Ik aanvaard deze prijs omdat ik hecht aan de illusie dat de staat mij juist als nihilist deze prijs toekent, omdat de vertegenwoordigers van die staat beseffen hoe diep het ongeloof in de cultuur zit waaraan die staat deels schatplichtig is. Het zou dwaasheid zijn te denken dat de cultuur die wij dagelijks tot ons nemen, inademen, opeten, beluisteren, gezuiverd is van nihilistische smetten. Het zou misschien een grotere dwaasheid zijn te denken dat zo’n zuivering mogelijk of wenselijk is.

Ik hecht aan de illusie dat de vertegenwoordigers van de staat beseffen dat het fundamentele ongeloof niet alleen als een vijand moet worden beschouwd, maar ook als een vriend. Nietzsche noemde de nihilist de ‘unheimlichste aller Gäste’, laat ons zeggen de neteligste onder de gasten. Maar hij blijft een gast.

Als gast in uw midden, als brandnetel in uw midden wil ik de heilsverwachting temperen, in het besef dat vreugde iets anders is dan heil, dat spelen iets anders is dan verlossen.

Je voorbereiden op de dood kan niet alleen een theoretische aangelegenheid blijven. Waar theorie en praktijk te ver uit elkaar zijn gedreven wordt de hypocrisie ondraaglijk.

Elke fantasie over de eigen dood is niets dan ijdeltuiterij, toch getuigt het van een ontstellend gebrek aan verbeeldingskracht te denken dat de geschiedenis jou zal overslaan.

Ik hecht aan de illusie dat de vertegenwoordigers van de staat die mij deze prijs toekennen, beseffen dat zo’n prijs nooit ver verwijderd is van de gifbeker.

Al was het maar omdat wij niet kunnen weten wanneer de nieuwe tijden aanbreken.