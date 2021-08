Arme jongeren. Ze zijn pluisjes in de wind. Misschien moeten we maar zacht zijn voor deze nieuwe generatie

Als tiener kon ik niet slapen vanwege de ellende in de wereld. De honger in Afrika, de dreigende atoomoorlog en de miljoenen mensen die gevangen zaten achter het IJzeren Gordijn, grepen me aan.

Ik dacht dat ik een rol moest spelen in de oplossing van deze kwesties, maar voelde me machteloos. Ik durfde niet eens het woord te nemen in de klas, dus hoe kon ik politici overtuigen van hun falen?

Maar als ik na een doorwaakte nacht mijn bed uitstapte, deed ik make-up op, trok een strak truitje aan en flirtte erop los. Mijn lichaam gaf me energie. Dat gepieker was natuurlijk typisch pubergepeins; het hielp enorm dat ik leerde leven met mijn eigen onbeduidendheid.

Tegenwoordig lijken tieners en twintigers zich nog meer zorgen te maken. In De Groene Amsterdammer van afgelopen week vertellen jongeren dat ze zich tot het communisme wenden, omdat politici van het midden geen antwoorden meer hebben. Ondertussen reppen ze met geen woord over de miljoenen doden die het communisme op zijn geweten heeft en over het feit dat er nooit een succesvolle communistische staat heeft bestaan.

Waarschijnlijk hebben ze gewoon geen idee en spreekt vooral de theorie hen aan. Ondertussen is het verleden hen de afgelopen jaren ook tegengemaakt. Ik kon nog zonder voorbehoud de dappere daden van verzetsmannen tijdens de Tweede Wereldoorlog bewonderen of onbekommerd de werken van Jan Wolkers en Jan Cremer lezen (hoe zat het nou met die flipstand, vroegen mijn vriendinnen en ik ons af).

Geen idee of jongeren op school nog iets over hen leren, maar als het zo is, worden er vast kanttekeningen bij geplaatst. Want waarom lieten die verzetslieden het betere schietwerk zo zelden over aan hun vrouwelijke kameraden? En wilden al die vrouwen wel echt met die Jannen naar bed? Een voorname les van de geschiedenis is inmiddels dat het vroeger wemelde van de foute mannen.

Het einde der tijden is ook niet meer wat het geweest is. De atoomoorlog is vervangen door een dreigende klimaatramp, en dat stemt wanhopiger. Een atoomconflict is te voorkomen door verstandig gedrag van politici – zoals vooralsnog ook is gebleken. Een klimaatcatastrofe is onheilspellender, want het kan al te laat zijn. De toekomst ziet eruit als zo’n enge sciencefictionfilm waarin een paar overlevenden het in een verwoest landschap moeten opnemen tegen gedegenereerde zombies. Zelfs als ze winnen, blijft hun bestaan afgrijselijk.

En dan het puberlichaam. In mijn tijd was je man of vrouw, homo of hetero. Ik wil jongeren de oneindige keuzemogelijkheden die ze nu hebben beslist niet betwisten, maar het lijkt me veel moeilijker. Het gist en borrelt in je hoofd met vragen over de wereld – die alleen maar bedreigend en fout is – en dan kun je ook niet zeker zijn van je lijf. Je ziet iets in de spiegel dat misschien niet klopt.

Maar misschien ook wel.

Als je dat wilt gaan uitvinden, stuit je op een ingewikkelde seksuele moraal. Je mag, moet bijna, experimenteren met seks, maar je moet ook je ‘grenzen bewaken’ en vooral niet over andermans grenzen heen gaan.

En waar die grenzen liggen bepaalt iedereen zelf, desnoods achteraf, zodat niets duidelijk is en je elk moment op een mijn kan trappen. Een onhandige arm om een schouder, een kus die half op een mond terechtkomt, zijn al gevaarlijk.

Zijn dat ongelukjes, het begin van een aanranding, een mislukte versierpoging? Ben je een dader of een slachtoffer? Ben je toxisch of getraumatiseerd? Daar moet je een verhaal over bedenken.

Arme jongeren. Ze zijn pluisjes in de wind. Ze weten weinig van het verleden, zijn bang voor de toekomst en in twijfel over hun seksualiteit. Op zoek naar houvast nemen ze radicale standpunten in – ze flirten met het communisme of extreemrechts. Of ze sluiten zich op in safe spaces en weigeren hun onwelgevallige denkbeelden aan te horen. Misschien moeten we maar heel zacht zijn voor deze nieuwe generatie. Ik ben in ieder geval blij dat ik niet jong meer ben.

Mirjam Janssen is historicus en journalist.