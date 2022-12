Arme Damián, gekroond tot 8 miljardste bewoner in een wereld vol crises

Damián - de 8 miljardste wereldburger - werd op 15 November 2022 geboren in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. Beeld Orlando Barria/EPA

Op 15 november van dit jaar kwam Damián ter wereld. Hij werd geboren in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek, 52 centimeter lang en 2,77 kilo zwaar: een wolk van een baby. De bevalling verliep zonder complicaties, moeder en kind maken het goed. Reden tot feest, zou je zeggen.

Dat was dan wel even buiten de Verenigde Naties gerekend. Damián was de 8 miljardste wereldburger en hoewel zijn geboorte wereldwijd werd aangekondigd door de UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, was het volgens de internationale organisatie nu ook weer niet per se een dag om te vieren. Men deed er althans nogal ambigu over.

De 6 miljardste inwoner, een jongetje uit Sarajevo, werd in 1999 nog persoonlijk welkom geheten door Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal van de VN. Maar in 2011 moest de pasgeboren 7 miljardste het al doen met een felicitatie en een rompertje; zo’n enorme bevolking was niet langer reden tot blijdschap, maar reden tot zorg. Voor Damián, geboren in een wereld waarin oorlog en klimaatcrisis het nieuws dicteren, was er geforceerd optimisme, zo van: hmm, eigenlijk komt jouw geboorte niet echt gelegen, maar hee wacht, misschien ben jij wel degene die met oplossingen komt.

‘8 miljard sterk’, twitterde de UNFPA daarom krampachtig. ‘Oneindige mogelijkheden voor mens en planeet.’ Arme Damián.

Gezicht aan de statistieken

Nu is het sowieso een vreemde traditie: willekeurig een baby prikken en die tot symbolische zoveelste wereldbewoner kronen. In 1987 gebeurde het voor het eerst. Een paar minuten nadat hij was geboren had de Kroatische Matej Gaspar al een camera op zich gericht en stond er een delegatie van mannen in pak aan het bed, waarin zijn moeder en hij lagen bij te komen. VN-gezant Alex Marshall, een van de bedenkers van de stunt, vertelde erover aan de BBC: ‘We wilden een gezicht geven aan de statistieken.’

35 jaar later – beetje laat, maar akkoord – kijkt hij er met gemengde gevoelens op terug. Wat doe je zo’n kind eigenlijk aan? Die eerste baby, inmiddels getrouwd en werkzaam als chemisch ingenieur, wil niets meer met het hele mediacircus te maken hebben. ‘Gelijk heeft-ie’, zegt Marshall.

Maar de kracht van symboliek is sterk. Het tellen ging door en op 15 november stond er opnieuw een fotograaf aan het bed van een onbekende baby. Dat was dus Damián: ‘Een mijlpaal in de geschiedenis van de mens.’ Het jochie had nog maar net het moederschip verlaten of zijn beeltenis zeilde de wereld over. Zijn eerste kledingstuk was een T-shirtje met de tekst ‘Bebé 8000 millones’ en daaronder de hashtag ‘#8MilMillonesMásFuerte’, oftewel: ‘8 miljard sterker’.

Komt het van pas?

Het is te hopen dat hij iets aan dit eigenaardige wapenfeit zal hebben. Kan het op zijn cv, komt het van pas bij het vinden van een partner? De 6 miljardste wereldburger, een nu 23-jarige man uit Bosnië-Herzegovina, hield er op 11-jarige leeftijd een ontmoeting met voetballer Cristiano Ronaldo aan over, wat in elk geval voor hem een hele eer was.

Eén overwinning heeft Damián hoe dan ook al in zijn zak. Op 15 november kreeg een pasgeborene uit Manilla, een meisje genaamd Vinice, eveneens het stempel van 8 miljardste wereldburger. Hoewel de precieze procedure van de VN nergens helemaal duidelijk wordt, was het voor Filipijnse media zo klaar als een klontje: de internationale organisatie had Vinice die status gegeven. Fotografen zetten haar en haar moeder op de foto met een taart en een poster. Maar volgens de wetten van sociale media won Damián; zijn foto’s waren online veel beter te vinden dan die van Vinice.

Rest ons als volwassen aardbewoners niets anders dan zowel hem als haar belachelijk veel succes te wensen in deze wonderlijke wereld.