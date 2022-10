Armageddon eindigt per definitie in een gelijkspel zonder verlenging

Een week geleden zei de Russische president Vladimir Poetin dat hij ‘alle beschikbare middelen’ zal gebruiken ‘om Rusland te beschermen’; hij bedoelde daarmee ook nucleaire wapens. Om iedere twijfelaar ervan te overtuigen dat hij niet blufte, zei hij: ‘Dit is geen bluf.’ Een dag later kwam de Amerikaanse president Joe Biden met een reactie. Hij bevestigde dat Poetin geen grappenmaker is, en dat met diens woorden de nucleaire dreiging ‘terug is op het niveau van de Koude Oorlog’. Daarbij nam hij het woord ‘armageddon’ in de mond, altijd een onaantrekkelijk vooruitzicht.

Gisteren begon een van Poetins onderknuppels, de ondersecretaris van de Russische Veiligheidsraad Alexander Veneditov, ook te dreigen: Oekraïne in de Navo betekent een Derde Wereldoorlog. Dreigen met de apocalyps begint deel van het Russische wapenarsenaal te worden.

Tot dusver was het hoogtepunt van naoorlogse nucleaire dreiging de Cubacrisis van oktober 1962, toen de Sovjet-Unie aanvankelijk weigerde op Amerika gerichte kernraketten terug te trekken uit Cuba. Gelukkig had president Kennedy juist Barbara Tuchmans The Guns of August gelezen, waarin werd beschreven hoe een paar misrekeningen en fatale besluiten hadden geleid tot de Eerste Wereldoorlog. Dat moest ditmaal worden voorkomen, vond Kennedy, er moest onderhandeld worden, hoewel sommige van zijn adviseurs met agressievere plannen kwamen. Daarmee voorkwam Kennedy op het nippertje dat armageddon zich toen al had voltrokken.

De situatie is nu geheel anders, maar de essentiële kwestie is dezelfde. Toen was het de vraag hoever Sovjet-leider Nikita Chroesjtsjov zou durven gaan en zestig jaar later geldt hetzelfde voor Vladimir Poetin. Inmiddels heeft een leger aan analisten, inlichtingenspecialisten en andere piskijkers zich gebogen over de vraag of Poetin bereid is een Derde Wereldoorlog te riskeren om Oekraïne op de knieën te krijgen.

Een eenduidig antwoord is er nog niet gekomen. Daarmee is het probleem meteen scherp geformuleerd: we tasten in het duister. Dat maakt het beangstigend: de man is een krankzinnige, die moeiteloos tienduizenden levens opoffert. Een eenling die zichzelf steeds verder in de nesten heeft gewerkt en die door Oekraïne in het defensief is gedrongen, maar voor wie een nederlaag geen optie is. Dat, zeggen de studeerkamer-generaals, kan hem ertoe brengen het uiterste middel in stelling te brengen: een tactisch kernwapen. Wat weer leidt tot de vaststelling dat elke Oekraïense overwinning ons dichter bij de ondergang kan brengen.

In de hoogste Amerikaanse Defensie-echelons, schreef Julian Borger in The Guardian, speelden ze in 2016 en in 2019 een wargame, een simulatie om te leren wat je moet doen als er een wereldoorlog op uitbarsten staat. Het spel leidde tot felle discussies: moesten er kernwapens worden ingezet of niet? De generaals kwamen er niet uit.

Het is ook ingewikkeld: kun je nog wel spreken van een zinvolle verdediging als je daarmee de nucleaire holocaust ook over jezelf afroept? Armageddon eindigt per definitie in een gelijkspel zonder verlenging. De vraag is of Vladimir Poetin zulke afwegingen zal maken en of zijn waanzin nog grenzen kent. In een stuk in The Moscow Times, tegenwoordig gevestigd in Amsterdam, zei een bron binnen het Kremlin dat Poetin altijd kiest voor escalatie: straks massamobilisatie en als dat niet werkt de paddestoel.

Pavel Baev, voormalig medewerker van het Russische ministerie van Defensie, die tegenwoordig werkt voor het Peace Research Institute Oslo, zei dat de meeste van de tweeduizend tactische kernwapens waarover Rusland beschikt over de uiterste houdbaarheidsdatum heen zijn: misschien werken ze op het moment suprême niet – voorwaar een schrale hoop.

Misschien kan iemand Poetin The Guns of August toesturen, hij schijnt van geschiedenisboeken te houden.