Arkel denkt verder dan een plaat multiplex

In het Zuid-Hollandse Arkel werd een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij een hoge functie binnen IS bekleedde. Hij woonde met zijn gezin in een doorsnee rijtjeshuis. In de media verschenen beelden van de voorgevel.

Bij de politie-inval was de voordeur gesneuveld. Zo gaat dat. Dat dan van gemeentewege snel de opdracht wordt verstrekt om de gehavende deuropening af te dichten met een plaat multiplex, is niet zo vreemd. Anders kan iedereen zomaar naar binnen lopen, en bovendien is het een rotgezicht.

Maar Arkelaars denken verder: hoe moet dat dan met de post? Met huis-aan-huis-bladen, een ansichtkaart uit Raqqa of aangetekende brieven? In Arkel wordt ervoor gezorgd dat de multiplexplaatsers ook een klein decoupeerzaagje meenemen in hun busje en onderweg even langs de Praxis rijden voor setje rvs-scharnieren. Waarmee de terroristenschuilplaats aan de Prinses Beatrixstraat de volgende middag alweer beschikte over een prima functionerende brievenbus.

Schitterend.