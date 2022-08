Aristocraten die zelf hun honderd ramen lappen: het is heerlijk om naar te kijken

Wat de 71-jarige Hagenees Tjerk in de kijkcijferhit B&B vol liefde (RTL 4) zo leuk vindt aan bed-and-breakfasteigenaar Ted is dat ze zo veel gemeen hebben. Zij is ‘van een bepaald niveau’, bereisd, ‘bronzée’ (gebruind), spreekt haar talen (Frans en Engels) en ze is ‘OSM, ons soort mensen’. Ja, hij zei het echt: ons soort mensen. Het soort mensen met een ijskast in plaats van een koelkast, met (eeuwenoude) familietradities, mensen die jagen, paardrijden en tennissen en een passende partner doorgaans niet zoeken via B&B vol liefde maar via de contactadvertenties van Pier Ebbinge. Mensen die ‘lid’ zijn (van het studentencorps), zoals prinses Amalia nu zou zijn geweest als de cultuur van het corps niet zo misogyn was.

Het soort mensen als de 59-jarige Emmy Postma uit Kasteelvrouwe Emmy (Omroep Max), de andere realityshowhit van dit moment, die de harten van de televisiekijker veroverde met de aankoop van een krot van een chateau in Frankrijk waarvan alleen zij de potentie zag. Haar in ’t Gooi achtergebleven echtgenoot Rutger ziet niets in haar klusplannen, maar chaotische dromer Emmy is onverzettelijk en zet in haar eentje door. Echt opschieten wil het intussen in Frankrijk allemaal niet, omdat het poetsen van het zilver en het drinken van ‘een glaasje’ vaak de voorrang krijgen boven het klussen.

Lord Ivar Mountbatten lapt zelf de ruim honderd ramen van zijn landgoed in ‘Het echte leven van de Britse adel’. Beeld Omroep Max

In de verrukkelijke driedelige realityserie Het echte leven van de Britse adel (Omroep Max), die dinsdag begon, hebben de geportretteerde aristocraten ook een in meer of mindere mate vervallen kasteel, maar dan met talloze bijgebouwen, een gotische kapel, wijngaarden, weelderige tuinen, een meer, een fontein en een hertenkamp. Maar het beheer van hun mini-Versailles is zo kostbaar dat ze moeten werken om de exorbitante onderhoudskosten van de landgoederen te kunnen betalen. Dus zien we Lord Ivar Mountbatten (jawel, familie van wijlen prins Philip) en zijn man zelf hun ruim honderd ramen lappen – en drogen met The Times. Lord en Lady Fitzalan-Howard proberen als bijverdienste een deel van hun landgoed in een wijngaard te veranderen.

Wat het zo heerlijk maakt om naar Het echte leven van de Britse adel te kijken, is precies de reden waarom Ted en Tjerk uit B&B vol liefde en Kasteelvrouwe Emmy zo’n hit zijn. De hoofdpersonen zijn excentriek, hebben een gecultiveerde levensstijl vol high teas en lunches en omringen zich met interessante en flamboyante figuren. Bovendien heeft oud geld vaak een gunfactor, omdat het chique mensen zijn zonder extreem veel geld. Luiheid of een extravagant uitgavenpatroon kunnen ze zich niet veroorloven, want zonder inkomsten om het gigantische en eeuwenoude landgoed te onderhouden staan de nalatenschap van hun familie, de erfenis van hun kinderen, hun identiteit en hun raison d’être op het spel.