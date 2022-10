Arib had iets kunnen zeggen over de pijn die mensen binnen en buiten de Kamer kennelijk ervaren

Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib voor aanvang van een Kamerdebat. Beeld Freek van den Bergh/ VK

Wat mij het meest triest stemt in de zaak rond mevrouw Arib is dat het vooral over procedures gaat en het onderlinge gesteggel tussen de huidige Kamervoorzitter en Tweede Kamerleden.

Weet u hoe moeilijk het is om als ambtenaar iets te melden over het gedrag van een Kamerlid en een Kamervoorzitter in het bijzonder? En zeker als het in de beeldvorming vooral gaat over een overigens uitstekend ex-Kamervoorzitter?

Dat is heel erg moeilijk om te doen en vergt heel veel moed.

De afgelopen jaren is er met regelmaat ook over de andere, minder mooie kant van mevrouw Arib door meerdere journalisten en de ondernemingsraad van de Tweede Kamer al zeer treffend geschreven.

Toch was toen de tijd er dus nog niet rijp genoeg voor om te handelen in het belang van de veiligheid van de ambtenaren.

Ik mag hopen dat de huidige Kamervoorzitter het onderzoek zal laten voortzetten, zodat ambtenaren nu en in de toekomst zich in veiligheid en vooral openbaarheid durven uit te spreken over laakbaar gedrag van hun leidinggevenden en de Kamervoorzitter in het bijzonder.

Het had mevrouw Arib gesierd als zij in haar eerste reactie iets had gezegd over de pijn die mensen binnen en buiten de Kamer kennelijk ervaren en hebben ervaren door haar gedrag.

Christa van Zeggeren, Den Haag

Voedselbanken

Eind augustus lazen we in de Volkskrant over de ‘verruiming van de toelatingscriteria voor de voedselbank’. Het bericht werd met een onthutsende neutraliteit gebracht, alsof het een nieuw algoritme betrof. En ook de verslaglegging over de resulterende schaarste bij de voedselbanken was van een verbijsterende zakelijkheid. Alsof het om een normale bedrijfstak gaat.

De Troonrede en de bijbehorende miljoenennota 2022 boden weinig reden tot hoop op verandering. Het bestaan van voedselbanken markeert voor mij 20 jaar christelijk-neoliberalisme aan de regeringsknoppen. In 2002 werd de eerste Voedselbank in Nederland geopend. Nu zijn er al meer dan 150 in ons almaar schathemeltjerijker land. Dan is het toch beter om te spreken van 20 jaar onchristelijk neo-asocialisme?

Wat is nodig om de voedselbanken overbodig te maken? Beginnen met iedereen een fatsoenlijk inkomen te garanderen? Waarom doe we dat niet? Wanneer roepen de mensen die deugen eindelijk: I’m mad as hell and I’m not going to take this anymore! (Network 1976, nog steeds actueel).

Ludo Grégoire, Leiden

Doorvragen

Het is de Week tegen eenzaamheid. Vraag eens aan iemand hoe het echt gaat en vraag door als je een sociaal wenselijk antwoord krijgt. Luisteren is meer dan even je mond houden.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Lidewij

Zaterdag las ik in de krant over Lidewij, de dochter van schrijver Bart Natter. Prachtig verwoord, hoe mensen met een ‘beperking’ zo’n bijzondere kijk op het leven en de omgang met elkaar hebben en dat ook in de praktijk brengen. Het raakt me als Bart Natter zegt dat Lidewij, omdat ze in economische zin weinig bijdraagt aan de maatschappij, aan de rand van die maatschappij wordt ‘opgeborgen’.

Ik vraag me af wie dan een ‘beperking’ heeft. Zij die de wereld in menselijke zin levend houden, of zij die in economische zin de maatschappij draaiende houden.

Corien Neleman, Breda

Antropomorfiseren

Jean-Pierre Geelen schreef een boeiend stuk over het onderzoek naar diercommunicatie. Daarin komt terecht het gevaar ter sprake van ‘antropomorfiseren’, dieren menselijke eigenschappen toedichten .

Onderzoekers zijn zich daarvan tegenwoordig bewust en wijzen zelfs op een al even groot gevaar, dat van het ‘te weinig antropomorfiseren’ (zoals bijvoorbeeld Frans de Waal regelmatig benadrukt). We zijn immers allemaal dieren.

Eén belangrijk gegeven komt in dit verhaal helaas niet ter sprake: dieren communiceren lang niet uitsluitend vocaal, maar evenzeer of zelfs méér met andere middelen, zoals geur en reuk, maar natuurlijk ook visueel (lichaamstaal).

‘Honden zien de wereld door hun neus’ ,wordt weleens gezegd. Je zou kunnen zeggen dat het extreem zwakke reukvermogen van de mens en een te eenzijdige nadruk op vocale communicatie in dit soort onderzoek projectie kan zijn en dus een antropomorfe valkuil.

Frans Ellenbroek, bioloog, Hilvarenbeek

Thermostaat

Toch handig dat de thermostaat de hoogte van de inflatie aangeeft.

Sjaak Entius, Haelen

Doctorstitel

In Nederland behalen jaarlijks tienduizenden studenten hun mastertitel en zwerven uit. Een fractie gaat verder in de wetenschap en begint aan een promotieonderzoek. Wie dat voltooit wordt ‘doctor’ en behoort dan tot de academische elite.

De promotieplechtigheid is serieuze business. Als de bul wordt uitgereikt zegt de promotor: ‘Uit kracht van de bevoegdheid, ons bij de wet toegekend en volgens het besluit van de promotiecommissie, hier tegenwoordig, verklaar ik bij deze u te bevorderen tot doctor met alle daaraan door wet en gewoonte verbonden rechten en plichten jegens wetenschap en samenleving. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, kritisch en transparant, onafhankelijk en onpartijdig?’

De promovendus zegt: ‘Dat beloof ik’, waarna de promotor afsluit en het diploma met daarop het zegel van de universiteit overhandigt.

Over die ‘verplichtingen jegens de samenleving’ staat geschreven dat een doctor ‘niet alleen binnen het wetenschappelijke veld maar ook in de samenleving als geheel’ een positie bekleedt en dat de maatschappij waarde hecht en vertrouwen ontleent aan een doctorsgraad. Daarvan moet degene die deze titel voert zich bewust zijn. Men mag van diegene verwachten dat die zich onthoudt van handelingen of gedragingen die het vertrouwen in de wetenschap beschamen of ondermijnen.

‘Ja, dat beloof ik’, heeft ook de heer Baudet gezegd in 2012 toen hij in Leiden promoveerde in de rechtsgeleerdheid. Wat als de universiteit die zo’n bul uitreikt later vaststelt dat van die belofte niets terechtkomt?

Gaan ze die belofte dan voortaan maar achterwege laten? Of heeft de academische wereld een zelfreinigend vermogen en is een universiteit in staat iemand zijn of haar doctorstitel te ontnemen?

Piet van Wijk, Amsterdam