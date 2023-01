Arderns vertrek is dapper en verfrissend in een wereld waar politici aan het pluche blijven kleven, maar de timing is beroerd

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern omhelst donderdag haar verloofde Clark Gayford, na de aankondiging dat ze haar functie als premier neerlegt. Beeld AP

Het plotselinge vertrek van Jacinda Ardern, de 42-jarige premier van Nieuw-Zeeland, is ingeslagen als een bom. En niet voor niets. Hoe vaak gebeurt het dat wereldleiders eerlijk zeggen dat de benzine simpelweg op is? En hoe vaak hebben wereldleiders zo’n indruk gemaakt dat zij als rolmodel voor nieuw leiderschap de geschiedenisboeken in zullen gaan?

Ardern heeft ‘het handboek herschreven hoe wereldleiders eruit moeten zien en hoe zij moeten handelen’, zei de Australische oud-premier Kevin Rudd in een van de vele lovende reacties naar aanleiding van de aankondiging van haar afscheid. Ardern was inderdaad veel meer dan een rolmodel voor vrouwelijk leiderschap. Ze liet weliswaar zien dat vriendelijkheid, zorgzaamheid en empathie – zogenaamd typisch vrouwelijke eigenschappen – goed samengaan met daadkracht, politiek gevoel en welbespraakt leiderschap, maar niets weerhoudt mannen om deze eigenschappen ook te combineren.

Zelf wilde Ardern ook niet steeds worden beoordeeld op haar vrouw-zijn, ook al vestigde zij daar wel voorgoed de aandacht op door met haar baby Neve op schoot deel te nemen aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook tijdens haar vele onlinetoespraken tijdens de coronalockdowns om de burger moed in te spreken, zagen kijkers hun premier vaak als thuiswerkmoeder in een slobbertrui. Ardern deed ook maar gewoon haar best om werk en zorg te combineren, net als iedereen, zo wilde ze laten zien.

En nu is de tank leeg, maakte ze donderdag bekend. Begrijpelijk na alle bagger die zij over zich heen kreeg van vrouwenhaters, antivaxers en extreem-rechts in haar land. Begrijpelijk ook na zes jaar politieke topsport, waarin ze te maken kreeg met de grootste terreuraanslag in haar land, een vulkaanuitbarsting en een pandemie. Toch is de timing op zijn zachtst gezegd beroerd, met het oog op de verkiezingen in oktober.

Door de economische schade als gevolg van haar coronamaatregelen, daalde Arderns populariteit tot een dieptepunt. Burgers verwijten haar de hoge kosten van levensonderhoud en stellen dat zij maar weinig verkiezingsbeloftes heeft ingelost, vooral op het gebied van armoedebestrijding.

Ardern stapt dus op terwijl zij in eigen land nauwelijks een verschil heeft kunnen maken op sociaal-economisch gebied en laat de Labourpartij zitten met de scherven; duidelijk is dat de opvolgers niet staan te trappelen. Maar blijkbaar kon ze echt niet anders. Dit toegeven is dapper en verfrissend in een wereld waar politici meestal te lang aan het pluche blijven kleven en het contact met de burger allang zijn verloren.

Het is diezelfde frisse onbevangenheid en oprechtheid waardoor Arderns populariteit tot grote hoogte steeg. Haar warme en inlevende optreden bij de slachtoffers van de slachtpartij in Christchurch zullen in het geheugen blijven gegrift. Wereldwijd klonk toen de verzuchting dat er meer leiders zouden moeten opstaan zoals zij. Als die hoop voortleeft en vruchten afwerpt, laat Arderns premierschap de wereld een belangrijke erfenis na.