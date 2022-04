Arbeidsmigranten werken zich kapot in het land van rubberen tegels en onwijs gaaf

In het land van dichtgetimmerde cao’s, rubberen tegels rond de glijbaan, onwijs gaaf, duimen in de lucht, en superieure cultuur, komt het dus voor dat een arbeidsmigrant hele dagen voor z’n werk met de voeten in het water moet staan. Zonder waterdicht schoeisel, zonder dat dit zo was afgesproken. ‘Als ik thuiskwam, stond het water nog in mijn schoenen en waren mijn voeten verschrompeld. Ik durfde er niets meer van te zeggen’, zo noteerden onderzoekers in gesprekken met mensen die uit Centraal- en Oost-Europa hierheen zijn gekomen om werk te doen waar in Nederland de neus voor wordt opgehaald. ‘Ik heb een keer om een pauze gevraagd, nadat ik tien uur aan een stuk had gewerkt. De reactie van de baas? Als ik pauze zou nemen, hoefde ik niet meer terug te komen. Wat me vooral boos maakt, is dat er nooit iemand is komen controleren. Waarom gaat het UWV niet checken hoe het eraan toegaat op de werkvloer, als je daar je verhaal vertelt? Er is geen handhaving, de uitzendbureaus weten het en doen er niks aan.’

We wisten het al: sinds mensen rondreizen om ver van huis klussen aan te pakken die niemand anders wil doen, zijn er altijd bemiddelaars geweest die de haard aansteken met Arbowetgeving en arbeidsrecht. Er staat geregeld een stukje over in de krant, soms verschijnt er een boek vol details waarvan je van je stoel valt. Er zijn zorgelijke debatten die soms resulteren in een paar nieuwe zinnetjes in de wet, waarop het uitbuiten gewoon doorgaat. Op gezette tijden roept een politicus dat ‘het niet zo kan zijn dat’.

Er werken ongeveer 375 duizend Centraal- en Oost-Europeanen in Nederland, het overgrote deel komt uit Polen. Vaak genoeg gaat het goed, maar als het verkeerd gaat, gaat het heel erg verkeerd. Anderhalf jaar geleden vulde Emile Roemer al een rapport met misstanden die zich voordoen wanneer Polen, Roemenen en anderen hierheen trekken om asperges te steken of varkens over de kling te jagen. Maandag voegde Pharos, expertisecentrum voor gezondheidsverschillen in Nederland, daar nieuwe informatie aan toe, gedestilleerd uit een enquête onder 240 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, diepte-interviews en gesprekken met zorgprofessionals en andere experts. Conclusie: ze komen gezond aan, ze worden hier ziek.

Doordat ze lange dagen maken in koelcellen of hete kassen, continu staand of gebukt of op een wankel trapje. Ze moeten zwaar tillen, soms zonder bescherming chemische bestrijdingsmiddelen spuiten, ze moeten hollen in het distributiecentrum omdat de klant vandaag besteld morgen in huis is beloofd. En anders worden ze wel ziek doordat ze met z’n velen in een vies vakantiehuisje of schimmelig appartement worden gepropt.

Daar krijgen ze pijn in de rug, handen en knieën van. Hernia’s en gewrichtsontstekingen. En mentale klachten. Door chronische stress, vanwege de onzekerheid over wanneer, waar en hoelang ze ergens kunnen werken. Velen hebben geen idee wat hun rechten zijn.

Emile Roemer kwam in zijn rapport al met meer aanbevelingen dan dit onwijs gave land aankan: meer regels, meer overheid, meer regie, meer plichten. Pharos doet er nog een paar bij: meer voorlichting, betere Arbodienstverlening.

Op de radio zei de baas van een uitzendbureau dat er ‘natuurlijk ook veel goed gaat’, dat er al ‘veel is gebeurd’, maar dat het ‘te langzaam’ gaat.

Het is krankzinnig: tot in detail is bekend wat er loos is, waar en waarom. En toch blijft het misgaan. Het lijkt de nieuwe bestuurscultuur wel.