Aparte opvang voor lastige kansloze asielhoppers kan vluchtelingen helpen

Margit Lepelaers (78) woont in Weert naast het azc van de ‘terror’-migranten, zoals De Limburger hen al noemt. Maar als ik lukraak aanbel, zwaait haar voordeur onbekommerd open. Margit is gekleed in badpak, T-shirt en een vrolijk zonnehoedje met daarop het woord ‘KENNIS’.

Goedemiddag! Last van asielzoekers? Welnee, echt niet.

Ingang azc Weert Foto r/v

Buiten staat bij de bushalte een jongen met zonnebril, sigaret en teveel attitude een onverstaanbare taal in een telefoon te schreeuwen. En vertelt een postbezorgster dat ze overplaatsing wil, want het ‘voelt hier niet meer goed’.

Vrijstaande koopwoningen rond dit azc, een NRC op tafel. Volgend huis, nog dichterbij. ‘Geen last gehad, echt nóóit’, zegt de bewoonster, die toch haar naam niet noemt, ‘voor het geval dat’. Begin vorige week was namelijk wél ‘akelig’: maandagavond 30 april, toen een man een agent aanviel, die in dit azc een andere man na diefstal in een supermarkt wilde arresteren, met overal politie.

Burgemeester Jos Heijmans van Weert wil sindsdien ergens in Nederland een afzonderlijke opvanglocatie voor ongeregelde kansloze migranten die de boel verpesten. En zelfs Vluchtelingenwerk Nederland voelt daar nu wel voor.

Eind 2016 legde Heijmans tussen Kerst en Nieuwjaar al eens huisarrest op aan twintig lastige asielhoppers. Die groep is intussen uitgezet, verdween in de illegaliteit of verblijft nu in andere opvanglocaties. Maar onlangs arriveerde een nieuwe groep. Sommigen zijn nog minderjarig.

De buurt naast het azc Foto r/v

Als het om overlast van asielzoekers gaat, kom je niet ver met feiten. Dinsdag maakte het CBS bekend dat de criminaliteit al sinds 2002 sterk blijft dalen. Hoogleraar criminologie Jan van Dijk noemde het in de Volkskrant dus ‘totale waanzin’ nog bang te zijn dat migranten criminaliteit met zich meebrengen: dan zouden de misdaadcijfers nooit gehalveerd kunnen zijn. Toch geloven veel mensen dat allemaal niet.

Die zeggen: en Weert dan? Juist na de CBS-cijfers kunnen je niet om deze kleine pestgroep asielzoekers heen, zeg ik tegen Wouter van Zandwijk, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland: laat gewoon eens zien waar we het over hebben. Dat denkt Wouter ook, dus hij regelt dat ik in het azc van Weert met Vluchtelingenwerk-coördinator Martijn Volker kan praten. Die kent er zo’n beetje alle asielzoekers.

Op het terrein van de voormalige Van Horne-kazerne is het dinsdagochtend warm en stil, op de hoge stemmetjes van kleine kinderen na: er wonen in dit azc ook vierhonderd vreedzame asielzoekers. Martijn vertelt hoe ruim drie weken geleden toch weer mensen binnenkwamen waarbij hij dacht: ‘Dit is niet goed, dit moet ik melden’. Verslaafd aan drugs, alcohol. En er kwamen de weken erna nog meer. Sommigen gedroegen zich ‘als na zwaar trauma’.

Zeventien in totaal, volgens Martijn. Ze hadden in andere EU-landen ook al een asielverzoek gedaan. Opvallend: vaak op hetzelfde moment in hetzelfde land. Duitsland, Italië, Frankrijk. Landen die de Dublinverordening hebben getekend, waardoor ze daarheen moeten worden teruggestuurd. Ze hebben hier geen recht op een asielprocedure, maar terugsturen loopt moeizaam en kan zeven maanden duren. Bovendien komen deze mensen vaak ook nog uit Marokko, Tunesië, Algerije: ‘veilige’ landen, dus hun asielaanvraag is meestal kansloos.

Martijn Volker van Vluchtelingenwerk Foto r/v

De avond van mijn bezoek aan Weert worden deze overlast gevende asielhoppers, zonder dat we dat tijdens ons gesprek al weten, met zo’n vijftien meelopers door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers overgeplaatst naar extra bewaakte azc’s in Amsterdam en Hoogeveen. Martijn heeft me net uitgelegd dat zoiets op de lange termijn ook geen ideale oplossing is: die locaties zijn al hard nodig voor mensen ín de asielprocedure.

Asielzoekers in Weert doen hun boodschappen in de Lidl, waar medewerkers zeggen dat ze niet met de pers mogen praten. Ik vraag het hoofdkantoor of de Weertse Lidl veel last heeft van diefstal door asielzoekers. Het antwoord: Lidl in Weert wordt goed bezocht door bewoners van het azc, maar ondervindt daarvan normaal gesproken ‘geen expliciete hinder’. Tot dan deze en vorige week. Lidl heeft toen drie keer aangifte gedaan van diefstal, en dat ging om ‘allemaal bewoners van het azc’.

Na afloop spreek ik Wouter van Zandwijk van Vluchtelingenwerk Nederland nog even. Over het WODC-onderzoek, dat begin dit jaar al liet zien dat de veiligheid in een buurt niet aantoonbaar verandert als er een azc komt. Maar áls er strafbare feiten worden gepleegd, dan blijkt tweederde van de daders kansloze asielhopper uit een veilig land.

Precies Weert.

‘Wij zijn dit ook zat’, zegt Wouter van Zandwijk. Ja, zelfs Vluchtelingenwerk Nederland wil wel een aparte opvanglocatie voor lastige asielhoppers uit veilige landen. Omdat ze het voor te veel vluchtelingen verpesten.