Anita is een driekoppig succesnummer op het bloemencorso in Roelofarendsveen

Anita van Klink Beeld Jan Dirk van der Burg

Anita van Klink (58), Roelofarendsveen

Anita is een bekend gezicht bij boekhandel Veenerick. Normaal gesproken kan ze je er een goede thriller adviseren, maar vandaag even niet want vandaag is het bloemencorso. En iedereen die zich een ‘Veender’ noemt weet hoe laat het is, namelijk tijd voor het hoogtepunt van de jaarlijkse oranjefeesten met een optocht door het hele dorp. ‘Al drie jaar geleden zag ik dit ‘dansen voor drie’-systeem op YouTube, maar dan met kerstmannen. Ik heb de constructie zelf gemaakt met pvc-pijpen en ducttape. In juni was het prototype al af, maar ik heb wat aangepast. Geen schuim in de poppen, maar plastic en statiegeldflessen; dat loopt niet vol als het regent.’

Anita was met haar groep een succesnummer in het genre synchroondans. ‘We weten van de vorige jaren dat we het simpel moeten houden. Dat het gelijk gaat, is belangrijker dan een moeilijke choreografie.’ Een andere les van alle jaren ervoor: geen planning maken voor de dag. ‘Toen je mij vroeg of je mij kon fotograferen, zei ik: ja loop maar even mee naar huis, dat is 200 meter verderop, maar op zo’n dag kan dat ook gewoon twee uur duren.’ Een ding heeft ze zich wel voorgenomen: ‘Ik zeg al drie jaar: deze act is een mooie afsluiter van mijn corsocarrière, ik loop ook al tegen de 60. Maar echt nooit meer? Nou. Dát zeg ik nou ook weer niet.’