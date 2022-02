Ander Commentaar: Is er met deze Biden en Poetin nog een uitweg uit de confrontaties?

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin tijdens een top in Villa La Grange in Genève, juni 2021. Beeld Reuters

Wat drijft de Amerikaanse president Biden tot zijn voor velen, bondgenoten en rivalen, verbazingwekkende houding bij de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne? Waarschuwingen dat een invasie op handen is, oproepen aan Amerikanen om Oekraïne te verlaten, evacuatie ambassadepersoneel, dreigen met zware sancties als de Russische president Poetin het sein tot de aanval geeft. ‘Hysterisch’, vindt de Russische minister Lavrov. De Oekraiense president Zelenski vind het alarm ook vervelend.

Artikelen van voormalige betrokken Amerikaanse regeringsfunctionarissen en andere adviseurs in dagblad The New York Times en de site van het tijdschrift Foreign Affairs bieden een inkijkje in de diplomatenwereld. En een mogelijke uitweg uit de impasse.

De Verenigde Staten hebben in deze kwestie ‘een Biden-probleem’, schrijft Kori Schake, een hoge beleidsmaker onder president Bush, nu expert bij het American Enterprise Institute. Biden heeft veel goed gedaan in zijn respons, en tegelijk veel fout, bijvoorbeeld door alvast te melden dat Rusland militair gezien ‘zich over ons geen zorgen hoeft te maken’, schrijft zij in The New York Times. Dat wispelturige optreden komt doordat Biden eigengereid is en slechts luistert naar een paar vertrouwelingen, meent Schake.

Traumatisch

Maar er speelt vast meer. De inval op de Krim in 2014 was traumatisch voor de Amerikaanse regering van Obama, met Biden als vice-president, schrijft Evelyn N. Farkas, ook in The New York Times. Zij ging over Rusland in de top van het ministerie van Defensie onder president Obama. Ze geeft alsnog volmondig toe: ‘Ik was verbijsterd door de invasie.’ Haar collega’s in het Witte Huis waren evenzeer ‘met afschuw vervuld’. Dat willen de Democraten zich niet nog eens laten gebeuren.

De sancties en diplomatieke protesten van de VS en bondgenoten hadden als doel verdere misstappen te verhinderen, schrijft Farkas, en dat lukte op zich, maar Obama, en Trump na hem al helemaal, verzuimden echt in actie te komen tegen de bron van alle ellende: ‘Poetins agressieve, onwettige buitenlandbeleid’. Biden probeert met zijn waarschuwingen en sanctiedreigementen nu wel het diplomatieke verzet tegen Poetin te leiden, vindt Farkas, maar hij moet meer doen. Ze hoopt dat dit het begin is van een langdurige campagne om de wereld tegen Poetin te mobiliseren.

Om tot een goede diplomatieke houding te komen, is het zinnig te bekijken wat zich in Rusland afspeelt. Steunen de Russen Poetins agressieve politiek eigenlijk? Die vraag stelt Andrei Kolesnikov in Foreign Affairs. Hij is Rusland-kenner bij het Carnegie Center in Moskou. De Russische burgers horen van hun regering dat die helemaal niet uit is op een oorlog, maar velen maken zich toch zorgen, stelt Kolesnikov vast.

De Krim was een gemakkelijke prooi, en de Russische publieke opinie steunde de actie, maar een oorlog met het Oekraiense leger kan wel eens bloedig en langdurig worden. In opiniepeilingen groeide het percentage Russen dat een oorlog verwacht tot eenderde. Bij het begin van de crisis, april vorig jaar, was in een peiling 43 procent voor militaire actie en ook 43 procent tegen. Dat kan zijn veranderd omdat veel burgers het economisch moeilijk hebben.

Internationale sancties

Tot nu toe speelde de dreiging van internationale sancties geen grote rol in de discussie, schrijft Kolesnikov, ‘slechts 46 procent’ van de burgers verwachtte dat de ook de gewone burger erdoor zal worden getroffen, maar als die gelijk krijgen als er sancties komen, kan dit leiden tot volksprotest. Dat is het laatste wat Poetin wil, maar of hij daarmee rekening houdt in zijn beslissing al dan niet aan te vallen? Misschien vind hij zijn macht op het wereldtoneel belangrijk, denkt Kolesnikov, maar hij riskeert zijn nu brede steun onder de bevolking te ondergraven. ‘Eén ding lijkt duidelijk: de Russen zijn niet bereid de kosten te dragen van een oorlog.’

Is er met deze Biden en Poetin een uitweg te verzinnen, niet alleen uit de huidige crisis, maar ook ter voorkoming van weer een volgende conflictsituatie? Michael McFaul, onder Obama een paar jaar ambassadeur in Moskou en nu hoogleraar aan de Standford universiteit, doet een poging daartoe voor Foreign Affairs: How to Make a Deal with Putin. De Navo probeert al de dialoog aan te gaan met het Kremlin, maar zou het veel groter moeten aanpakken: een internationale veiligheidsconferentie waarop nieuwe afspraken worden gemaakt over het machtsevenwicht in Europa. Net als tijdens de Koude Oorlog de Helsinki-akkoorden met de Sovjet-Unie werden gesloten. ‘Noem het maar Helsinki 2.0.’

Lange onderhandelingen

Daarbij moet alles weer op tafel komen, het Westen moet ook concessies willen doen, bijvoorbeeld met de verspreiding van raketsystemen. Die onderhandelingen zullen lang duren, en over van alles gaan, ook mensenrechten en de wensen die door het Kremlin worden ingebracht.

Het is een grandioos podium dat Poetin eigenlijk niet verdient, met al zijn wangedrag, schrijft McFaul, maar over dat bezwaar moet het Westen maar heenstappen. Het idee dat Rusland vanzelf liberaler zou worden, lijkt een illusie voorlopig, dus is het hoogst haalbare weer ‘meningsverschillen accepteren’ en werkbare compromissen sluiten. Zonder onderhandelingen over zo’n breed akkoord, betoogt McFaul, zal Poetin onrust blijven stoken.