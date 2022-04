Eerste Paasdag in het keurige Beatrixpark te Amsterdam. Ik zag veel après-paaslunchwandelaars, verplicht genietend van de bloesems. Verder liepen er welgestelde mensen met hun honden. Amsterdam-Zuidhonden zijn groter dan elders in de stad, en hun vacht is glimmender. Ze zijn met meer (het bezitten van drie honden is in die buurt vrij normaal), en zelfs de takken die de honden in hun bek dragen zijn dikker.

Er was één hond die zo ongeveer een boom mee aan het slepen was. Op een bepaald moment liet hij hem midden op een pad vallen. Zijn bazin zei: ‘Neem je je tak weer mee?’ Dat deed de glimmende hond niet, en toen lag daar dus een padversperrende boom. De bazin besloot het maar zo te laten, en ik durfde ook niets te doen. Ik was bang dat het wegleggen van de boom zou worden opgevat als kritiek, wat het inderdaad zou zijn geweest.