Amper rellende jongeren in de krant heeft vooral te maken met onze journalistieke weging

‘Als trouwe Volkskrant-lezer sinds 1945-’46 heb ik de veranderde redactionele voorkeuren steeds met interesse gevolgd’, schreef een lezer me deze week. ‘Maar dat u ‘bewust’(?) nieuws niet publiceert verbaast en verontrust mij. Ik kon bijvoorbeeld geen verslag vinden van de rellen na afloop van de overwinning van het Marokkaanse elftal. Dat u hier geen opjuttend nieuws van maakt, zoals een ander ochtendblad wel doet, juich ik toe. Maar nu lijkt het dat uw terechte omarming van de multicultisamenleving tot ongewenste zelfcensuur leidt.’

De rellen in Amsterdam-West stonden wel in de krant, maar kort en zakelijk, onder de kop ‘Relletjes na voetbalwinst Marokko’, met een kleine foto. Dat had deels te maken met het late tijdstip waarop ze plaatsvonden, maar vooral met onze journalistieke weging. Ja, er werd zwaar vuurwerk afgestoken, ja, er ging een deelauto in vlammen op, maar gewonden waren er niet gevallen, dus vonden we het niet direct nodig om onze lezers in het hele land lastig te vallen met deze Amsterdamse (en Rotterdamse) kwestie.

De geciteerde lezer vreest dat onze omarming van de multiculturele samenleving tot zelfcensuur leidt, maar het omgekeerde kan ook waar zijn: dat de afkeer van de multiculturele samenleving in delen van de samenleving ertoe leidt dat dergelijke incidenten worden opgeblazen. De beste manier om daarachter te komen is om eerst feitelijk en precies te reconstrueren waarom het zo uit de hand liep. Dat deden verslaggevers Iva Venneman en Wies de Gruijter in de krant van donderdag.

‘Het was allemaal uit blijdschap, zo zijn Marokkanen’, was de interpretatie van de Marokkaans-Nederlandse jongeren zelf. ‘Dat zouden ze ook moeten doen als het Nederlands elftal wint.’ Het waren ketende jongeren, die elkaar opjutten via sociale media. Ernstig, maar ook iets van alle tijden.

Toen we het stuk nabespraken, constateerde een van de aanwezigen dat in het verhaal een belangrijk element ontbrak. De rellen stonden voor veel Nederlanders symbool voor de moeizame integratie van Marokkaanse Nederlanders. Ze voelen zich blijkbaar meer Marokkaan dan Nederlander, en dat is reden tot zorg.

Vanuit hun levensverhaal is het echter goed te begrijpen dat een elftal als dat van Marokko hen meer aanspreekt. Marokkaans-Nederlandse jongeren zijn vaak de underdogs, net als het Marokkaanse elftal en veel van de Marokkaanse spelers. Ilias, die in de reconstructie figureert, identificeert zich sterk met Hakim Ziyech, die meermaals werd verketterd en afgeschreven. ‘Maar hij zette door en kwam toch terug, net als ik.’

Met een elftal als Oranje, dat er bij elk toernooi van uitgaat dat het kampioen wordt, kunnen underdogs zich, net als met Ajax, minder goed identificeren.