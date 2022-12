Amerikaans exportverbod laat zien dat Biden bezorgd is over China’s technologische inhaaltempo

Het is bitterzoet dat het noodlijdende Philips, ooit de trots van de natie, de kiem heeft gelegd voor de belangrijkste bedrijven in de wereld van vandaag. Tot midden jaren negentig was ASML een dochter van Philips en Philips was cruciaal voor het ontstaan van de Taiwanese fabrikant van ’s werelds meest geavanceerde chips, TSCM. Philips leverde niet alleen het benodigde startkapitaal en was eerste klant van TSMC, het verleende de start-up ook het voorrecht om nieuwe klanten binnen te halen.

Ongelukkigerwijs deed Philips in 2008 de laatste aandelen in TSMC van de hand, ongetwijfeld vanuit de gedachte dat het zich moest concentreren op zijn kernactiviteiten. Het Taiwanese TSMC en het Nederlandse ASML, dat als enige bedrijf in de wereld de machines kan maken die nodig zijn om die geavanceerde chips te produceren, vormen nu het oog van de geopolitieke storm die is opgestoken tussen de VS en China.

De twee grootmachten strijden om technologische hegemonie en de geavanceerde chips vormen daarvoor de brandstof. China produceert op dit moment al eenvijfde van de laagwaardige chips in de wereld die in vrijwel alle consumentenelektronica en industriële apparaten zitten. Maar China is nog niet in staat de hoogwaardigste chips te maken, die nodig zijn voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie technologie, van 5G-internet, clouddiensten tot aan kunstmatige intelligentie. Zonder toegang tot grote hoeveelheden geavanceerde chips zal China op de korte termijn technologisch achteropraken.

Exportverbod

Afgelopen oktober kondigden de VS een verstrekkend exportverbod af. Amerikaanse bedrijven mogen niet langer geavanceerde chips naar China exporteren zonder toestemming van de Amerikaanse regering. Het verbod treft ook alle geavanceerde chips die zijn gemaakt met Amerikaanse apparatuur of door Amerikaanse personen.

Volgens de VS is het exportverbod nodig omdat China de geavanceerde chips gebruikt om militair materieel te produceren en mensenrechten te schenden. De bewakingscamera’s die bijvoorbeeld worden gebruikt om Chinese demonstranten te identificeren kunnen alleen met geavanceerde chips worden gemaakt. Maar het exportverbod duidt er ook op dat de regering-Biden zich zorgen maakt over het tempo waarin China de technologische achterstand op het Westen aan het inlopen is.

De Amerikaanse concurrenten van ASML, Lam Research, KLA en Applied Materials, dringen er bij de Amerikaanse regering op aan dat ASML dezelfde exportrestricties krijgt opgelegd om een ‘level playing field’ te creëren. President Xi heeft tijdens de G20-top in Bali premier Rutte juist op het hart gedrukt een ontkoppeling tussen China en Nederland te vermijden.

Nederland heeft de verkoop van de meest geavanceerde chipmachines die gebruikmaken van ‘extreme ultraviolet’ (EUV) in 2019 al geblokkeerd. Maar ASML kan nog altijd chipmachines aan China verkopen die gebruikmaken van ‘deep ultraviolet’ (DEV). De VS willen dat Nederland nu ook de export aan banden legt van deze minder geavanceerde machines.

Autonomie

Minister voor Buitenlandse Handel Liesje Schreinemacher (VVD) zegt dat Nederland beslist of het de verkoop van ASML-chipmachines aan China toestaat en niet gedwee de VS zal volgen. Dat is het juiste uitgangspunt, maar zegt niets over de criteria die het kabinet hanteert voor de besluitvorming. Bovendien moet Nederland bij dit dossier niet alleen opereren.

Als de EU strategische autonomie nastreeft, moeten de lidstaten zich niet steeds weer uit elkaar laten spelen. Bondskanselier Scholz was begin november de eerste westerse leider die China bezocht na Xi’s herbenoeming als leider van de Communistische Partij. Het bezoek van Scholz roept de vraag op of Duitsland iets heeft geleerd van de Russische invasie in Oekraïne.

President Macron was vorige week op staatsbezoek in de VS. Het belangrijkste gespreksonderwerp tussen Biden en Macron waren de miljardensubsidies voor Amerikaanse producenten van elektrische auto’s en groene technologie onder de Inflation Reduction Act. Het is cru dat de VS een ‘gelijk speelveld’ eisen voor hun chipfabrikanten, terwijl ze zelf de vrijhandelsregels aan hun laars lappen.

Nederland moet samen met Duitsland en Frankrijk optrekken en de discussie over ASML in de bredere context van de Amerikaanse handelspolitiek plaatsen. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken om de kwestie-ASML te reduceren tot een economisch conflict met de VS. We zullen ten aanzien van China vaker voor dilemma’s komen te staan waar economische en veiligheidsbelangen met elkaar botsen. Ook hier heeft het de voorkeur om samen met Parijs en Berlijn een China-strategie ontwikkelen.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.