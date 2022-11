‘Amerika is ernstig ziek. Het is vijf voor twaalf’

Een man verkleed als Nathanael Greene, een Amerikaans generaal tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, poseert op op een bijeenkomst van de Republikeinen in Phoenix, Arizona. Beeld Rory Doyle

Woensdagavond, een paar dagen voor de tussentijdse verkiezingen, de zogenoemde Midterms (als alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden opnieuw worden verdeeld, 34 Senaatszetels op het spel staan en ook sommige staten een gouverneur kiezen), liet de Amerikaanse president Joe Biden in niet mis te verstane woorden weten hoe nijpend de situatie volgens hem is: ‘In een normaal jaar worden we niet geconfronteerd met de vraag of de stem die we uitbrengen de democratie in stand zal houden of zal bedreigen. Maar dit jaar wel.'

Bidens woorden onderstreepten wat veel Amerikanen al langer menen. Zo blijkt uit een recente peiling van The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research dat slechts 9 procent van de Amerikanen denkt dat de democratie in eigen land ‘extreem goed werkt’ of ‘heel goed’ werkt, terwijl 52 procent meent dat de democratie ‘niet goed werkt’. Een onderzoek van de Quinnipiac University had een nog zorgelijkere boodschap: 67 procent van de Amerikanen gelooft dat de democratie in de VS op instorten staat.

Daarnaast heeft de gewelddadige bestorming van het Amerikaanse Congres op 6 januari 2021 veel vertrouwen gekost: een peiling van CBS News-YouGov eerder dit jaar wees uit dat 62 procent van de Amerikanen vreest dat er bij toekomstige presidentsverkiezingen geweld zal uitbreken vanwege de uitslag. In hoeverre zijn de midterms nu een stresstest voor de democratie in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024? En kunnen de Amerikanen hun democratie nog wel redden?

Koen Petersen, politicoloog en Amerikanist:

‘In 1801 droeg de verslagen president John Adams de macht vrijwillig over aan zijn opponent Thomas Jefferson. Deze destijds baanbrekende transitie is twee eeuwen later in de VS vooralsnog nog steeds de norm - maar niet meer vanzelfsprekend. De Capitoolbestorming was in dat opzicht uniek en huiveringwekkend.

‘Politiek geweld in Amerika komt helaas steeds vaker voor. Zo is in juni een moordaanslag op opperrechter Brett Kavanaugh verijdeld en had vorige week een gewelddadige inbreker het gemunt op de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi.

‘De mening van Amerikanen over de democratie wordt bepaald door de boodschap die ze van hun leiders ontvangen. Tientallen Trumpiaanse kandidaten willen de regels van de democratie herschrijven, en sommigen gedogen geweld. Dat is angstaanjagend, want het politiek stelsel kan hierdoor worden uitgehold. Al is het de vraag of zij - net als Donald Trump - een volkswoede kunnen ontketenen. Want Trump heeft een unieke cult-achtige relatie met zijn achterban die anderen niet snel kunnen kopiëren. Niettemin zullen steeds meer politici net als Trump de enorme mobiliserende kracht van sociale media willen verzilveren.

‘Tel daar bij op hoe wapenrijk de Amerikaanse samenleving is - en dan betekent dit helaas dat elke verkiezing een nieuwe stresstest kan zijn. Alleen met voorbeeldgedrag op cruciale momenten kunnen beeldbepalende politici de traditionele normen weer gangbaar maken: veroordelen van geweld, geen verbale persoonlijke aanvallen, agressie niet accepteren, en zichtbaar respect tonen voor de instituties. Deze week bijvoorbeeld besloot de Braziliaanse president Jair Bolsonaro ondanks grootspraak zijn verkiezingsnederlaag niet aan te vechten. Daarmee bewees hij de democratie een dienst, en wist hij met een ‘persoonlijke stresstest’ een nationale stresstest te voorkomen. Daaraan moeten Amerikaanse politici een voorbeeld nemen.’

Jennifer Smits-Kilgus, werkte als topambtenaar in de regering-Bush en voerde campagne voor het team Biden-Harris:

‘Tijdens de Biden-Harris campagne van 2020 luidde een van de slogans: ‘De strijd om de ziel van de natie.’ Nu is precies die strijd feller dan ooit. Bidens presidentschap valt samen met een reeks uitzonderlijk lastige gebeurtenissen, waardoor het voor de Democraten moeilijk wordt om hun meerderheid te behouden. Als het Huis en/of de Senaat inderdaad onder Republikeinse controle komt, zullen de Democraten het plotseling heel moeilijk krijgen om iets voor elkaar te krijgen. In plaats van wetgeving aan te nemen, zal Biden in het Congres de hele tijd met de Republikeinen het gevecht moeten aangaan. Dit zal resulteren in een patstelling en stagneert de democratie.

‘Hoewel de midterms een kritische stresstest voor de democratie zouden moeten zijn, zal het in werkelijkheid een stem zijn tegen wat er niet goed gaat in het dagelijks leven. En dat is vooral de nijpende staat van de economie, waar de gemiddelde Amerikaan de regering-Biden de schuld van zal geven. Dit effent de weg voor een ‘Republikeins’ 2024. Tegelijkertijd is hun stemrecht het enige mechanisme dat de Amerikanen hebben om de democratie te beschermen.

‘Burgers zouden moeten aandringen op meer toezicht op nieuwszenders als Fox News, dat bevooroordeeld is en onwaarheden verspreidt. Ook zou een hervorming van de campagnefinanciering wonderen verrichten. Nu kopen miljonairs te vaak hun weg naar een ambt.’

Bianca Pander, Amerikanist en partner bij campagnebureau BKB:

‘Zoals oud-president Barack Obama het afgelopen week zei: ‘Democray is on the ballot’. Feitelijk staat de Amerikaanse democratie al jaren onder druk, doordat er geen enkel structureel onderhoud aan gepleegd is. Met goede vertegenwoordiging heeft het kiessysteem? weinig te maken. Dat heeft een aantal redenen: het winner takes-all-principe, waardoor er feitelijk maar twee partijen zijn, die ook nog eens kiesdistricten mogen herindelen zodat ze die, vaak met minieme verschillen, zeker stellen.

‘En voor de Senaat levert elke staat – ongeacht het aantal inwoners – twee senatoren. Beide partijen leveren nu elk vijftig senatoren. Alleen vertegenwoordigen de Democratische senatoren ruim 40 miljoen meer mensen dan de Republikeinse senatoren. En laat het nu net de Senaat zijn die opperrechters mag benoemen. Opperrechters die de het recht op abortus, waar de overgrote meerderheid van Amerikanen achter staat, aan de kant hebben geschoven.

‘Hopelijk is het boosmakend genoeg voor de Amerikanen om toch naar de stembus te gaan. Dat is uiteindelijk de manier waarop je het tij kunt keren.

Willem Post, senior research associate Amerikaanse presidentschap en buitenlandse politiek bij Clingendael:

‘‘Amerika is ernstig ziek. Meer dan honderd Republikeinse kandidaten bij deze midterms erkennen de presidentiële verkiezingsuitslag van 2020 niet. Als bij deze Trumpiaanse kandidaten winnen zal Donald Trump zelf de verleiding niet meer kunnen weerstaan: ‘Run for president’!

‘In zijn eerste presidentstermijn werd Trump nog in bedwang gehouden door een aantal stevige ministers. In een mogelijk tweede termijn breekt hij los. Biden (of een andere Democraat) staat dus voor de historische opgave om de komende twee jaar een reuzemeerderheidscoalitie te smeden van Democraten, gematigde Republikeinen en onafhankelijke kiezers om de trumpisten in te tomen.

‘De Amerikaanse politicoloog en filosoof Francis Fukuyama heeft gelijk. Burgers in democratieën moeten niet meer arrogant en alwetend zijn, maar zich strijdbaar verenigen rondom een paar democratische kernwaarden zoals de ‘rule of law’. Het is vijf voor twaalf. Ik reken op het gezonde verstand van de meeste Amerikanen.’