‘America first’ gaat niet zonder leefbare planeet

New York wordt geteisterd door rook van de bosbranden in Canada. Beeld AFP

Volgens het stuk van Maarten Keulemans vergroten bosbranden in Canada het klimaatbewustzijn in de VS. Is het voor de Democratische Partij dan geen beter idee Al Gore naar voren te schuiven als presidentskandidaat in 2024? Hij lijkt mij een kansrijkere kandidaat dan de huidige president Joe Biden.

Met zijn documentaires An Inconvenient Truth en An Inconvenient Sequel: Truth To Power over het broeikaseffect kaartte hij een wereldwijd probleem aan, waaraan de Verenigde Staten als grote uitstoter van CO2 een belangrijke bijdrage leveren. Dat Donald Trump opkomt op voor zijn eigen land is op zich niet verkeerd. Echter, zonder een leefbare planeet ook geen leefbaar Amerika. In het belang van de VS zelf en de rest van de wereld zou Al Gore een betere president zijn. Ergo, ‘Gore 2024! Planet first!’

Leon Gielen, Egchel

Dienstweigeraar

Deze week bood de Nederlandse regering terecht, maar ook rijkelijk laat, excuses aan voor de oorlogsmisdaden gepleegd in voormalig Nederlands-Indië. Daarbij werd veel aandacht besteed aan de jonge jongens die in naam van het Koninkrijk gedwongen werden die misdaden te plegen en de enkeling daarvan die moedig de opdracht van zijn meerdere weigerde uit te voeren.

Mijn vader besloot, 18 jaren jong, dat hij niet mee wilde doen. Hij weigerde dienst. Als één van de eersten werd hij erkend als dienstweigeraar op niet-godsdienstige gronden. Hij diende drie jaar als verpleger in opleiding in de Rijks Psychiatrische Inrichting. Anderen, die minder goed gebekt waren of geen netwerk van ervaren anti-militaristen om zich heen hadden, werden opgepakt en drie jaar opgesloten. Gestraft voor hun overtuiging, die nu, 75 jaar na dato, eindelijk erkend is als de juiste.

Bij alle aandacht voor het Nederlands verleden in Indonesië mis ik aandacht voor deze groep. Zij die op jonge leeftijd al de moed opbrachten zich te verzetten tegen de overheid en de publieke opinie. Een eerbetoon aan deze groep is op zijn plaats. Al moet de meeste aandacht natuurlijk niet uitgaan naar veteranen, deserteurs en dienstweigeraars, maar naar de Indonesische bevolking die zo geleden heeft onder de Nederlandse terreur.

Bert van Veldhuizen, Houten

Zwakke plek

In het Volkskrant Commentaar van woensdag 14 juni wordt met betrekking tot Donald Trump onder meer opgemerkt dat ook hij – evenals Silvio Berlusconi – de zwakke plekken van het systeem oftewel de democratie test. De zwakke plek zou bestaan uit het gegeven dat hij wordt berecht door een rechter die door hemzelf is aangesteld. Niet valt uit te sluiten dat dit inderdaad een zwakke plek is. Maar er zijn democratieën in de wereld die gelukkig aantonen dat het tegendeel het geval is.

Te noemen valt Suriname. In de Surinaamse grondwet is namelijk geregeld dat de Surinaamse rechter bij de aanvaarding van zijn ambt een rechterseed aflegt in handen van de president of van een daartoe door hem aangewezen ambtenaar. Deze eedsaflegging heeft evenwel niet voorkomen dat de rechters van de Surinaamse krijgsraad Bouterse wegens meervoudige moord hebben veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar. En de (waarnemend) advocaat-generaal bij het Hof van justitie, dat inmiddels het hoger beroep in deze zaak behandelt, heeft eveneens een gevangenisstraf van 20 jaar geëist.

Dit Surinaamse voorbeeld zal ongetwijfeld een opsteker zijn voor de betrokken Amerikaanse rechter met de mogelijk onheilspellende achternaam ‘Cannon’.

Gerard Spong, Amsterdam

Droogte

De droogte levert toch nog iets positiefs op. Het gras bij de buren is nu nog geler.

Hennie van der Vlugt, Limmen

AI

‘Politiek, breng AI nog dit jaar onder menselijke controle’, stond er in deze krant. Natuurlijk moet dat gebeuren, maar als dit erop zit brengt AI de politiek onder controle.

AI schrijft de nieuwe belastingwetgeving, gebaseerd op een eerlijker verdeling van welvaart naar welzijn. Vervolgens schrijft zij voor Prinsjesdag de Miljoenennota voor 90 procent. 10 procent resteert voor de Tweede Kamer. Wat een rust. Geen parlementaire onderzoeken meer en alleen maar actieve herinneringen.

Kees Poelma, Apeldoorn

Afkopen

EU-landen kunnen straks hun verplichting tot het opnemen van asielzoekers afkopen voor 20 duizend euro per asielzoeker. Bij 50 duizend asielzoekers kost dat 1 miljard euro, oftewel 56 euro per Nederlander. Voor een welvarend, dichtbevolkt land met woningnood en een polariserend hoofdpijndossier is de afweging dan snel gemaakt. Ik betwijfel of het land dat de afkoopsom ontvangt er ook zo gelukkig mee is.

Pieter Markus, Geldrop

Empathie

Hebben kinderen en jongeren met kenmerken van begaafdheid allemaal daadwerkelijk behoefte aan de zo vaak genoemde passende uitdaging of zijn zij (en hun ouders) in de eerste plaats naarstig (soms wanhopig) op zoek naar een leerkracht/docent met een relatief groot empathisch vermogen?

Ik denk het laatste. De les Chinees, zoals op een school in Leiden, is leuk en aardig. Het zal vast een aantal kinderen doen opleven en het is inderdaad bewezen dat dergelijke activiteiten bijdragen aan het ontwikkelen van effectieve leerstrategieën. Maar belangrijker dan welke uitdagende les dan ook is de persoon die de les geeft. Oprechte aandacht, authenticiteit, creativiteit, flexibiliteit en openheid zijn voorwaarden voor succesvolle begeleiding en ondersteuning van mensen met kenmerken van begaafdheid.

Er wordt nog zo vaak ten onrechte een vertekend en ongenuanceerd beeld geschept van het label ‘hoogbegaafdheid’: een focus op het cognitieve vermogen en op de behoefte aan cognitieve uitdaging. Dit terwijl in de praktijk deze mensen vaak lijken te worstelen met hun hoge mate van emotionele intelligentie die nog eens ‘over’ hun relatief hoge IQ valt. Het maakt deze mensen tot diepe, snelle denkers en rijke voelers. Een combinatie van IQ en EQ die in de praktijk bij velen garant staat voor een hoop gepieker en een ‘vreemde-eendjes-gevoel’.

Uit onderzoek blijkt dat rond de 2 procent van de bevolking in relatief hoge mate kenmerken van hoogbegaafdheid laat zien. Dit heeft voor deze groep mensen tot gevolg dat zo’n 98 procent van de mensen die ze dagelijks tegenkomen niet volledig zal begrijpen hoe diep en snel ze denken en hoe rijk hun innerlijke gevoelsleven is.

Laten we het zoveelste extra geld dat vrijkomt voor deze doelgroep besteden aan de ontwikkeling van een stukje zelfkennis. Overgebracht door empathische mensen die ervoor zijn opgeleid. Er zijn inmiddels ruim voldoende hoogbegaafdheidsspecialisten in Nederland.

Suzanne Mooi-Welberts, educatief auteur en RITHA/ECHA-specialist, Moergestel