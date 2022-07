Ambtenaren, plant tulpen tot de grond weer vrij van blaam en schuldgevoel is

Aan de randen van de stad Charkiv sleepten Oekraïense ambulancebroeders onlangs dode Russische lichamen een truck in. Als de door de hitte opgezwollen lijven van deze achtergebleven mannen niet door Oekraïners werden geborgen, dan zouden ze ongeïdentificeerd wegrotten en nooit op hun eigen grond begraven worden.

‘Mogen de Russen hun zakken vullen met zonnebloempitten, dan groeit er nog iets moois uit hen wanneer ze hier sterven’, zei een oude Oekraïense vrouw toen de invasie net begonnen was. Afgelopen week herhaalde fixer Andrea deze woorden tegen Volkskrant-journalist Michael Persson in de zuid-Oekraïense loopgraven. Bijna poëtisch, die oorlog.

Het is natuurlijk niet zo, dat er zonnebloempitten in de zakken van Russische soldaten zitten, of dat er bij elke raket een zakje zaden zit om bij de ontploffing in een stad als Vinnytsia in de vruchtbare aarde te landen. Mocht het wel zo zijn, dan zou de kapotgeschoten en getormenteerde Oekraïense grond binnen no-time vol fleurige oorlogsmonumenten staan. Duizenden oorlogsmonumenten in een strijd die nog lang niet voorbij is. Mensenlevens zouden nog steeds elke dag in elkaar storten, maar wel in een felgekleurde omgeving.

Er zouden spectaculaire luchtfoto’s van Oekraïne verschijnen: overal kleine en grote vlakken geel. Er zou een kaart gemaakt worden met daarop onder meer de plaats waar een jonge jongen, opgegroeid in Poetins Rusland, door zijn kop is geknald. Er zou een locatie te zien zijn waar een Oekraïense reddingswerker op een antitankmijn stapte. Er zou een geel stipje te zien zijn, precies op de plek waar de 4 jaar oude Liza samen met haar moeder door het park wandelde op weg van school naar huis, precies waar ze haar laatste stappen zette voor ze dodelijk geraakt werd. Elk jaar zouden uit de zaden van de vorige zonnebloemen nieuwe verschijnen.

In Nederland zochten ambtenaren de afgelopen jaren in werkgroepen naar manieren om excuses te maken voor misstappen met gruwelijke gevolgen. Er werd, na lang zoeken naar de goede woorden, sorry gezegd tegen de gedupeerden van de toeslagenaffaire, voor Srebrenica en ook de Dutchbatters kregen excuses. Ik vraag me af wat er zou gebeuren als ambtenaren geen woorden maar bloemen zouden gebruiken. (Hiermee zeg ik overigens niet dat een dode Russische soldaat die verandert in een zonnebloem een passend excuus is voor de onmenselijke en naargeestige oorlogsmisdaden die worden gepleegd.)

Ik zou een actuele kaart willen van Nederland, waarop te zien is dat opeens overal ambtelijk blauwe tulpen verschijnen. In straten van Dutchbatters, voor elk toeslagenouders-huis, in verzakte straten in Groningen, voor oude panden die bestaan dankzij onze VOC-rijkdom. (Voor het Nederlandse slavernijverleden is nog geen sorry gezegd, te veel excuses tegelijk is ingewikkeld, vernam ik, misschien zijn bloemen een tussenoplossing?)

Ambtenaren, vul jullie zakken en aktetassen met tulpenbollen. Plant ze stiekem of heel opzichtig waar ze volgens jullie nodig zijn. Kom elk jaar terug, plant zolang je wil, tot de grond weer vrij van blaam en schuldgevoel is. En, lieve mensen van de interdepartementale werkgroep Excuses, mochten jullie dit een topidee vinden, dan kunnen jullie ook vast wat zonnebloempitten naar de Russische ambassade sturen, een klein en simpel gebaar. Een monument is zo gemaakt. Daar zijn geen eindeloze meetings voor nodig.