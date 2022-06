Ambtenaren met ‘morele buikpijn’ zouden vaker moeten zeggen: ik verdom het

Zelf kon hij er niet bij zijn (druk met ergens de boel traineren waarschijnlijk), maar de geest van de ambtenaar die door hogerhand eropuit is gestuurd om obstructie te plegen, waarde maandag door de zaal waarin Groningers werden gehoord door de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. Meestribbelen, noemde oud-minister Pieter Winsemius het kunstje: ‘Mensen praten met je mee, maar doen geen moer.’

Drie goed gecaste getuigen traden maandag aan: Herman de Muinck, die als klein jongetje erbij was toen het gas werd gevonden, de 80-jarige Sijbrand Nijhoff, die aan zijn paarden kon zien of er een beving aankwam en taai tegenstander werd van de staat, en Susan Top, die jarenlang heeft geprobeerd de zaken beter te maken voor haar lotgenoten.

Alle drie vertelden ze hoe ze waren gelokt naar het doolhof dat de overheid en Shell/Exxon eendrachtig hebben aangelegd, en waarin ze na elke bocht afgevaardigden van de overheid tegenkwamen die enorm met ze meepraatten maar geen moer deden. Susan Top vertelde hoe ambtenaren de procedures voor schadeclaims zo inrichtten, dat de overheid er zo weinig mogelijk gedoe van had. Het gedoe was voor de burgers, die van loket naar loket moesten en alleen maar dit zagen: vertraging, het leek wel expres. Nijhoff zei het mooi: ‘Ik dacht dat we in een eerlijk land leefden.’

Er zijn altijd redenen waarom de staat doet wat ze doet: grotere belangen, groter geld, grotere lobby’s, incompetentie, onvermogen, domheid. Maar waarom individuele ambtenaren meewerken aan het kapotmaken van burgers en het stukmaken van het vertrouwen in hun eigen overheid, terwijl ze van nabij zien dat de zaak stinkt, is een intrigerende vraag.

Ze werd ook gesteld in het drama van de kinderopvangtoeslag. Ambtenaren zágen wat er gebeurde, sommigen zeiden er wat van, een dappere vrouw schreef het op. Hogerhand praatte mee en deed geen moer.

Toch zitten ambtenaren er wel degelijk mee als ze krankzinnig of destructief beleid moeten uitvoeren. Terwijl Herman Muinck zei dat hij hoopt op ‘gerechtigheid’, plukte ik van de website van de Tweede Kamer de resultaten van een enquête over ‘morele vragen’ onder ambtenaren bij allerlei onderdelen van de overheid. Uitgevoerd door het bureau I&O Research voor het programma Dialoog en Ethiek van de Rijksoverheid, dat bedoeld is om ‘het ethisch vermogen van ambtenaren te versterken’.

Van de uitkomsten keek ik op: meer dan de helft van de ondervraagden heeft met enige regelmaat ‘buikpijn’ of ‘morele twijfel’ over beleid dat ze moeten uitvoeren. Ze zien besluiten die ondoelmatig zijn en de publieke zaak niet dienen, omdat ze vervormd zijn onder politieke druk en macht. Ze zien besluiten die onrechtvaardig uitpakken, van ‘het lijkt soms meer boertje pesten’ (bij milieuvergunningen) tot ‘het categoriseren en verdacht stellen van asielzoekers’, zo zeggen ambtenaren in interviews die I&O afnam. Ze zien opdrachten van hun minister om informatie achter te houden of cijfers bij te stellen ‘zodat een inkoop door kon gaan’. Vaak zeggen ze er wat van, maar tot bevredigende uitkomsten leidt dit zelden. De sleutel is: een moedige leidinggevende. (Zie wederom het toeslagenschandaal, waar je de morele moed onder leidinggevenden met een loep moest zoeken).

Maandag stuurde de minister van Binnenlandse Zaken het onderzoek naar de Tweede Kamer, verstopt achter een brief over ‘veilig werken’. Terwijl je zou denken: gooi de luiken volledig open. Want het zou de Groningers hebben geholpen als ambtenaren met buikpijn hadden durven zeggen: we verdommen het. In plaats van meepraten en geen moer doen.