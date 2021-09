Alweer werd een debat ontsierd door de patronen waarmee de Haagse politiek zich zo te kijk heeft gezet

Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken staat de pers te woord na haar aftreden. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Voor wie hoopte op een frisse politieke start na de bizarre eerste helft van 2021, werd het eerste grote debat in de Tweede Kamer na de zomer een ontnuchterende ervaring. De zoektocht naar de oorzaak van de mislukte Nederlandse evacuatie uit Kabul werd ontsierd door de aloude patronen die de volksvertegenwoordiging zo vleugellam hebben gemaakt.

Het begon met Kamervragen die 30 uur te laat werden beantwoord, waardoor het voor Kamerleden weer eens onbegonnen werk was om de antwoorden op tijd voor het debat tot zich te nemen. Het ging verder met regeringsfracties die oprechte verzoeken om informatie van andere fracties niet deelden, kennelijk omdat ze hun eigen bewindslieden uit de wind wilden houden. Daarbovenop kwam het besluit van de bewindslieden om informatie alleen vertrouwelijk ter inzage te leggen - door Pieter Omtzigt terecht omschreven als de meest vileine manier van openheid: Kamerleden mogen vervolgens immers niets zeggen over hetgeen ze gelezen hebben.

Dan was er ook nog een Kamervoorzitter die haar vorm nog niet te pakken heeft en die scherpe vragen te vaak om zeep hielp met een beroep op de vergaderorde, in combinatie met een minister - Sigrid Kaag in dit geval - die op het meest springende punt met een wel heel wonderlijke verklaring kwam.

Met eigen ogen

De hele Kamer heeft inmiddels met eigen ogen gezien wat de ambassadeur in Kabul op 12 augustus schreef aan het ministerie in Den Haag. Ze had ‘goed nagedacht’ over het Haagse verzoek om het aantal te evacueren familieleden van ambassademedewerkers ‘terug te brengen van 60 naar 3’. En, zo liet ze weten: ‘Ik vraag je begrip dat wij op de ambassade niet deze keuze kunnen maken.’

Desgevraagd hield Kaag vol dat haar departement dat verzoek nooit heeft gedaan. De ambassadeur moet het helemaal verkeerd hebben begrepen. Er waren in de Kamer maar weinig mensen die dat geloofden.

Donderdagavond legde Kaag haar demissionaire ministerschap neer nadat zestien fracties de onvermijdelijke conclusie hadden getrokken dat de hele gang van zaken afkeuring verdient.

De overige drie fracties zitten zaterdag weer in Hilversum bij de informateur in een poging een nieuw kabinet te formeren. En hopelijk om nieuwe goede voornemens te maken.