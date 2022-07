Wijlen Frank Zappa pochte dat hij een wereldtournee met drie zinnen kon overleven: ‘Waar is de wc?’, ‘Mag ik de menukaart?’ en ‘Niet ophouden schat’. Noem hem een analoge voorloper van digitale diensten die ons drie kant-en-klare zinnen serveren waarmee we ons van al onze taken kunnen kwijten. Vorige week ging het in deze rubriek over de opties die je kunt aanklikken op Outlook: ‘Bedankt voor het laten weten’, ‘Het spijt me dat te horen’ en ‘Zorg goed voor jezelf’. In een reactie stelde iemand: wat is daar nou zo erg aan?

Immers, we kunnen niet verwachten dat mensen die honderd mails per dag moeten beantwoorden voor iedereen iets persoonlijks gaan bedenken. Vóór de digitale revolutie deden ze dat ook niet. Secretarissen op middeleeuwse hoven penden met ganzenveren op perkament voortdurend standaardzinnen neer.

Standaardantwoorden zijn overal. Hoe vaker bekende mensen worden geïnterviewd, hoe vaker ze precies dezelfde antwoorden gaan oplepelen. Je merkt het altijd als je twee verschillende interviews met dezelfde beroemdheid leest. Het vermogen van journalisten originele vragen te stellen blijkt steeds weer even beperkt als het vermogen van celebrities originele antwoorden te geven.

Wie wil, kan onze behoefte aan ‘echte’, ‘persoonlijke’, of ‘originele’ communicatie terugleiden tot de Romantiek. De gangmakers daarvan hekelden alles wat ‘mechanisch’ en ‘zonder hart’ werd gedaan. Dat mensen tegenwoordig streven naar ‘authentieke’ relaties, is een rechtstreekse erfenis van dit tijdperk. Maar altijd je ‘authentieke zelf’ zijn is zowel onmogelijk als onwenselijk.

Zo is het. Maar dat we niet altijd origineel kunnen zijn, betekent niet dat we dan maar helemaal moeten ophouden menselijk contact na te streven. De digitale revolutie heeft de mogelijkheden voor puur mechanische communicatie enorm vergroot. Mensen sturen standaardmails en krijgen standaardantwoorden terug. Steeds vaker gebeurt het dat automatische berichten automatisch worden beantwoord. Zo kan het dat mensen ook na hun overlijden nog ‘Zorg goed voor jezelf’-mailtjes ontvangen.