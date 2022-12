Alsof we in de boksles aan het begin stonden van het Stanford-gevangenisexperiment

We waren al een tijdje bezig met de warming-up van de boksles toen een jongen in draf de mat op kwam lopen. Bij de meeste trainers kom je er als laatkomer af met een tiental burpees en een draaglijke belediging, maar deze trainer hanteert een wat lijfelijker benadering: de voltallige klas gaat in twee rijen tegenover elkaar staan en de laatkomer loopt daar tussendoor, met zijn handen op zijn achterhoofd en houdt bij iedere persoon in de rij even stil. Diegene geeft hem dan (met bokshandschoenen aan) twee stoten op zijn buik. Het is een ietwat spartaanse manier van corrigeren, maar niets om Amnesty International over te bellen.

En nu moest deze laatkomer er dus aan geloven. Hij was jong en sterk en allerminst berouwvol. Maar een jonge vrouw weigerde te slaan. Nee, zei ze lachend, ze vond het zielig. ‘Oké!’, riep de trainer, ‘nee is nee.’ Hij hield zijn handen omhoog. ‘Nee is nee! Dat moeten we respecteren.’ In navolging van de vrouw weigerde iemand anders ook, alsof we hier aan het begin stonden van het Stanford-gevangenisexperiment en zij de enigen waren die dat doorhadden. De trainer sputterde nog wat tegen, maar legde zich hoofdschuddend neer bij deze muiterij.

Althans, hij deed alsof hij zich erbij neerlegde. De rest van de boksles bleek echter een collectieve strafexpeditie. ‘Zo’, zei hij toen hij op het punt stond de eerste oefening uit te leggen, ‘we gaan gelijk goed beginnen.’ Het was een lange, ingewikkelde trap-stootcombinatie. Toen die volbracht was, volgde een nieuwe, lange, ingewikkelde trap-stootcombinatie. ‘Oké stop maar!’, riep hij nadat iemand de combinatie verkeerd had uitgevoerd. ‘Iedereen vijf burpees.’

Na een zware buikspieroefening moesten we rechtop gaan staan, onze armen strekken en ze ronddraaien. Het is een oefening die ik niemand kan aanraden. Nog minder kan ik aanraden om je vermoeide armen tijdens deze oefening heel even ter ontspanning langs je lijf te laten hangen. Ook hier staat een straf op van buikstoten, alleen dan van de trainer zelf. Het overkwam de luidruchtige laatkomer. Een salvo stompen daalde op zijn buik neer. ‘Je kan me toch niet breken!’, riep hij, wat doorgaans een goed teken is dat iemand op het punt van breken staat. Ik veronderstelde dat de trainer met zijn aandacht nog bij de laatkomer was en liet mijn armen heel eventjes zakken. ‘A!’, klonk het en vanuit een ooghoek zag ik hem op me af komen lopen. Hij kwam voor me staan en ik spande mijn buikspieren. Terwijl zijn knokkels zich in het vlees net onder mijn middenrif boorden, gaf hij nog wat bruikbaar advies.

‘Zo’. Bam. ‘Schrijf.’ Bam. ‘Hier.’ Bam. ‘Maar.’ Bam. ‘Een.’ Bam. ‘Column.’ Bam. ‘Over.’