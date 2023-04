Op het uur dat de goede doelen zich melden, werd er aangebeld. Ik deed met mijn ‘wij zijn al lid’-blik open, maar er stond een Vlaamse vriendin voor de deur. Ze logeerde bij ons in de buurt, en was tijdens een avondwandeling toevallig langs ons huis gelopen.

We dronken thee en aten paaseitjes. Ik verfrommelde het folietje. De vriendin wees er geschrokken op en zei: ‘Nee, dat moet je nóóit doen! Als zo’n aluminium bolleke in de recyclagemachine terechtkomt, raakt die helemaal van slag!’ Ze liet zien hoe je de stukjes folie plat moet strijken alvorens ze weg te gooien.

We hadden het er even over hoe waarschijnlijk het zou zijn dat de hele vuilverwerkingsindustrie knarsend tot stilstand zou komen vanwege een piepklein stukje aluminium, maar de vriendin hield voet bij stuk.

Ik moest glimlachen, omdat ik zeker wist dat ik vanaf nu bij elk verfrommeld paasei-folietje aan die vriendin zou denken. Een leuk vooruitzicht.